Yüksek Sesli Konuşma Sorunsalı Coğrafya Tartışmasına Dönüştü! Peki Karadenizliler Yüksek Sesle mi Konuşuyor?

Herkesin etrafında yüksek sesle konuşan bir arkadaşı vardır. Hani, sürekli uyardığınız ve sessiz ol dediğiniz o kişi size 'BEN YÜKSEK SESLE KONUŞMUYORUM' der ya... İşte o anı coğrafya ile eşleştiren kişi sosyal medyanın dikkatini çekti. Peki yüksek ses, coğrafyasal mıdır?

İşte, detaylar...