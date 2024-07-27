Sosyal Medya Fenomeni Elif Nur Yel'in Genç Yaştaki Takipçilerine 'Botoks' Önerisine Tepki Yağdı!

Kısacası, sinir iletimini durduran botoks işlemi, sinirin ulaştığı organın işlevlerinin azalmasına veya tamamen kaybolmasına neden olur. Estetik amacıyla uygulandığında mimik hareketlerini engeller ve ilerleyen yaşlarda meydana gelen kırışıklıkları engeller.

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