Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Tarihin eşsiz yanlarına ve dünyanın ilklerine ışık tuan eşsiz eserlerle geçmişe yolculuk yapıyoruz. Zamanının çok ötesindeki tarihi eserlerin dikkat çekici detaylarına ise bir kez daha hayran kalıyoruz. Nasıl yapıldığını anlamakta zorluk çekeceğiniz, 15 eşsiz eseri Reddit'ten sizin için derledik. İşte, karşınızda çağının ötesindeki eşsiz eserler...
Hazırsanız, başlıyoruz...
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1. "Kederin Uykusu ve Sevincin Rüyası"
2. Futbol topunun peşinde M.Ö. 27. yüzyıla yolculuk: Pula Arena!
3. Agrafiotis nehri: Manolis taş köprüsü
4. Nijō Kalesi'nde ziyaretçi salonu
5. Yunanistan Krallığı ile Kaçar İranı arasındaki diplomatik süreç!
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6. Fildişi taştan yapılma satranç takımı
7. Hurezi Manastırı
8. Gonbad-e Qabus Kulesi
9. Vajradhara ve Prajnaparamita
10. Dharmanatha
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11. Minyatür takvim: Yalnızca 3 santimetre
12. Meryem'in cennetteki taç giyme töreni ve kıyamet günü
13. Vergina Kraliyet Mezarları'ndaki altın ve fildişi kalkan
14. Vezüv Yanardağı'nın patlaması tasviri!
15. Taş arı kovanı
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