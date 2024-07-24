Ağustos Ayının En Şanslı Burçları! Yeni Bir Aşk ve Bol Para Sizi Bulacak: Hayatınız Kökten Değişecek
Ağustos Ayının En Şanslı Burçları! Yeni Bir Aşk ve Bol Para Sizi Bulacak: Hayatınız Kökten Değişecek
Yılın 8. ayı olan Ağustos, retrolarla dolu dolu geçecek! Peş peşe meydana gelecek olan Merkür, Venüs ve Uranüs retrosu kimilerimizi zengin edecek... Kimilerimizi ise aşık! Tabii bazılarımız için yol da göründü, tek yöne bilet alanlar Ağustos ayında hayatlarını değiştirecek.
İşte, Ağustos ayının en şanslı burçları...
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Merkür retro ile başlayacak Ağustos ayı, bazılarımızın hayatını kökten değiştirecek!
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Ağustos ayı boyunca Zodyakın on ikilisi, geçmişle yüzleşecek. Tabii yeni aşklara yelken açacaklar ve yeni fırsatlar elde edecekler de olacak.
1. Aslan Burcu
2. Kova Burcu
3. İkizler Burcu
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4. Yay Burcu
5. Başak Burcu
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