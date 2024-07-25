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Yüksek Sesli Konuşma Sorunsalı Coğrafya Tartışmasına Dönüştü! Peki Karadenizliler Yüksek Sesle mi Konuşuyor?

etiket Yüksek Sesli Konuşma Sorunsalı Coğrafya Tartışmasına Dönüştü! Peki Karadenizliler Yüksek Sesle mi Konuşuyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 12:31

Herkesin etrafında yüksek sesle konuşan bir arkadaşı vardır. Hani, sürekli uyardığınız ve sessiz ol dediğiniz o kişi size 'BEN YÜKSEK SESLE KONUŞMUYORUM' der ya... İşte o anı coğrafya ile eşleştiren kişi sosyal medyanın dikkatini çekti. Peki yüksek ses, coğrafyasal mıdır? 

İşte, detaylar...

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Karadenizlileri kızdıracak X paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Anlaşılan, bir anda coğrafya tartışmasına dönen 'yüksek ses' sorunsalı çok konuşulacak.

İşte, her şeyi başlatan o 'sesli konuşma, seni duyuyorum' çağrısı!

İşte, her şeyi başlatan o 'sesli konuşma, seni duyuyorum' çağrısı!
twitter.com

Kimilerine göre yaylaya çıkmayan 'yüksek sesin' nedenini anlayamaz... 👇

Kimilerine göre yaylaya çıkmayan 'yüksek sesin' nedenini anlayamaz... 👇
twitter.com

Neyse ki Amerikalılar da bağırıyormuş 👇

Neyse ki Amerikalılar da bağırıyormuş 👇
twitter.com

Tabii konu sevgi ile ilgili değil, yani asla da olmamalı! 👇

Tabii konu sevgi ile ilgili değil, yani asla da olmamalı! 👇
twitter.com
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'BAĞIRMIYORUM... BENİM GERÇEK SES TONUM' 👇

'BAĞIRMIYORUM... BENİM GERÇEK SES TONUM' 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Trakyalı damadın, hazin sonu... 👇

Trakyalı damadın, hazin sonu... 👇
twitter.com

👇

👇
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Peki, sadece konuşarak mı kavga ediyordunuz? 👇

Peki, sadece konuşarak mı kavga ediyordunuz? 👇
twitter.com

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