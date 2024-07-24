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Ağustos Ayının En Şanslı Burçları! Yeni Bir Aşk ve Bol Para Sizi Bulacak: Hayatınız Kökten Değişecek

Ağustos Ayının En Şanslı Burçları! Yeni Bir Aşk ve Bol Para Sizi Bulacak: Hayatınız Kökten Değişecek

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 00:18 Son Güncelleme: 25.07.2024 - 00:49

Yılın 8. ayı olan Ağustos, retrolarla dolu dolu geçecek! Peş peşe meydana gelecek olan Merkür, Venüs ve Uranüs retrosu kimilerimizi zengin edecek... Kimilerimizi ise aşık! Tabii bazılarımız için yol da göründü, tek yöne bilet alanlar Ağustos ayında hayatlarını değiştirecek. 

İşte, Ağustos ayının en şanslı burçları... 

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Merkür retro ile başlayacak Ağustos ayı, bazılarımızın hayatını kökten değiştirecek!

Merkür retro ile başlayacak Ağustos ayı, bazılarımızın hayatını kökten değiştirecek!

Tam da 4 Ağustos'ta başlayacak olan Merkür retronun etkisine alışmışken, Venüs devreye girecek. Üstelik, 15 Ağustos'ta etkisini gösteren Venüs'ün Aslan burcundaki retrosundan da retro ile çıkacağız. Ayın son gününde Uranüs'ün retro etkisiyle eskiden söz edeceğiz.

Ağustos ayı boyunca Zodyakın on ikilisi, geçmişle yüzleşecek. Tabii yeni aşklara yelken açacaklar ve yeni fırsatlar elde edecekler de olacak.

Ağustos ayı boyunca Zodyakın on ikilisi, geçmişle yüzleşecek. Tabii yeni aşklara yelken açacaklar ve yeni fırsatlar elde edecekler de olacak.

Hayatını kökten değiştirecek bazı burçlar var ki onlarla birlikte yer değişikliği, iş değişikliği ve taşınmadan söz edeceğiz. Başka bir ülkeye gidecek olan burcu da söylemeden geçmeyeceğiz.

1. Aslan Burcu

1. Aslan Burcu

Güneş'in Aslan burcunda konumlanmasıyla hareketlenecek sizin için Ağustos ayı. Bu ay size bolca enerji, öz güven, çekicilik ve karizma getirecek. Özellikle ayın 16'sından sonra işler iyice değişecek.  

16 Ağustos'ta Aslan burcunda meydana gelen Yeni Ay ile birlikte, yeni başlangıçlar yapacak ve beklenmedik fırsatlar yakalayacaksın. Kendini daha iyi ifade ettiğin, lider olduğun ve kendini gösterdiğin bu ay başarı seni bekliyor. Kişisel hedeflerine odaklanmanın tam zamanı.

2. Kova Burcu

2. Kova Burcu

Ağustos ayı boyunca Satürn ve Uranüs'ün etkisini hissedecek olan Kova burçlarının, sorumlulukları artacak. Yerine getirmesi gereken vazifeler, kazancına kazanç katacak. Yenilikçi çözümlerin ise bu dönemin verimliliğini ve bereketini artıracak.  

Toplumda önde gelen isimler arasında yer alma fırsatını kaçırma. Fark yaratabilir, etkiletici yanlarını bu sayede keşfedebilirsin.

3. İkizler Burcu

3. İkizler Burcu

Merkür ve Venüs retrolarından belki de en çok etkilenen burçlar arasında yer alacak İkizler burçları. Aşk hayatlarında büyük heyecanlardan söz edeceğiz. Tatlı flörtleşmeler, romantik anlar ve yeni başlangıçlar yaşanacak. 

Özellikle de 16 Ağustos'ta yeni ayla birlikte seyahat arzusuna kapılacaklar. Tek yönlü bir bilet almaya hazır gibisin. Giderken yanında kimi götüreceğin ise bu ayın esas gündemi olacak!

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4. Yay Burcu

4. Yay Burcu

Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'in hareketli olacağı Ağustos ayı boyunca, şansınız bol olacak! Bu dönemde büyüme ve ilerleme fırsatı bulacaksın. 

Uluslararası projelerde yer alma fırsatınızın dahi olacağını şimdiden bilmelisiniz. Seyahatler, yeni deneyimler ve her zaman beklediğin heyecanlar seni bulacak. Yılın 8. ayı hayatını kökten değiştirmeni sağlayacak kararlar ve ve yükselme fırsatlarıyla dolu.

5. Başak Burcu

5. Başak Burcu

Güneş ve Merkür... Gel gitli aşklar, love bombing, hosting, geçmiş ve geleceği önünüze seriyor! Ayın özellikle  sonlarına doğru Merkür retronun bitişi, Güneş'in Başak burcuna geçişiyle kafa karışıklıkların son bulacak. Duygusal ihtiyaçlarına yöneldiğin Ağustos ayında aşkın her türlüsünü yaşayacaksın! 

Tabii bu arada biraz değişeceksin. Aşkın hayatınızı yönetmesine izin verebilir, onun için kariyerinin seyrini değiştirebilirsiniz. Bu beklenmedik bir sıçrayışla birlikte maddi ve manevi anlamda gücü de beraberinde getirebilir.

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