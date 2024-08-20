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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

etiket Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 10:21

Hiçbir matematiği olmayan tasarımların göz kanatan şıklığına hazır olun! Neden bu şekilde tasarlandığını bilmesek de tasarım amacını anlamasak da bunların her biri gerçek... Bakalım, 9gag'den sizin için derlediğimiz tasarımlar arasında favoriniz hangisi olacak. 

İşte, gözünüzü kanatacak rakipsiz tasarımlar...

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

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1. Başak burçları sakin olun... Şöyle güzel bir duş ile başlıyoruz!

1. Başak burçları sakin olun... Şöyle güzel bir duş ile başlıyoruz!

Acaba burada yıkandıktan sonra kendinizi nasıl hissederdiniz?

2. Belki ölçü kabı şeffaf olsa çizgiler de işe yarardı...

2. Belki ölçü kabı şeffaf olsa çizgiler de işe yarardı...

3. Tuvalet kağıtlığına, tuvalet kağıdı takmak şart mı yani?

3. Tuvalet kağıtlığına, tuvalet kağıdı takmak şart mı yani?

4. Marvel'in en büyük rakibi...

4. Marvel'in en büyük rakibi...

5. İşte gerçek mühendislik zekası!

5. İşte gerçek mühendislik zekası!
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6. Peki neden?

6. Peki neden?

7. Ne var ki siz de biraz zıplayıverin canım!

7. Ne var ki siz de biraz zıplayıverin canım!

8. Üzgünüm çocuklar, bazen kaydıraklar kaymaz...

8. Üzgünüm çocuklar, bazen kaydıraklar kaymaz...

9. Çıkılmamak üzere tasarlanmış bir merdiven

9. Çıkılmamak üzere tasarlanmış bir merdiven

10. 'Evet' bu ışıltılı hayatı ben seçtim!

10. 'Evet' bu ışıltılı hayatı ben seçtim!
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11. Yunanistan'a hoş geldiniz... Burası Atina'daki bir otelin asansörü!

11. Yunanistan'a hoş geldiniz... Burası Atina'daki bir otelin asansörü!

12. Aooww... Hoşça kalın!

12. Aooww... Hoşça kalın!

13. İyi yanından bakın otururken ellerinizi yıkayabilirsiniz!

13. İyi yanından bakın otururken ellerinizi yıkayabilirsiniz!

14. Güvenlik denilince de kasa yani... Peki, bir çekmece sökmek kaç dakika alır?

14. Güvenlik denilince de kasa yani... Peki, bir çekmece sökmek kaç dakika alır?

15. Yer çekimi tersine dönene kadar bekleyin...

15. Yer çekimi tersine dönene kadar bekleyin...

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