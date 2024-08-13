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Perseid Meteor Yağmuru'nun Eşsiz Görüntüleri! Yılın En Önemli Gök Olayı Tüm Dünyada Görüntülendi!

Perseid Meteor Yağmuru'nun Eşsiz Görüntüleri! Yılın En Önemli Gök Olayı Tüm Dünyada Görüntülendi!

Perseid Meteor Yağmuru meteor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 09:32

Yılın en önemli gökyüzü olayı Perseid meteor yağmuru eşliğinde bu yıl da eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Tüm dünyanın aynı gökyüzüne baktığı Ağustos ayının 12'sini 13ü'üne bağlayan gece boyunca atmosferimize hızla giren yıldızlar hepimizi büyüledi. 

İşte, dünyanın dört bir yanından perseid meteor yağmuru...

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En eski kayıtlara göre ilk kez M.S. 36 yılında gökyüzünde sabahları 100'den fazla meteorun uçtuğu gözlemlenmiş. Adını Perseus takımyıldızından alan eşsiz gök olayı bu yıl da eşsiz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yılın unutulmaz gök olayına birlikte bakalım: Perseid meteor yağmuru 👇

Perseid Meteor Yağmuru Neden Oluyor? 👇

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri

Foto Muhabiri: Murat Şengül

İngiltere'nin Wiltshire kenti Stonehenge anıtı

İngiltere'nin Wiltshire kenti Stonehenge anıtı
twitter.com

Stonehenge'den bir kare daha!

Stonehenge'den bir kare daha!
twitter.com

ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türü olan Perseid'in saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği eşsiz anlar... 

Foto Muhabiri: Tayfun Coşkun

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Makurazaki Şehri, Japonya

ABD'nin Minnesota eyaleti

ABD'nin Minnesota eyaleti

Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ile Perseid meteor yağmuru bir arada! 

Foto Muhabiri: Christopher Mark Juhn

Aurora Borealis'i ve Perseid'in meteor yağmurunun gece boyunca ortaya çıkardığı benzersiz görüntü!

Aurora Borealis'i ve Perseid'in meteor yağmurunun gece boyunca ortaya çıkardığı benzersiz görüntü!

Kaynak: Alex Maile 👇

Alex Maile'in Minnesota'da GoPro ile kaydettiği harika anlara göz atın. 👇

Kuzey Teksas

Kuzey Teksas
twitter.com
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar

Foto Muhabiri: Adem Kutucu

Amerika Birleşik Devletleri

Manisa Salihli ilçesi, Sardes Antik Kenti

Manisa Salihli ilçesi, Sardes Antik Kenti

İHA

Zaman atlamalı çekim ile perseid meteor yağmuru

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