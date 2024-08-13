Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Tasarlanırken ne düşünüldüğünü sorgulayacağınız, nedenini ise asla anlayamayacağınız birbirinden korkunç tasarımlar! Şimdiden söyleyelim, bu tasarımlar hafızanızdan silinmeyecek. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz tasarımlar arasında favoriniz hangisi olacak
İşte, göz kanatan tasarımlar...
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1. Evet, gördükleriniz ve görecekleriniz gerçek!
2. Salyangoz usulü ayak tırnağı heykeli
3. Japon balıklı ayakkabı: Yüzyılın trendi...
4. Cepte taşımalık bu tasarıma kaç para verirdiniz?
5. Eller günahkar...
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6. Diyetteyken tasarlanmış bir dövme
7. 'Bu yuvayı kutsa' sahiden istediğiniz bu mu?
8. Bizim ev müstakil...
9. Güvenli uyku, hızlı rüyalar!
10. Şıklığınızı tamamlayan tasarım...
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11. Yarım bırakmayı sevmeyen bir mimar!
12. Tırnak sanatında çığır atlamış...
13. Graham Bell'in ruhu şad olsun...
14. Emekli diş hekiminden kaktüs ve sukulent sanatı!
15. Henüz aynaya bakmamış olmalı!
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