Bakan Ersoy'un Otelinde Açıldı! Dünyaca Ünlü Restoranda 40 Bin Liralık Lezzet İnci Kaşıkla Servis Ediliyor
Bakan Ersoy'un Otelinde Açıldı! Dünyaca Ünlü Restoranda 40 Bin Liralık Lezzet İnci Kaşıkla Servis Ediliyor
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/cavi...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal, Bodrum’da Paris'in en lüks ve ünlü restoranlarından birine ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Caviar Kaspia'nın yeni şubesinde, mekanın klasiği olarak kabul edilen havyarlı patatesin gramajına göre değişen fiyatı ise 40 bin TL civarında.
İşte, detaylar...
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Paris'in en lüks ve ünlü restoranları arasında yerini alan Caviar Kaspia'nın Bodrum şubesi açıldı.
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1927 yılında göçmen bir Rus aile tarafından Fransız havyar evi olarak açılan ilk şubesinden bugüne dünya çapında bir üne sahip olmayı başaran Caviar Kaspia'nın Bodrum şubesi, aynı zamanda markanın önemli ilkleri arasında yer alıyor.
Gelelim, Caviar Kaspia'nın her şubede aynı inci kaşıkla servis edilen marka lezzetine!
Havyarın ustasından, havyarlı patatesin fiyatı ise gramajına göre 170 ila 1147 euro arasında değişiyor. Yani Caviar Kaspia'nın bu eşsiz lezzeti Bodrum'da 40 bin TL'den satışa sunuluyor.
Caviar Kaspia'nın Bodrum'dan sonraki durağı da belli oldu!
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