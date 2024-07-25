Doğuştan Şanslı Olanların Gezegeni Jüpiter! Peki Jüpiter Sizin Hayatınızı Nasıl Etkiliyor?
Doğuştan Şanslı Olanların Gezegeni Jüpiter! Peki Jüpiter Sizin Hayatınızı Nasıl Etkiliyor?
Yıl boyunca etkisini en fazla Ağustos ayında hissedeceğimiz Jüpiter'i yakından tanımanın zamanı geldi. Doğuştan şanslı olanların gezegeni Jüpiter ile bir bağınız varsa, bunu keşfetmenin tam zamanı. Olumlu etkileriyle hayatınızı değiştirme şansı daima sizinle.
İşte, detaylar...
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Jüpiter'in enerjisiyle derin ve anlamlı gelişmeler yaşayacağımız Ağustos ayından önce, Jüpiter'i tanıyalım!
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Yükselen, Güneş ve Ay burcumuzun derecelerine göre belirlenen şans noktalarını yöneten gezegen: Jüpiter!
Peki, hangi burçlar şans noktalarında bir adım öndedir?
Gelin, Jüpiter ile şansın ilişkisine biraz daha yakından bakalım!
Doğum haritası analizleri yapan Queenastro adlı X hesabının da belirttiği gibi Jüpiter, konumlandığı evde doğuştan şansın habercisidir!
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Doğum haritasında 2. evinde Jüpiter olan para, 5. evinde Jüpiter olan ise aşk konusunda çaba sarf etmeden mutlu olur.
Dahası, 6. evinde Jüpiter onanın sağlık konusunda şansı yaver gider.
Manevi yanlarımızı beslediği konum ise 12. ev
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