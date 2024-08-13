Perseid Meteor Yağmuru'nun Eşsiz Görüntüleri! Yılın En Önemli Gök Olayı Tüm Dünyada Görüntülendi!
Perseid Meteor Yağmuru'nun Eşsiz Görüntüleri! Yılın En Önemli Gök Olayı Tüm Dünyada Görüntülendi!
Yılın en önemli gökyüzü olayı Perseid meteor yağmuru eşliğinde bu yıl da eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Tüm dünyanın aynı gökyüzüne baktığı Ağustos ayının 12'sini 13ü'üne bağlayan gece boyunca atmosferimize hızla giren yıldızlar hepimizi büyüledi.
İşte, dünyanın dört bir yanından perseid meteor yağmuru...
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En eski kayıtlara göre ilk kez M.S. 36 yılında gökyüzünde sabahları 100'den fazla meteorun uçtuğu gözlemlenmiş. Adını Perseus takımyıldızından alan eşsiz gök olayı bu yıl da eşsiz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri
İngiltere'nin Wiltshire kenti Stonehenge anıtı
Stonehenge'den bir kare daha!
ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı
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Makurazaki Şehri, Japonya
ABD'nin Minnesota eyaleti
Aurora Borealis'i ve Perseid'in meteor yağmurunun gece boyunca ortaya çıkardığı benzersiz görüntü!
Alex Maile'in Minnesota'da GoPro ile kaydettiği harika anlara göz atın. 👇
Kuzey Teksas
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar
Amerika Birleşik Devletleri
Manisa Salihli ilçesi, Sardes Antik Kenti
Zaman atlamalı çekim ile perseid meteor yağmuru
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