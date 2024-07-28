Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Bir kareye anı sığdırmak! Belki de benzeri görülmeyecek anlarda, deklanşöre basan kişilerin eserlerini mutlaka görmelisiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 kare arasından en çok beğendiğiniz hangisi olacak!
İşte, doğru zamanda doğru anlar...
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1. Boynuzları iki kaya arasına sıkışan şanssız bir geyikten geriye kalan...
2. Her şey yok olduğu anda yapabileceğiniz en iyi şey!
3. Dünyanın en tatlı selfiesi diyebilir miyiz?
4. Alexander Graham Bell bunu hiç hak etmedi
5. Hiçbir yerden gelen lazerin sonsuzluğa erişimi
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6. İki farklı fotoğraf, iki farklı diyar gibi...
7. New Meksika'da Mora'ya gidiyoruz! Anı yakalamak bu olsa gerek
8. Seni de mi üzdüler tatlı lamba?
9. Bazen sanat bir penceredir!
10. Burada ne yaşandığını çözmek zor
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11. Terkedilmiş bir otelin ıssızlığı...
12. Doğada daima hayat var
13. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan demiryolu Yamanote hattı
14. Bazen kendi başının çaresine bakman gerekir!
15. Bu şarkı tutar!
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