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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:03

Tasarlanırken ne düşünüldüğünü sorgulayacağınız, nedenini ise asla anlayamayacağınız birbirinden korkunç tasarımlar! Şimdiden söyleyelim, bu tasarımlar hafızanızdan silinmeyecek. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz tasarımlar arasında favoriniz hangisi olacak 

İşte, göz kanatan tasarımlar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Evet, gördükleriniz ve görecekleriniz gerçek!

1. Evet, gördükleriniz ve görecekleriniz gerçek!

2. Salyangoz usulü ayak tırnağı heykeli

2. Salyangoz usulü ayak tırnağı heykeli

3. Japon balıklı ayakkabı: Yüzyılın trendi...

3. Japon balıklı ayakkabı: Yüzyılın trendi...

4. Cepte taşımalık bu tasarıma kaç para verirdiniz?

4. Cepte taşımalık bu tasarıma kaç para verirdiniz?

5. Eller günahkar...

5. Eller günahkar...
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6. Diyetteyken tasarlanmış bir dövme

6. Diyetteyken tasarlanmış bir dövme

7. 'Bu yuvayı kutsa' sahiden istediğiniz bu mu?

7. 'Bu yuvayı kutsa' sahiden istediğiniz bu mu?

8. Bizim ev müstakil...

8. Bizim ev müstakil...

9. Güvenli uyku, hızlı rüyalar!

9. Güvenli uyku, hızlı rüyalar!

10. Şıklığınızı tamamlayan tasarım...

10. Şıklığınızı tamamlayan tasarım...
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11. Yarım bırakmayı sevmeyen bir mimar!

11. Yarım bırakmayı sevmeyen bir mimar!

12. Tırnak sanatında çığır atlamış...

12. Tırnak sanatında çığır atlamış...

13. Graham Bell'in ruhu şad olsun...

13. Graham Bell'in ruhu şad olsun...

14. Emekli diş hekiminden kaktüs ve sukulent sanatı!

14. Emekli diş hekiminden kaktüs ve sukulent sanatı!

15. Henüz aynaya bakmamış olmalı!

15. Henüz aynaya bakmamış olmalı!

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