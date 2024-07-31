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Savaşın Kazananı Olmaz! 2. Dünya Savaşı'nın Hafızalardan Silinmeyen Kareleri

Savaşın Kazananı Olmaz! 2. Dünya Savaşı'nın Hafızalardan Silinmeyen Kareleri

Savaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 23:28

Savaşın acı yüzüyle karşılaşmaya hazır olun! Bir avuç toprak ya da siyasi rantlar uğruna verilen mücadelelerde insanlık tarihinin en büyük acıları yaşandı. Dünyanın şahit olduğu acı olayların silinmeyen izine bir de 2. Dünya Savaşı'nın korkunç anlarından bakın... 

İnsanlık tarihinden silinmeyenler... 

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1. Adolf Hitler, Helga Goebbels ile yürüyüşte.

1. Adolf Hitler, Helga Goebbels ile yürüyüşte.

Helga Goebbels, Nazi Almanyası'nın en tanınan çocuklarından biridir. Zira babası Joseph Goebbels, 1943 ila 45 yıllarında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olarak görev almış, Hitler'in en yakın dostlarından ve sadık yandaşlarından biridir. 

Adolf Hitler'in Helga ile birlikte yürüyüşe çıktığı bu an ise tarihin en karanlık dönemlerinden birinin iç yüzünü gözler önüne seriyor. Helga ve kardeşleri, 1945 yılında savaşın sonlarına doğru, Hitler'in sığınağı olarak bilinen yerde, kendi babaları tarafından siyanür ile zehirlenerek öldürüldü.

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2. Savaşın gerçeklerinden bihaber, masumca gülümseyerek kameraya poz veriyor: Istvan Reiner

2. Savaşın gerçeklerinden bihaber, masumca gülümseyerek kameraya poz veriyor: Istvan Reiner

Henüz dört yaşındaki küçük Istvan Reiner, Auschwitz toplama kampında yaşayacağı trajik sona dair hiçbir bilgisi olmaksızın, stüdyo portresinde masum bir neşeyle gülümsüyor. Üstelik Istvan, hep 4 yaşında kalan savaş kurbanlarından yalnızca biri.

3. Atom bombasının gölgeleri...

3. Atom bombasının gölgeleri...

1945 yılında Japonya'nın Hiroşima kentinde meydana gelen ve tarihe 'Küçük Çocuk' olarak geçen atom bombası patlamasının ardından, bir adamın oluşturduğu kalıcı gölgesi... Bu kare ise, nükleer silahların yıkıcı gücünün ve insanlık tarihindeki en karanlık anlardan birinin sembolü.

4. Auschwitz subayları ve gardiyanları müzik eşliğinde eğleniyor

4. Auschwitz subayları ve gardiyanları müzik eşliğinde eğleniyor

Auschwitz, tarihin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapmış bir toplama kampı olarak hafızalara kazındı. Belki de dünyanın en büyük acılarının yaşandığı bu kampın yakınlarında çekilmiş fotoğrafta, Auschwitz subayları ve gardiyanları, müzik eşliğinde eğleniyor.

5. Hiroşima'nın silinmeyen izleri...

5. Hiroşima'nın silinmeyen izleri...

Hiroşima'nın atom bombasının korkunç gücünden sağ kurtulan bu kurban, yaşadığı travmanın etkilerini ve vücudundan silinmeyecek yaralarını gösteriyor.

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6. Gaz odasına gitmeden saatler önce...

6. Gaz odasına gitmeden saatler önce...

Macar Yahudi kadınlar ve çocuklar... Çalışma kapasitesine sahip olmadıkları düşünülerek, 27 Mayıs 1944 tarihinde nereye götürüldüklerini bilmeden Auschwitz'deki gaz odalarına sevk edildiler.

7. Yeniden özgürce İngiliz çayı içerken!

7. Yeniden özgürce İngiliz çayı içerken!

1945 yılında İngiliz askerlerinin bir Japon savaş esiri kampından serbest bırakılmalarının hemen ardından çaylarını yudumluyor. Savaşın izleri ise bedenlerinde ve bir deri bir kemik kalmış yüzlerinde acı gülümsemelere dönüşüyor.

8. 4 Numaralı gaz odasına gitmeden önce çiçekli veda!

8. 4 Numaralı gaz odasına gitmeden önce çiçekli veda!

Mayıs 1944'te Auschwitz toplama kampındaki bir çocuk, 4 numaralı gaz odasının hemen yanında bulunan koruda, başka bir çocuğa çiçek veriyor. Çocuklar, savaşın ne demek olduğunu bilmiyor!

9. Atom bombasının ardından Nagazaki

9. Atom bombasının ardından Nagazaki

Sıradaki durağımız, 1945 yılının Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagazaki'ye attığı atom bombasının izlerinde. Tarih sayfalarında kara bir leke olarak yerini alan bu trajik olayın öncesi ve sonrasında yaşananlar, insanlık tarihinin en korkunç anlarına sahne oldu. 

Nagazaki'de en az 74.000 kişi hayatını kaybetti. Kimilerinin geriye sadece gölgeleri kalırken, kimileri sonsuz acılarla baş başa kaldı.

10. Yahudi halkı, infazın eşiğinde...

10. Yahudi halkı, infazın eşiğinde...

Bir fotoğraf karesi ise Nazi işgali altındaki Ukrayna'da yaşanan Holokost dehşetinin bir kanıtı. İdam edilmek üzere olan Yahudi halkının acı dolu anları tüm çıplaklığıyla bir kez daha kameralara yansırken 20. yüzyılın en karanlık anlarına ışık tutuyor.

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11. "Auschwitz Sırtlanı"

11. "Auschwitz Sırtlanı"

2. Dünya Savaşı esnasında, toplama kampı bekçisi Irma Grese, tutsaklar arasında 'Auschwitz'in Sırtlanı' olarak anılıyordu. Kampta 'en korkunç ve en nefret edilen kişiliklerden' biriyldi. Kadın mahkumlara karşı acımasız bir şiddet uyguluyor, onları bayılana dek dövüyordu.

12. Dünya başına yıkılıyor: Çocuk askeri Hans Georg Henke

12. Dünya başına yıkılıyor: Çocuk askeri Hans Georg Henke

1945 yılında, Almanya'nın Hessen kentinde yaşanan savaşın en çarpıcı anlarından biri daha... 16 yaşındaki Hitler Gençliği üyesi Hans Georg Henke'nin yaşadığı korku dolu anlar! Henke, uçaksavar birliklerinde görevli bir çocuk askerdi ve fotoğrafın çekildiği anda dünyası tamamen başına yakılıyordu. 

Savaşın şokuyla ağlama krizine giren Henke, Amerika Birleşik Devletleri'nin 9'uncu Ordusu tarafından esir alındı.

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