Bakan Ersoy'un Otelinde Açıldı! Dünyaca Ünlü Restoranda 40 Bin Liralık Lezzet İnci Kaşıkla Servis Ediliyor

Patronlar Dünyası'na konuşan markanın İspanyol CEO’su Ramon Mac Crohon, İstanbul'u da çok sevmiş. Crohon, 'Bodrum’da da Türkler olmasına rağmen, yaz için gelen daha fazla uluslararası insan olduğunu düşünüyorum. İstanbul ise daha yerel. Bence küçük bir Kaspia’nın İstanbul’da yeri olabilir.' diyor.