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Bakan Ersoy'un Otelinde Açıldı! Dünyaca Ünlü Restoranda 40 Bin Liralık Lezzet İnci Kaşıkla Servis Ediliyor

Bakan Ersoy'un Otelinde Açıldı! Dünyaca Ünlü Restoranda 40 Bin Liralık Lezzet İnci Kaşıkla Servis Ediliyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 18:43

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal, Bodrum’da Paris'in en lüks ve ünlü restoranlarından birine ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Caviar Kaspia'nın yeni şubesinde, mekanın klasiği olarak kabul edilen havyarlı patatesin gramajına göre değişen fiyatı ise 40 bin TL civarında. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/cavi...
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Paris'in en lüks ve ünlü restoranları arasında yerini alan Caviar Kaspia'nın Bodrum şubesi açıldı.

Paris'in en lüks ve ünlü restoranları arasında yerini alan Caviar Kaspia'nın Bodrum şubesi açıldı.

Caviar Kaspia'nın şubesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal Bodrum’da imza yemeği ile konuklarına adeta lezzet şöleni yaşatıyor.

1927 yılında göçmen bir Rus aile tarafından Fransız havyar evi olarak açılan ilk şubesinden bugüne dünya çapında bir üne sahip olmayı başaran Caviar Kaspia'nın Bodrum şubesi, aynı zamanda markanın önemli ilkleri arasında yer alıyor.

1927 yılında göçmen bir Rus aile tarafından Fransız havyar evi olarak açılan ilk şubesinden bugüne dünya çapında bir üne sahip olmayı başaran Caviar Kaspia'nın Bodrum şubesi, aynı zamanda markanın önemli ilkleri arasında yer alıyor.

Markanın Bodrum'la birlikte Paris, Dubai, Sao Paulo, Los Angeles, New York ve Londra'da yer alan 7 şubesi bulunuyor. Oksijen'den Zeynep Atmaca'nın haberine göre, yeni şube dünyadaki ilk resort restoran olma ünvanı ve Kaspia by the Sea adı ile Maxx Royal Bodrum'da!

Gelelim, Caviar Kaspia'nın her şubede aynı inci kaşıkla servis edilen marka lezzetine!

Gelelim, Caviar Kaspia'nın her şubede aynı inci kaşıkla servis edilen marka lezzetine!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, havyarlı patates dünyanın neresine giderseniz gidin markanın her şubesinde aynı Limoges tabakta ve aynı inci kaşıkla servis ediliyor.

Havyarın ustasından, havyarlı patatesin fiyatı ise gramajına göre 170 ila 1147 euro arasında değişiyor. Yani Caviar Kaspia'nın bu eşsiz lezzeti Bodrum'da 40 bin TL'den satışa sunuluyor.

Havyarın ustasından, havyarlı patatesin fiyatı ise gramajına göre 170 ila 1147 euro arasında değişiyor. Yani Caviar Kaspia'nın bu eşsiz lezzeti Bodrum'da 40 bin TL'den satışa sunuluyor.

Caviar Kaspia'nın Bodrum'dan sonraki durağı da belli oldu!

Caviar Kaspia'nın Bodrum'dan sonraki durağı da belli oldu!

Patronlar Dünyası'na konuşan markanın İspanyol CEO’su Ramon Mac Crohon, İstanbul'u da çok sevmiş. Crohon, 'Bodrum’da da Türkler olmasına rağmen, yaz için gelen daha fazla uluslararası insan olduğunu düşünüyorum. İstanbul ise daha yerel. Bence küçük bir Kaspia’nın İstanbul’da yeri olabilir.' diyor.

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