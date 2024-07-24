Harry Potter Hayranlarını Yasa Boğan Pasta, Hayallerin Gerçek Olacağına Dair İnançları da Sarstı!
Harry Potter Hayranlarını Yasa Boğan Pasta, Hayallerin Gerçek Olacağına Dair İnançları da Sarstı!
TikTok'ta paylaşılan pasta 'hayaller ile gerçekler' arasındaki mesafeyi bir kez daha yüzümüze vurdu. Haliyle, pastacıdan istenilen pastanın, hayallerdeki o görüntüye yaklaşamayan kötü kopyası, sosyal medyanın diline de dolaştı.
İşte, detaylar...
Boğazımızda düğüm olan doğum günü pastası, TikTok'ta @cansubie kullanıcı adlı hesap tarafından paylaşıldı.
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