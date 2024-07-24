Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Komşu Getirmeyince Aşure Yapması 2 Gün Sürdü 'Cesurların İşidir Aşure!'

Komşu Getirmeyince Aşure Yapması 2 Gün Sürdü 'Cesurların İşidir Aşure!'

Aşure
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 19:35

Yılın en tatlı zamanında lezzetli bir aşureyi kim sevmez ki? Peki, aşurenin yapılışı? Muharrem ayının 10. gününden itibaren yapılan ve dağıtılan bu eşsiz lezzet aynı zamanda bir hayli meşakkatli bir tatlıdır. Tam da bu noktada sosyal medyada eşinin 2 gün süren aşure denemesini anlatan adam, bir kez daha 'aşure cesurların işidir' dedirtti. 

İşte, detaylar...

Herkes bilir ki en güzel aşure, komşudan gelendir... Tadı damağınızda kalacak, yemeğe doyamayacağınız aşure için günlerce komşuların yolunu gözleyebilirsiniz. Zira, yapımı biraz meşakkatli!

Herkes bilir ki en güzel aşure, komşudan gelendir... Tadı damağınızda kalacak, yemeğe doyamayacağınız aşure için günlerce komşuların yolunu gözleyebilirsiniz. Zira, yapımı biraz meşakkatli!

Tabii komşular kapınızı çalmayınca, kelimenin tam anlamıyla iş başa düşer!

Tabii komşular kapınızı çalmayınca, kelimenin tam anlamıyla iş başa düşer!

İki günün sonunda Fatih beyin de anladığı üzere, aşure cesurların işidir!

İki günün sonunda Fatih beyin de anladığı üzere, aşure cesurların işidir!
twitter.com

Cesurlara Özel Tarif: Aşure Nasıl Yapılır?

Mesela, ölçüsünü ayarlayamazsan, kazan kaynattırır! 👇

Mesela, ölçüsünü ayarlayamazsan, kazan kaynattırır! 👇
twitter.com

Şaşırtıcı olsa da sevmeyeni de vardır! 👇

Şaşırtıcı olsa da sevmeyeni de vardır! 👇
twitter.com

Zorlu koşullarda aceleye gelmiş olabilir. 👇

Zorlu koşullarda aceleye gelmiş olabilir. 👇
twitter.com

Peki, yok mu bu bir kase aşure götürecek? 👇

Peki, yok mu bu bir kase aşure götürecek? 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hayır için sokaklara bir kap aşure bırakmayı unutmayın! 👇

Hayır için sokaklara bir kap aşure bırakmayı unutmayın! 👇
twitter.com

Odun ateşinde pişen aşurenin lezzetine ise doyum olmaz! 👇

Odun ateşinde pişen aşurenin lezzetine ise doyum olmaz! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

O zaman MasterChef tartışmasına da değinelim. Aşure sütlü mü olur, yoksa sütsüz mü?

O zaman MasterChef tartışmasına da değinelim. Aşure sütlü mü olur, yoksa sütsüz mü?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın