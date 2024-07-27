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Kadınlar, Çantalarına Dünyayı Sığdırmış! Rus Kadınların Çantalarındandan Çıkanlara Hazır Olun!

Kadınlar, Çantalarına Dünyayı Sığdırmış! Rus Kadınların Çantalarındandan Çıkanlara Hazır Olun!

kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 23:05

Berlin'de yaşayan yetenekli belgesel fotoğrafçısı Sergei Stroitelev, 'Rus kadın çantaları serisi' ile tüm gözleri üzerine çekti. Sanatçının, 2018 yılından beri üzerinde çalıştığı proje, bu kez de X'te yayımlanan 'Kadınların çantalarında sakladıkları' paylaşımla beğeni toplatı. 

Bu kadınların çantalarında taşıdıklarına ise sizi de çok şaşırtacak! 

Kaynak

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1. Güvenlik görevlisi, Natalia

1. Güvenlik görevlisi, Natalia

Natalia, sağlığı konusunda hassas olsa gerek!

Fotoğraf sanatçısı Sergei Stroitelev'in diğer çalışmalarını da keşfetmek isterseniz, Instagram'da @sergei_stroitelev kullanıcı adlı hesabına göz atabilirsiniz.

2. İş kadını, Elena

2. İş kadını, Elena

Elena'nın kişisel bakımına ve temizliğine özen gösterdiği aşikar.

3. Sosyal kurum müdürü, Tatiana

3. Sosyal kurum müdürü, Tatiana

Tatiana'nın tatlı kaçamakları ve atıştımalıkları sevdiği kesin.

4. Kuyumcu, Masha

4. Kuyumcu, Masha

Açıkçası, Masha'nın mesleğini bilmesek biraz tedirgin olurduk!

5. Yönetici, Svetlana

5. Yönetici, Svetlana

Svetlana'nın gerçek hayattaki Barbie olduğuna eminiz.

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6. Profesyonel şehir gezgini, Olga

6. Profesyonel şehir gezgini, Olga

Olga'nın ayrıca 2 çocuk annesi olduğunu tahmin etmek de zor değil.

7. Öğrenci, Alena

7. Öğrenci, Alena

Alene, her sınıfta not istenilen ve renkli kalemlerle not tutan çalışkan kız olsa gerek.

8. Serbest tasarımcı, Alexandra

8. Serbest tasarımcı, Alexandra

Alexandra'nın tasarımlarını merak etmemek imkansız! Biraz da ruhani tasarımlar yaptığına biz ikna olduk.

9. Galerici, Lubov

9. Galerici, Lubov

Lubov, kadınların her şeyi aynı anda yapabileceklerini kanıtlıyor. Bir anne, usta ve aynı zamanda rujsuz dışarı çıkmayan, bakımına önem veren bir kadın.

10. İşsiz, Liza

10. İşsiz, Liza

Aslında biz, Liza'nın bir koleksiyoner olduğunu düşünüyoruz. Özellikle masada bırakacağınız çakmaklar ilgisini çekecektir.

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11. İş arıyor, Olga

11. İş arıyor, Olga

Olga'nın kendisini sevdiğini ve sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini tahmin ediyoruz.

12. Gazeteci, Katya

12. Gazeteci, Katya

Katya'nın, büyük bir ihtimalle gündemin nabzını tutan defteri de gözümüzden kaçmadı.

13. Fotoğrafçı, Kseniya

13. Fotoğrafçı, Kseniya

Kseniya'nın çantası ise bir hayli ağır olmalı! Tabii fotoğraf makinesinde kayıtlı olan anları görmek de isterdik.

14. Felsefe öğretmeni, Ulyana

14. Felsefe öğretmeni, Ulyana

Ulyana'nın renkli bir kişiliği ve sade bir şıklığının olduğunu hissediyoruz. Geçmişi yad etmeyi de seviyor olmalı...

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