Yüksek Sesli Konuşma Sorunsalı Coğrafya Tartışmasına Dönüştü! Peki Karadenizliler Yüksek Sesle mi Konuşuyor?
Yüksek Sesli Konuşma Sorunsalı Coğrafya Tartışmasına Dönüştü! Peki Karadenizliler Yüksek Sesle mi Konuşuyor?
Herkesin etrafında yüksek sesle konuşan bir arkadaşı vardır. Hani, sürekli uyardığınız ve sessiz ol dediğiniz o kişi size 'BEN YÜKSEK SESLE KONUŞMUYORUM' der ya... İşte o anı coğrafya ile eşleştiren kişi sosyal medyanın dikkatini çekti. Peki yüksek ses, coğrafyasal mıdır?
İşte, detaylar...
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Karadenizlileri kızdıracak X paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Anlaşılan, bir anda coğrafya tartışmasına dönen 'yüksek ses' sorunsalı çok konuşulacak.
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İşte, her şeyi başlatan o 'sesli konuşma, seni duyuyorum' çağrısı!
Kimilerine göre yaylaya çıkmayan 'yüksek sesin' nedenini anlayamaz... 👇
Neyse ki Amerikalılar da bağırıyormuş 👇
Tabii konu sevgi ile ilgili değil, yani asla da olmamalı! 👇
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'BAĞIRMIYORUM... BENİM GERÇEK SES TONUM' 👇
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Trakyalı damadın, hazin sonu... 👇
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Peki, sadece konuşarak mı kavga ediyordunuz? 👇
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