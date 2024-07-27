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2024 Olimpiyatları'nda Dansçının Şort Seçimi Utanca Neden Oldu! Olimpiyat Tarihine Geçecek Kıyafet Kazası

2024 Olimpiyatları'nda Dansçının Şort Seçimi Utanca Neden Oldu! Olimpiyat Tarihine Geçecek Kıyafet Kazası

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 19:39

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, bir dizi aksilik ile başladı! Tüm dünyanın gözlerini Fransa'ya çevirdiği sırada hiçbir aksilik seyircilerin gözünden kaçmadı. Öyle ki açılış töreninde sanatçılardan birinin yaşadığı gardırop kazası, X kullanıcılarının diline düştü. Sanatçının çorabı kaçtığı için görünen bacağı mıydı, yoksa testisi mi? 

İşte, detaylar...

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Pek çok seyircinin film karelerine benzettiği anlar, uzun yıllar konuşulacak gibi görünüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Pek çok seyircinin film karelerine benzettiği anlar, uzun yıllar konuşulacak gibi görünüyor.

Sanat yönetmeni Thomas Jolly imzalı, açılış seremonisi Olimpiyat tarihinin ilk stadyum dışında yapılan açılışı oldu.

Cuma gecesi yarışan ülkeler turnuva açılışını kutlamak için Seine Nehri'nde buluştu. Açık havada düzenlenen görkemli tören açılışında katılımcılar yağmurun etkisiyle sırılsıklam oldu.

Cuma gecesi yarışan ülkeler turnuva açılışını kutlamak için Seine Nehri'nde buluştu. Açık havada düzenlenen görkemli tören açılışında katılımcılar yağmurun etkisiyle sırılsıklam oldu.

Gelin şimdi açılış törenine damgasının vuran gardırop kazası, 'Son akşam Yemeği Tasviri' ve ünlü sanatçıların performansına da göz atalım! 👇

Açılış seremonisi sırasında bir dansçının kıyafeti, belki de Olimpiyat tarihine kazınacak gardırop kazasını beraberinde getirdi.

Açılış seremonisi sırasında bir dansçının kıyafeti, belki de Olimpiyat tarihine kazınacak gardırop kazasını beraberinde getirdi.

Sanatçının şortundan görünen detay, X kullanıcılarının diline düştü. Kimileri dansçının yırtılan çorabından görünenin bacağı olduğunu söyledi. Fakat, X üzerinden konuşulan ve haber sitelerine de yansıyan tartışmada bir kesim, dansçının testislerinin göründüğü kanaatine vardı.

Görüntüler hızla sosyal medya platformlarında yayıldı ve yaşanan durum: X kullanıcıları tarafından 'utanç verici bir gardırop arızası' olarak nitelendirildi.

Görüntüler hızla sosyal medya platformlarında yayıldı ve yaşanan durum: X kullanıcıları tarafından 'utanç verici bir gardırop arızası' olarak nitelendirildi.
twitter.com

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'çocuklarımız bunu görmek zorunda mıydı?' dedi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Törenine Gelen Tepkileri Haberimizde Bulabilirsiniz

Geceye damgasını vuran pop müziğin iki dev ismini de unutmayalım! Celine Dion ve Lady Gaga, sahnede bir kez daha devleşti.

Geceye damgasını vuran pop müziğin iki dev ismini de unutmayalım! Celine Dion ve Lady Gaga, sahnede bir kez daha devleşti.
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Drag queenlerin canlandırdığı, Hz. İsa tasvirli “Son Akşam Yemeği” koreografisi ise Hıristiyan dünyasını kızdırdı!

Drag queenlerin canlandırdığı, Hz. İsa tasvirli “Son Akşam Yemeği” koreografisi ise Hıristiyan dünyasını kızdırdı!

Fransız hukukçu Fabrice di Vizio, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir duyuruyla, Hz. İsa ve havarilerinin betimlendiği ünlü 'Son Akşam Yemeği' tablosunun Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde drag queen performansı şeklinde yeniden yorumlanmasına karşı tepkisini dile getirdi. 

Di Vizio, bu durumu hukuki bir mesele haline getireceğini ve 29 Temmuz'da resmi bir suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

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