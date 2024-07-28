Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 08:01

Bir kareye anı sığdırmak! Belki de benzeri görülmeyecek anlarda, deklanşöre basan kişilerin eserlerini mutlaka görmelisiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 kare arasından en çok beğendiğiniz hangisi olacak! 

İşte, doğru zamanda doğru anlar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/

Geçtiğimiz Haftanın Paha Biçilmez Karelerine Göz Atmayı Unutmayın 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Boynuzları iki kaya arasına sıkışan şanssız bir geyikten geriye kalan...

1. Boynuzları iki kaya arasına sıkışan şanssız bir geyikten geriye kalan...

2. Her şey yok olduğu anda yapabileceğiniz en iyi şey!

2. Her şey yok olduğu anda yapabileceğiniz en iyi şey!

3. Dünyanın en tatlı selfiesi diyebilir miyiz?

3. Dünyanın en tatlı selfiesi diyebilir miyiz?

4. Alexander Graham Bell bunu hiç hak etmedi

4. Alexander Graham Bell bunu hiç hak etmedi

5. Hiçbir yerden gelen lazerin sonsuzluğa erişimi

5. Hiçbir yerden gelen lazerin sonsuzluğa erişimi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İki farklı fotoğraf, iki farklı diyar gibi...

6. İki farklı fotoğraf, iki farklı diyar gibi...

7. New Meksika'da Mora'ya gidiyoruz! Anı yakalamak bu olsa gerek

7. New Meksika'da Mora'ya gidiyoruz! Anı yakalamak bu olsa gerek

8. Seni de mi üzdüler tatlı lamba?

8. Seni de mi üzdüler tatlı lamba?

9. Bazen sanat bir penceredir!

9. Bazen sanat bir penceredir!

10. Burada ne yaşandığını çözmek zor

10. Burada ne yaşandığını çözmek zor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Terkedilmiş bir otelin ıssızlığı...

11. Terkedilmiş bir otelin ıssızlığı...

12. Doğada daima hayat var

12. Doğada daima hayat var

13. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan demiryolu Yamanote hattı

13. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan demiryolu Yamanote hattı

14. Bazen kendi başının çaresine bakman gerekir!

14. Bazen kendi başının çaresine bakman gerekir!

15. Bu şarkı tutar!

15. Bu şarkı tutar!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın