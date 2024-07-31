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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 00:54

Tarihin eşsiz yanlarına ve dünyanın ilklerine ışık tuan eşsiz eserlerle geçmişe yolculuk yapıyoruz. Zamanının çok ötesindeki tarihi eserlerin dikkat çekici detaylarına ise bir kez daha hayran kalıyoruz. Nasıl yapıldığını anlamakta zorluk çekeceğiniz, 15 eşsiz eseri Reddit'ten sizin için derledik. İşte, karşınızda çağının ötesindeki eşsiz eserler... 

Hazırsanız, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. "Kederin Uykusu ve Sevincin Rüyası"

1. "Kederin Uykusu ve Sevincin Rüyası"

Raffaele Monti'nin 1861 yılında yaptığı mermer heykeldeki işçilik göz kamaştırıyor. 'Kederin Uykusu ve Sevincin Rüyası' adlı heykel günümüzde, Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde sergileniyor.

2. Futbol topunun peşinde M.Ö. 27. yüzyıla yolculuk: Pula Arena!

2. Futbol topunun peşinde M.Ö. 27. yüzyıla yolculuk: Pula Arena!

Hırvatistan'da bulunan Pula Arena'nın M.Ö. 27 ila  M.S. 68 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor. Günümüzde 4 yan kulesi tamamen korunmuş olan tek Roma amfi tiyatrosu olarak biliniyor. Dünyanın ayakta kalan en büyük 6 Roma arenası arasında da yerini alıyor.

3. Agrafiotis nehri: Manolis taş köprüsü

3. Agrafiotis nehri: Manolis taş köprüsü

Yunanistan'daki Agrafiotis nehri üzerinde bulunan Manolis taş köprüsü neredeyse yıl boyunca su altında kalıyor. Ta ki suların çekildiği yaz aylarına kadar kemerinin yalnızca en üst kısmı görünüyor. 

Bulunan yazılı kaynaklara göre Manolis, M.S. 1659'da inşa edildi.

4. Nijō Kalesi'nde ziyaretçi salonu

4. Nijō Kalesi'nde ziyaretçi salonu

Edo dönemine ait Nijō Kalesi'ndeki görkemli izleyici salonlarından biri. 1626 yılında inşa edildiği bilinen kale, Japonya'nın Kyoto şehrinde yer alıyor.

5. Yunanistan Krallığı ile Kaçar İranı arasındaki diplomatik süreç!

5. Yunanistan Krallığı ile Kaçar İranı arasındaki diplomatik süreç!

1902 yılında çizilen Amerikan karikatürü, Yunanistan Krallığı ile Kaçar İranı (Pers) arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunu konu alıyor.

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6. Fildişi taştan yapılma satranç takımı

6. Fildişi taştan yapılma satranç takımı

Çin, Qing Hanedanı'na ait satranç takımı 19. yüzyılda fildişi taşlardan yapılmış.

7. Hurezi Manastırı

7. Hurezi Manastırı

1693 yılında Romanya'da inşa edilen Hurezi Manastırı'nın ikonostasisinin ve nefinin işlemelerine hayran kalmamak ise mümkün değil.

8. Gonbad-e Qabus Kulesi

8. Gonbad-e Qabus Kulesi

Gonbad-e Qabus Kulesi, M.S. 1007'de İran'ın Ziyarid Hanedanı tarafından inşa edilmiştir.

9. Vajradhara ve Prajnaparamita

9. Vajradhara ve Prajnaparamita

Nepal veya Tibet'e ait bir eser olduğu tahmin edilen  Vajradhara ve Prajnaparamita'nın yaldızlı figürü 14. ya da 15. yüzyıldan kalma. İki figür, yab-yum kucaklaşmasında resmedilmiş.

10. Dharmanatha

10. Dharmanatha

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Dharmanatha'nın pirinçten yapılma Chovisi'si, M.S. 1427 yılına ait.

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11. Minyatür takvim: Yalnızca 3 santimetre

11. Minyatür takvim: Yalnızca 3 santimetre

1780 yıllarında tasarlandığı düşünülen minyatür takvim, Fransa'da üretildi. İşlemeli kapağı ve büyüleyici detaylarıyla dikkat çeken minyatür eser, sadece 3 x 7 santimetre ölçülerinde.

12. Meryem'in cennetteki taç giyme töreni ve kıyamet günü

12. Meryem'in cennetteki taç giyme töreni ve kıyamet günü

Aslınca çok küçük bir dua boncuğuna bakıyorsunuz! Küçücük bir boncuğa işlenmiş Meryem'in cennetteki taç giyme töreni ve kıyamet günü, M.S. 1500 ila 1530'lu yıllara ait. 

Hollanda'da şimşirden yapılmış bu göz alıcı eser, günümüzde Massachusetts'teki Peabody Essex Müzesi'nde sergileniyor.

13. Vergina Kraliyet Mezarları'ndaki altın ve fildişi kalkan

13. Vergina Kraliyet Mezarları'ndaki altın ve fildişi kalkan

Kuzeydoğu Yunanistan'daki Vergina Kraliyet Mezarları'ndan bulunan altın ve fildişinden tasarlanmış tören kalkanı, diğer gösterişli mezar eşyaları ve Makedonya Kralı II. Filip ile birlikte Büyük İskender'in aile üyelerine ait kalıntıların arasında yerini alıyor. 

1976 yılında keşfedilerek gün ışığıyla buluşan kalkan, M.Ö. 4. yüzyılın sonlarından günümüze korunarak gelmiş!

14. Vezüv Yanardağı'nın patlaması tasviri!

14. Vezüv Yanardağı'nın patlaması tasviri!

İtalyan yapımı bu tasvirin tarihi yaklaşık olarak 1780 yıllarına dayanıyor. Vezüv Yanardağı'nın patlamasını tasvir eden ahşap çerçeveli erken boyalı kağıt fener slaydı, patlamanın korku veren anlarının belgesi niteliğinde.

15. Taş arı kovanı

15. Taş arı kovanı

Yaklaşık olarak 1.200 adet arı kovanı barındıran taş arı kovanına bakıyorsunuz. Burası bir zamanlar bal üretmek için Suudi Arabistan'ın Sarawat Dağlarında, doğanın bir parçasıydı. 

Anıt mezarı ya da geniş bir yerleşim yerini andıran kovanlar ise M.S. 1200 civarı tarihleniyor.

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