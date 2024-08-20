Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Hiçbir matematiği olmayan tasarımların göz kanatan şıklığına hazır olun! Neden bu şekilde tasarlandığını bilmesek de tasarım amacını anlamasak da bunların her biri gerçek... Bakalım, 9gag'den sizin için derlediğimiz tasarımlar arasında favoriniz hangisi olacak.
İşte, gözünüzü kanatacak rakipsiz tasarımlar...
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1. Başak burçları sakin olun... Şöyle güzel bir duş ile başlıyoruz!
2. Belki ölçü kabı şeffaf olsa çizgiler de işe yarardı...
3. Tuvalet kağıtlığına, tuvalet kağıdı takmak şart mı yani?
4. Marvel'in en büyük rakibi...
5. İşte gerçek mühendislik zekası!
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6. Peki neden?
7. Ne var ki siz de biraz zıplayıverin canım!
8. Üzgünüm çocuklar, bazen kaydıraklar kaymaz...
9. Çıkılmamak üzere tasarlanmış bir merdiven
10. 'Evet' bu ışıltılı hayatı ben seçtim!
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11. Yunanistan'a hoş geldiniz... Burası Atina'daki bir otelin asansörü!
12. Aooww... Hoşça kalın!
13. İyi yanından bakın otururken ellerinizi yıkayabilirsiniz!
14. Güvenlik denilince de kasa yani... Peki, bir çekmece sökmek kaç dakika alır?
15. Yer çekimi tersine dönene kadar bekleyin...
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