2024 Olimpiyatları'nda Dansçının Şort Seçimi Utanca Neden Oldu! Olimpiyat Tarihine Geçecek Kıyafet Kazası

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, bir dizi aksilik ile başladı! Tüm dünyanın gözlerini Fransa'ya çevirdiği sırada hiçbir aksilik seyircilerin gözünden kaçmadı. Öyle ki açılış töreninde sanatçılardan birinin yaşadığı gardırop kazası, X kullanıcılarının diline düştü. Sanatçının çorabı kaçtığı için görünen bacağı mıydı, yoksa testisi mi?

İşte, detaylar...