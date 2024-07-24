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Harry Potter Hayranlarını Yasa Boğan Pasta, Hayallerin Gerçek Olacağına Dair İnançları da Sarstı!

Harry Potter Hayranlarını Yasa Boğan Pasta, Hayallerin Gerçek Olacağına Dair İnançları da Sarstı!

Harry Potter
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 01:21

TikTok'ta paylaşılan pasta 'hayaller ile gerçekler' arasındaki mesafeyi bir kez daha yüzümüze vurdu. Haliyle, pastacıdan istenilen pastanın, hayallerdeki o görüntüye yaklaşamayan kötü kopyası, sosyal medyanın diline de dolaştı. 

İşte, detaylar...

Boğazımızda düğüm olan doğum günü pastası, TikTok'ta @cansubie kullanıcı adlı hesap tarafından paylaşıldı.

Harry Potter kitaplarındaki kurgusal bir spor olan Quidditch'in uçan topunun da yer aldığı bu eşsiz pasta hayalleri süslemişti.

Harry Potter kitaplarındaki kurgusal bir spor olan Quidditch'in uçan topunun da yer aldığı bu eşsiz pasta hayalleri süslemişti.

Pastacının ctrl C, ctrl V kullanarak yaptığı şaheser J. K. Rowling'i bile üzdü! Bu eseri görünce Quidditch, sopalarını kıran büyücüler bile olmuştur...

Pastacının ctrl C, ctrl V kullanarak yaptığı şaheser J. K. Rowling'i bile üzdü! Bu eseri görünce Quidditch, sopalarını kıran büyücüler bile olmuştur...

Zira pastacı bey, çıktıyı bile ortalamaya zahmet etmemiş!

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da lezzetinden şüphe etmediğimiz pasta hakkında söyleyecekleri vardı!

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da lezzetinden şüphe etmediğimiz pasta hakkında söyleyecekleri vardı!
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Peki, gerçekten pastaya kaç para verildi? 👇

Peki, gerçekten pastaya kaç para verildi? 👇
twitter.com

Ama burada en azından büyük bir çaba var! 👇

Ama burada en azından büyük bir çaba var! 👇
twitter.com

Biraz da Polyannacılık 👇

Biraz da Polyannacılık 👇
twitter.com

Benzer işler... 👇

Benzer işler... 👇
twitter.com

Konu nasıl buraya geldi acaba? 👇

Konu nasıl buraya geldi acaba? 👇
twitter.com

Neyse beterin de beteri var! 👇

Neyse beterin de beteri var! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Pastadan yüzük çıksa sevinirdiniz ama 👇

Pastadan yüzük çıksa sevinirdiniz ama 👇
twitter.com

Eksik bilgi var hocam! Zira, Göktürkçe'de Türk'ün nasıl yazıldığını söylemeliydiniz 👇

Eksik bilgi var hocam! Zira, Göktürkçe'de Türk'ün nasıl yazıldığını söylemeliydiniz 👇
twitter.com

Sen buna şans diyorsan, neden olmasın 👇

Sen buna şans diyorsan, neden olmasın 👇
twitter.com

Bizden de sevgilerle... 👇

Bizden de sevgilerle... 👇
twitter.com

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