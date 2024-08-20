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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 13:10

Hayatı bir anlığına dondurmak ve o anı kaydetmek... İşte bu gerçek bir sanat! Gelin hayatın içinden, anın kendisiyle orta çıkan bu sanat ile tabloya dönüşen fotoğraflara birlikte göz atalım. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 kareden en çok hangisini beğeneceksiniz. 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/

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1. Tarihin benzersiz dokusu sizi de büyüleyecek!

1. Tarihin benzersiz dokusu sizi de büyüleyecek!

2. İşte karşınızda o meşhur Amerikan korku evi

2. İşte karşınızda o meşhur Amerikan korku evi

3. Korkuyu ve kederi bir kare ile anlatmak!

3. Korkuyu ve kederi bir kare ile anlatmak!

4. Calanais'deki Neolitik taş çemberine hoş geldiniz, 1975!

4. Calanais'deki Neolitik taş çemberine hoş geldiniz, 1975!

Paul Neagu tarafından fotoğraflandı.

5. Duyguların, maskelerle sanata dönüştüğü an, 1976

5. Duyguların, maskelerle sanata dönüştüğü an, 1976

Rosalind Fox tarafından fotoğraflandı.

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6. Türkiye'den huzur dolu bir kare

6. Türkiye'den huzur dolu bir kare

7. Yolun sonunda huzur var!

7. Yolun sonunda huzur var!

8. Ruhani enerjiyle dolu bir kare: Kilise

8. Ruhani enerjiyle dolu bir kare: Kilise

9. Bugüne dek kaydedilen en zor rap albüm kapağı olabilir!

9. Bugüne dek kaydedilen en zor rap albüm kapağı olabilir!

10. Birilerinin kalbi kırılmış...

10. Birilerinin kalbi kırılmış...
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11. Prag'ın eşsiz mimari dokusuyla tanışın

11. Prag'ın eşsiz mimari dokusuyla tanışın

12. Aşkın da yolun da sonu...

12. Aşkın da yolun da sonu...

13. New Orleans...

13. New Orleans...

14. Bazen başlamadan biter!

14. Bazen başlamadan biter!

15. Bu sıcak günlere yakışan güneş halkaları

15. Bu sıcak günlere yakışan güneş halkaları

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