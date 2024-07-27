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Sosyal Medya Fenomeni Elif Nur Yel'in Genç Yaştaki Takipçilerine 'Botoks' Önerisine Tepki Yağdı!

Sosyal Medya Fenomeni Elif Nur Yel'in Genç Yaştaki Takipçilerine 'Botoks' Önerisine Tepki Yağdı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 20:46

Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı program ile tanıdığımız Elif Nur Yel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı reklam ile birlikte 'Botoks aslında cilde iyi gelen bir ilaç' diyerek takipçilerine genç yaşta yaptırmalarını önerince ortalık karıştı. 

İşte, detaylar...

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İçeriğimize, botoksun; Clostridium botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksin olduğunu hatırlatarak başlayalım. Bu toksin, sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını engeller ve bu sayede sinirler ve ulaştığı organlar arasındaki iletimi durdurur.

Kısacası, sinir iletimini durduran botoks işlemi, sinirin ulaştığı organın işlevlerinin azalmasına veya tamamen kaybolmasına neden olur. Estetik amacıyla uygulandığında mimik hareketlerini engeller ve ilerleyen yaşlarda meydana gelen kırışıklıkları engeller. 

UYARI: Bu içerik bir sağlık tavsiyesi değildir. Vücudunuza ya da cildinize uygulayacağınız her işlem uzman hekim onayı ile olmalıdır! 

Henüz 20 yaşında olan genç sosyal medya fenomeni Elif Nur Yel, yaptırdığı lazer cilt bakımı ve botoks uygulamasını takipçileriyle paylaştı.

Henüz 20 yaşında olan genç sosyal medya fenomeni Elif Nur Yel, yaptırdığı lazer cilt bakımı ve botoks uygulamasını takipçileriyle paylaştı.

Reklam ve öneri olarak yaptığı paylaşımın ardından 'genç yaştaki takipçilerine' yayın kanalındaki tavsiyeleri ise dikkat çekti.

Reklam ve öneri olarak yaptığı paylaşımın ardından 'genç yaştaki takipçilerine' yayın kanalındaki tavsiyeleri ise dikkat çekti.

Botoksun bir 'ilaç' olduğunu ve 'erken yaşta yapıldığında ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan deformasyonları önlediğini' iddia etmesi ise takipçileri tarafından; genç yaştaki bireyleri yanlış yönlendirmek olarak nitelendirildi.

Botoksun bir 'ilaç' olduğunu ve 'erken yaşta yapıldığında ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan deformasyonları önlediğini' iddia etmesi ise takipçileri tarafından; genç yaştaki bireyleri yanlış yönlendirmek olarak nitelendirildi.
twitter.com

Yayın kanalından iletilen mesajları X üzerinden paylaşan kullanıcı, dava edilmekle tehdit edildiğini de iddia etti.

Yayın kanalından iletilen mesajları X üzerinden paylaşan kullanıcı, dava edilmekle tehdit edildiğini de iddia etti.
twitter.com
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Gelin, şimdi de sosyal medyanın henüz 20'li yaşlardaki gençler arasında konuşulan botoks gündemine tepkilerine göz atalım! 👇

Gelin, şimdi de sosyal medyanın henüz 20'li yaşlardaki gençler arasında konuşulan botoks gündemine tepkilerine göz atalım! 👇
twitter.com

Çoğu kişi 'erken yaşta yapılmalı' sözlerine tepki gösterdi. 👇

Çoğu kişi 'erken yaşta yapılmalı' sözlerine tepki gösterdi. 👇
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'İlaçtır' iddiasının ardından uzman yorumları da peş peşe geldi 👇

'İlaçtır' iddiasının ardından uzman yorumları da peş peşe geldi 👇
twitter.com

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Botoksun zararlarının da altı çizildi👇

Botoksun zararlarının da altı çizildi👇
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