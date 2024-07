Bakan Ersoy'un Otelinde Açıldı! Dünyaca Ünlü Restoranda 40 Bin Liralık Lezzet İnci Kaşıkla Servis Ediliyor

Markanın Bodrum'la birlikte Paris, Dubai, Sao Paulo, Los Angeles, New York ve Londra'da yer alan 7 şubesi bulunuyor. Oksijen'den Zeynep Atmaca'nın haberine göre, yeni şube dünyadaki ilk resort restoran olma ünvanı ve Kaspia by the Sea adı ile Maxx Royal Bodrum'da!