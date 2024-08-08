Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Yılın En Görkemli Olayı Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?
Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Yılın En Görkemli Olayı Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?
Her yıl Ağustos ayında, gökyüzü tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Perseid meteor yağmuru meydana gelir. Dünyanın gündemine oturan bu gökyüzü olayı, ışıyan yıldızların hızlı bir şekilde atmosferimize girmesiyle gerçekleşir. Gökyüzünü adeta ateş yağmurlarıyla süsleyen Perseid gösterisini Türkiye'nin pek çok yerinden izlemek mümkündür? Peki, bu yıl Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?
İşte, detaylar...
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Gözle görülen gökyüzünün en büyülü olaylarından biri olan meteor yağmuru 14 Temmuz'da başladı. Haliyle, Perseid meteor yağmurunun en görkemli anları için geri sayım başladı.
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Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman Başlıyor?
Karanlık bir gökyüzüne bakan bir gözlemci 12 Ağustos Pazartesi gününü 13 Ağustos Salı gününe bağlayan gece yarısından şafağa kadar saatte 60'tan fazla yıldız kayması görebilir.
Peki, Perseid Meteor Yağmuru Neden Oluyor?
2024 yılının 12 Ağustos tarihinde, Ay ilk dördün evresinde olacak. Bu yüzden gece yarısından önce batacak ve Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılan meteorlar adeta 'akan bir nehir' gibi görünecek.
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Perseid meteor yağmuru, boyutları kum tanesi ile çakıl taşı arasında değişen meteoroidlerden oluşur ve bu meteoroidlerin kıvamı, bir puro külüne benzer.
Türkiye'de Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?
Türkiye'de Perseid yağmurunu görmek isteyenler TÜBİTAK destekli etkinliğe katılmak üzere Erciyes'te toplanacak.
Peki Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?
Perseid meteor yağmuru hakkında en eski kayıt, Çin tarih yazılarına dayanmaktadır.
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Aziz'in vefatının anısına, 10 Ağustos tarihindeki bayram gününde özel bir anma düzenlendi. Bu özel gün, Aziz'in hayatını, başarılarını ve mirasını hatırlamak için bir fırsata dönüştürüldü.
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