2024 Olimpiyatları'nda Dansçının Şort Seçimi Utanca Neden Oldu! Olimpiyat Tarihine Geçecek Kıyafet Kazası
2024 Olimpiyatları'nda Dansçının Şort Seçimi Utanca Neden Oldu! Olimpiyat Tarihine Geçecek Kıyafet Kazası
Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, bir dizi aksilik ile başladı! Tüm dünyanın gözlerini Fransa'ya çevirdiği sırada hiçbir aksilik seyircilerin gözünden kaçmadı. Öyle ki açılış töreninde sanatçılardan birinin yaşadığı gardırop kazası, X kullanıcılarının diline düştü. Sanatçının çorabı kaçtığı için görünen bacağı mıydı, yoksa testisi mi?
İşte, detaylar...
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Pek çok seyircinin film karelerine benzettiği anlar, uzun yıllar konuşulacak gibi görünüyor.
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Cuma gecesi yarışan ülkeler turnuva açılışını kutlamak için Seine Nehri'nde buluştu. Açık havada düzenlenen görkemli tören açılışında katılımcılar yağmurun etkisiyle sırılsıklam oldu.
Açılış seremonisi sırasında bir dansçının kıyafeti, belki de Olimpiyat tarihine kazınacak gardırop kazasını beraberinde getirdi.
Görüntüler hızla sosyal medya platformlarında yayıldı ve yaşanan durum: X kullanıcıları tarafından 'utanç verici bir gardırop arızası' olarak nitelendirildi.
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