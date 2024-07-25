Doğuştan Şanslı Olanların Gezegeni Jüpiter! Peki Jüpiter Sizin Hayatınızı Nasıl Etkiliyor?

Yıl boyunca etkisini en fazla Ağustos ayında hissedeceğiz. Yükseliş, şans, bolluk ve bilgeliğin güçlü gezegeni, fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Kişisel ve profesyonel yaşamda dönüşümleri beraberinde getirecek etkilerle Koç'tan Balık'a tüm burçları belirli dönemlerde ve günlerde etkisi altına alacak.

Fakat bilmelisiniz ki Jüpiter'de bundan fazlası var. Zira, doğuştan şanslı olanların yolu daima Jüpiter ile kesişir.