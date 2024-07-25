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Doğuştan Şanslı Olanların Gezegeni Jüpiter! Peki Jüpiter Sizin Hayatınızı Nasıl Etkiliyor?

Doğuştan Şanslı Olanların Gezegeni Jüpiter! Peki Jüpiter Sizin Hayatınızı Nasıl Etkiliyor?

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 14:52

Yıl boyunca etkisini en fazla Ağustos ayında hissedeceğimiz Jüpiter'i yakından tanımanın zamanı geldi. Doğuştan şanslı olanların gezegeni Jüpiter ile bir bağınız varsa, bunu keşfetmenin tam zamanı. Olumlu etkileriyle hayatınızı değiştirme şansı daima sizinle. 

İşte, detaylar...

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Jüpiter'in enerjisiyle derin ve anlamlı gelişmeler yaşayacağımız Ağustos ayından önce, Jüpiter'i tanıyalım!

Jüpiter'in enerjisiyle derin ve anlamlı gelişmeler yaşayacağımız Ağustos ayından önce, Jüpiter'i tanıyalım!

Yıl boyunca etkisini en fazla Ağustos ayında hissedeceğiz. Yükseliş, şans, bolluk ve bilgeliğin güçlü gezegeni, fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Kişisel ve profesyonel yaşamda dönüşümleri beraberinde getirecek etkilerle Koç'tan Balık'a tüm burçları belirli dönemlerde ve günlerde etkisi altına alacak. 

Fakat bilmelisiniz ki Jüpiter'de bundan fazlası var. Zira, doğuştan şanslı olanların yolu daima Jüpiter ile kesişir.

Yükselen, Güneş ve Ay burcumuzun derecelerine göre belirlenen şans noktalarını yöneten gezegen: Jüpiter!

Yükselen, Güneş ve Ay burcumuzun derecelerine göre belirlenen şans noktalarını yöneten gezegen: Jüpiter!

Kişinin hayatı boyunca etkili olan şans noktası genellikle; sağlık, kısmet, refah ve zenginlikle eşleştirilir. Bunun yanında Venüs ve Jüpiter'in yönettiği burçların şans noktalarında bir adım önde oldukları da bilinir.

Peki, hangi burçlar şans noktalarında bir adım öndedir?

Peki, hangi burçlar şans noktalarında bir adım öndedir?

Venüs'ün yönetimindeki Boğa ve Terazi ile Jüpiter'in yönettiği Yay ve Balık! Ayrıca Jüpiter'in güçlü olduğu Yengeç de zaman zaman bu guruba dahil edilebilir.

Gelin, Jüpiter ile şansın ilişkisine biraz daha yakından bakalım!

Gelin, Jüpiter ile şansın ilişkisine biraz daha yakından bakalım!

Samanyolu galaksisindeki en büyük gezegen olmanın yanında Jüpiter, astroloji dünyasında ise iyilik ile en fazla ilişkilendirilen gezegendir. Maddesel kazançları yöneten bu büyük gezegen, ticari ilişkilerden inançlara, akıldan adalete, güvenden maneviyata pek çok konuda etkilidir.

Doğum haritası analizleri yapan Queenastro adlı X hesabının da belirttiği gibi Jüpiter, konumlandığı evde doğuştan şansın habercisidir!

Doğum haritası analizleri yapan Queenastro adlı X hesabının da belirttiği gibi Jüpiter, konumlandığı evde doğuştan şansın habercisidir!
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Doğum haritasında 2. evinde Jüpiter olan para, 5. evinde Jüpiter olan ise aşk konusunda çaba sarf etmeden mutlu olur.

Doğum haritasında 2. evinde Jüpiter olan para, 5. evinde Jüpiter olan ise aşk konusunda çaba sarf etmeden mutlu olur.
twitter.com

Dahası, 6. evinde Jüpiter onanın sağlık konusunda şansı yaver gider.

Dahası, 6. evinde Jüpiter onanın sağlık konusunda şansı yaver gider.
twitter.com

Manevi yanlarımızı beslediği konum ise 12. ev

Manevi yanlarımızı beslediği konum ise 12. ev
twitter.com

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