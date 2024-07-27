Kadınlar, Çantalarına Dünyayı Sığdırmış! Rus Kadınların Çantalarındandan Çıkanlara Hazır Olun!

Berlin'de yaşayan yetenekli belgesel fotoğrafçısı Sergei Stroitelev, 'Rus kadın çantaları serisi' ile tüm gözleri üzerine çekti. Sanatçının, 2018 yılından beri üzerinde çalıştığı proje, bu kez de X'te yayımlanan 'Kadınların çantalarında sakladıkları' paylaşımla beğeni toplatı.

Bu kadınların çantalarında taşıdıklarına ise sizi de çok şaşırtacak!

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