Perseid Meteor Yağmuru'nun Eşsiz Görüntüleri! Yılın En Önemli Gök Olayı Tüm Dünyada Görüntülendi!

Yılın en önemli gökyüzü olayı Perseid meteor yağmuru eşliğinde bu yıl da eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Tüm dünyanın aynı gökyüzüne baktığı Ağustos ayının 12'sini 13ü'üne bağlayan gece boyunca atmosferimize hızla giren yıldızlar hepimizi büyüledi.

İşte, dünyanın dört bir yanından perseid meteor yağmuru...