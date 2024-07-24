Komşu Getirmeyince Aşure Yapması 2 Gün Sürdü 'Cesurların İşidir Aşure!'

Yılın en tatlı zamanında lezzetli bir aşureyi kim sevmez ki? Peki, aşurenin yapılışı? Muharrem ayının 10. gününden itibaren yapılan ve dağıtılan bu eşsiz lezzet aynı zamanda bir hayli meşakkatli bir tatlıdır. Tam da bu noktada sosyal medyada eşinin 2 gün süren aşure denemesini anlatan adam, bir kez daha 'aşure cesurların işidir' dedirtti.

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