Ağustos Ayının En Şanslı Burçları! Yeni Bir Aşk ve Bol Para Sizi Bulacak: Hayatınız Kökten Değişecek

Merkür ve Venüs retrolarından belki de en çok etkilenen burçlar arasında yer alacak İkizler burçları. Aşk hayatlarında büyük heyecanlardan söz edeceğiz. Tatlı flörtleşmeler, romantik anlar ve yeni başlangıçlar yaşanacak.

Özellikle de 16 Ağustos'ta yeni ayla birlikte seyahat arzusuna kapılacaklar. Tek yönlü bir bilet almaya hazır gibisin. Giderken yanında kimi götüreceğin ise bu ayın esas gündemi olacak!