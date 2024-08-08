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Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Yılın En Görkemli Olayı Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?

Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Yılın En Görkemli Olayı Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 10:12 Son Güncelleme: 08.08.2024 - 10:18

Her yıl Ağustos ayında, gökyüzü tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Perseid meteor yağmuru meydana gelir. Dünyanın gündemine oturan bu gökyüzü olayı, ışıyan yıldızların hızlı bir şekilde atmosferimize girmesiyle gerçekleşir. Gökyüzünü adeta ateş yağmurlarıyla süsleyen Perseid gösterisini Türkiye'nin pek çok yerinden izlemek mümkündür? Peki, bu yıl Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? 

İşte, detaylar...

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Gözle görülen gökyüzünün en büyülü olaylarından biri olan meteor yağmuru 14 Temmuz'da başladı. Haliyle, Perseid meteor yağmurunun en görkemli anları için geri sayım başladı.

Gözle görülen gökyüzünün en büyülü olaylarından biri olan meteor yağmuru 14 Temmuz'da başladı. Haliyle, Perseid meteor yağmurunun en görkemli anları için geri sayım başladı.

Meteor yağmurunun en yoğun olduğu anlarda 75 ila 100 meteorun gözlemlenebildiği biliniyor. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir? 

Gelin birlikte 2024 Perseid meteor yağmurunun tarihini de öğrenelim... 👇

Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman Başlıyor?

Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman Başlıyor?

Dünya'nın yörüngesi bizi her yıl Ağustos ayı civarında Perseid meteor akışının en yoğun kısmından geçirir.

Bu nedenle, 'kayan yıldızlar' 14 Temmuz'dan beri gökyüzünde bir şölene daha imza atıyor. 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid yani Perse gök taşı yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun olarak gözlemlenebilecek.

Karanlık bir gökyüzüne bakan bir gözlemci 12 Ağustos Pazartesi gününü 13 Ağustos Salı gününe bağlayan gece yarısından şafağa kadar saatte 60'tan fazla yıldız kayması görebilir.

Karanlık bir gökyüzüne bakan bir gözlemci 12 Ağustos Pazartesi gününü 13 Ağustos Salı gününe bağlayan gece yarısından şafağa kadar saatte 60'tan fazla yıldız kayması görebilir.

Peki, Perseid Meteor Yağmuru Neden Oluyor?

Peki, Perseid Meteor Yağmuru Neden Oluyor?

Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzünün en muhteşem olaylarından biridir ve bu olay, 109P/Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın parçalarının Dünya'nın atmosferine girişiyle gerçekleşir. Bu kuyruklu yıldızın çekirdeği oldukça büyük, tam 26 kilometre çapında ve bu devasa gök cismi, Güneş etrafında bir yörünge üzerinde hareket eder. Ancak bu yörünge döngüsünü tamamlaması tam 133 yıl sürer.

2024 yılının 12 Ağustos tarihinde, Ay ilk dördün evresinde olacak. Bu yüzden gece yarısından önce batacak ve Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılan meteorlar adeta 'akan bir nehir' gibi görünecek.

2024 yılının 12 Ağustos tarihinde, Ay ilk dördün evresinde olacak. Bu yüzden gece yarısından önce batacak ve Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılan meteorlar adeta 'akan bir nehir' gibi görünecek.
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Perseid meteor yağmuru, boyutları kum tanesi ile çakıl taşı arasında değişen meteoroidlerden oluşur ve bu meteoroidlerin kıvamı, bir puro külüne benzer.

Perseid meteor yağmuru, boyutları kum tanesi ile çakıl taşı arasında değişen meteoroidlerden oluşur ve bu meteoroidlerin kıvamı, bir puro külüne benzer.

Bu meteoroidler, Dünya'nın atmosferine saniyede 60 kilometre hızla çarparak buharlaşır. Bu süreçte, şoklanmış ve iyonize olmuş hava molekülleri ile etkileşime girerek parlak izler oluştururlar. Bu izler, gökyüzünde bir akkor gibi parlar.

Türkiye'de Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?

Türkiye'de Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?

Tüm dünyanın gözünü diktiği meteor yağmuru Türkiye'de en iyi Uludağ, Saros Körfezi, Gökçeada, Gömüldür, Patara Plajı, Gelidonya Feneri, Hasan Dağı ve Nemrut Dağı'nda izlenebilecek. Ayrıca, Erciyes bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir izleme noktasına dönüşecek!

Türkiye'de Perseid yağmurunu görmek isteyenler TÜBİTAK destekli etkinliğe katılmak üzere Erciyes'te toplanacak.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede gerçekleşecek TÜBİTAK destekli etkinlikte, vatandaşlar teleskoplarla bu eşsiz anı gözlemleleyebilecek. Etkinlik ise tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek. 

Bunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından fotoğrafçılar, Erciyes'te bu muhteşem gökyüzü olayını astro-fotoğrafçılık teknikleriyle ölümsüzleştirebilecekler. 

Aynı zamanda Türkiye'de Perseid yağmurunu gözlemlemek isteyenler de pek çok şehirde çeşitli etkinliklere imza atacaklar.

Peki Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?

Peki Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?

Meteor gözlemi yapmak isteyenler için, ilk adım genellikle parlak ışıkların olmadığı, geniş bir gökyüzüne sahip ve ideal olarak şehir ışık kirliliğinden olabildiğince uzak bir gözlem noktası bulmaktır. Bu, gökyüzünün tüm ihtişamını gözlemleyebilmek için önemli bir ayrıntıdır. Geniş bir plaj, bir dağın tepesi ya da uçsuz bucaksız bir vadi harika bir tercih olabilir. 

Zifiri karanlığı aydınlatan gökyüzü şölenini görmek için sırt üstü yatıp gökyüzüne bakmak ve beklemek... Tabii bu gözlem, sabır gerektiren bir süreç olacaktır. Ancak sonunda gökyüzünde beliren bir meteorun büyüleyici görüntüsünü yakalamak, tüm bekleyişin buna değer olduğunu kanıtlayacaktır. Bu deneyim, doğanın en etkileyici gösterilerinden birini izleme fırsatını sunar.

Perseid meteor yağmuru hakkında en eski kayıt, Çin tarih yazılarına dayanmaktadır.

Perseid meteor yağmuru hakkında en eski kayıt, Çin tarih yazılarına dayanmaktadır.

M.S. 36 yılında, gökyüzünde sabahları 100'den fazla meteorun uçtuğu gözlemlenmiş. Bu olay, o dönemde yaşayan insanlar için büyüleyici ve bir o kadar da gizemli olmalı. Ancak, bu meteordan yağmuru Ortaçağ Avrupa'sında farklı bir isimle anılıyordu: Perseidler... Bu gök olayının adı, Perseus takımyıldızından geliyor. Çünkü bu meteordan yağmuru, bu takımyıldızın bulunduğu bölgeden kaynaklanıyor gibi görünür.

Ortaçağ Avrupa'sında ise bu meteor yağmuru, 'Aziz Lawrence'ın Gözyaşları' olarak biliniyordu. Aziz Lawrence, 3. yüzyılda yaşamış ve Roma İmparatoru Valerianus tarafından şehit edilmiş bir diakon. Şehit edildiği günün, Perseidler'in en yoğun olduğu günle çakışması nedeniyle, bu meteor yağmuru onun gözyaşları olarak adlandırılmış. Bu hikaye, hem Aziz Lawrence'ın hikayesini hem de Perseidler'in gökyüzündeki dansını daha da anlamlı ve unutulmaz kılıyor.

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Aziz'in vefatının anısına, 10 Ağustos tarihindeki bayram gününde özel bir anma düzenlendi. Bu özel gün, Aziz'in hayatını, başarılarını ve mirasını hatırlamak için bir fırsata dönüştürüldü.

Aziz'in vefatının anısına, 10 Ağustos tarihindeki bayram gününde özel bir anma düzenlendi. Bu özel gün, Aziz'in hayatını, başarılarını ve mirasını hatırlamak için bir fırsata dönüştürüldü.

İspanya'nın hükümet başkanı olan Kral II. Philip, 'Escorial' adını verdiği manastırı, kutsal ızgara düzenlemesine uygun bir şekilde inşa ettirdi. Bu manastırın inşası her yılın 8-14 Ağustos tarihleri arasında gözlemlenen ve yoğun bir şekilde kayan yıldızların görülmesiyle çakışmaktadır. Bu olay, halk arasında Aziz Lawrence'ın 'ateşli gözyaşları' olarak anılmaya başladı.

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