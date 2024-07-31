Savaşın Kazananı Olmaz! 2. Dünya Savaşı'nın Hafızalardan Silinmeyen Kareleri

Helga Goebbels, Nazi Almanyası'nın en tanınan çocuklarından biridir. Zira babası Joseph Goebbels, 1943 ila 45 yıllarında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olarak görev almış, Hitler'in en yakın dostlarından ve sadık yandaşlarından biridir.

Adolf Hitler'in Helga ile birlikte yürüyüşe çıktığı bu an ise tarihin en karanlık dönemlerinden birinin iç yüzünü gözler önüne seriyor. Helga ve kardeşleri, 1945 yılında savaşın sonlarına doğru, Hitler'in sığınağı olarak bilinen yerde, kendi babaları tarafından siyanür ile zehirlenerek öldürüldü.