Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Hayatı bir anlığına dondurmak ve o anı kaydetmek... İşte bu gerçek bir sanat! Gelin hayatın içinden, anın kendisiyle orta çıkan bu sanat ile tabloya dönüşen fotoğraflara birlikte göz atalım. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 kareden en çok hangisini beğeneceksiniz.
İşte, başlıyoruz...
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1. Tarihin benzersiz dokusu sizi de büyüleyecek!
2. İşte karşınızda o meşhur Amerikan korku evi
3. Korkuyu ve kederi bir kare ile anlatmak!
4. Calanais'deki Neolitik taş çemberine hoş geldiniz, 1975!
5. Duyguların, maskelerle sanata dönüştüğü an, 1976
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6. Türkiye'den huzur dolu bir kare
7. Yolun sonunda huzur var!
8. Ruhani enerjiyle dolu bir kare: Kilise
9. Bugüne dek kaydedilen en zor rap albüm kapağı olabilir!
10. Birilerinin kalbi kırılmış...
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11. Prag'ın eşsiz mimari dokusuyla tanışın
12. Aşkın da yolun da sonu...
13. New Orleans...
14. Bazen başlamadan biter!
15. Bu sıcak günlere yakışan güneş halkaları
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