Savaşın Kazananı Olmaz! 2. Dünya Savaşı'nın Hafızalardan Silinmeyen Kareleri
Savaşın Kazananı Olmaz! 2. Dünya Savaşı'nın Hafızalardan Silinmeyen Kareleri
Savaşın acı yüzüyle karşılaşmaya hazır olun! Bir avuç toprak ya da siyasi rantlar uğruna verilen mücadelelerde insanlık tarihinin en büyük acıları yaşandı. Dünyanın şahit olduğu acı olayların silinmeyen izine bir de 2. Dünya Savaşı'nın korkunç anlarından bakın...
İnsanlık tarihinden silinmeyenler...
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1. Adolf Hitler, Helga Goebbels ile yürüyüşte.
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2. Savaşın gerçeklerinden bihaber, masumca gülümseyerek kameraya poz veriyor: Istvan Reiner
3. Atom bombasının gölgeleri...
4. Auschwitz subayları ve gardiyanları müzik eşliğinde eğleniyor
5. Hiroşima'nın silinmeyen izleri...
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6. Gaz odasına gitmeden saatler önce...
7. Yeniden özgürce İngiliz çayı içerken!
8. 4 Numaralı gaz odasına gitmeden önce çiçekli veda!
9. Atom bombasının ardından Nagazaki
10. Yahudi halkı, infazın eşiğinde...
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11. "Auschwitz Sırtlanı"
12. Dünya başına yıkılıyor: Çocuk askeri Hans Georg Henke
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