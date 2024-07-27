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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 00:19 Son Güncelleme: 28.07.2024 - 00:25

Dünyanın dört bir yanındaki lüks ve pahalı restoranların sunumlarını inceliyoruz. Hayal gücünün sınırlarını aşarak beklentilerin ötesine geçen ve hatta ağzımızın tadını bile kaçıran sunumlara hazır olun. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 göz kanatan sunumdan favoriniz hangisi olacak

Afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Verdiğiniz Parayı Sorgulatan Sunumlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

1. İçmek istemezseniz, sizi anlarız!

1. İçmek istemezseniz, sizi anlarız!

2. Küçük tencerede yemek sunumu şirin olmak istese de yemesi zor hassas mideler için fazla karışık.

2. Küçük tencerede yemek sunumu şirin olmak istese de yemesi zor hassas mideler için fazla karışık.

3. Yanlışlıkla masada unutmuş olabilirler mi?

3. Yanlışlıkla masada unutmuş olabilirler mi?

4. Burger tamam da patateslerle yaptığınız deneysel çalışmanın amacı ne?

4. Burger tamam da patateslerle yaptığınız deneysel çalışmanın amacı ne?

5. Yemeden önce peynir haklasının, leziz bir şelaleye dönüşmesini bekleyin!

6. Mermerin üzerindekinin tereyağı olduğunu söylesek, inanır mısınız?

6. Mermerin üzerindekinin tereyağı olduğunu söylesek, inanır mısınız?

7. Balıklar leziz görünüyor fakat sanki biraz ahşabın renki atmış gibi...

7. Balıklar leziz görünüyor fakat sanki biraz ahşabın renki atmış gibi...

8. Şimdi de boyası atmış ahşaba şükür edeceksiniz: Paslı kovada cips!

8. Şimdi de boyası atmış ahşaba şükür edeceksiniz: Paslı kovada cips!

9. Servis tabağı bitti sanabilirsiniz! Ama yanılırsınız, bu tavalarda yemek pişmiyor, onlar servis tavası

9. Servis tabağı bitti sanabilirsiniz! Ama yanılırsınız, bu tavalarda yemek pişmiyor, onlar servis tavası

10. Küreğin kullanım amacı son yıllarda çok değişti

10. Küreğin kullanım amacı son yıllarda çok değişti

11. Parmaklarınızı yiyeceksiniz: Peki, beyaz çikolatanın böyle sunulabileceği nasıl aklınıza geldi?

11. Parmaklarınızı yiyeceksiniz: Peki, beyaz çikolatanın böyle sunulabileceği nasıl aklınıza geldi?

'Evet', çikolatayı yemek için ellerinizi yalamanız gerekiyor.

12. Piknik konsepti!

12. Piknik konsepti!

13. Daha doğalı denizde bile yok: Mercanda deniz ürünleri...

13. Daha doğalı denizde bile yok: Mercanda deniz ürünleri...

14. Çok sunum tabağı gördük ama ayakkabı tabanı bizim için de ilk

14. Çok sunum tabağı gördük ama ayakkabı tabanı bizim için de ilk

15. Kahvaltıda 'Bloody Mary' sevenlere!

15. Kahvaltıda 'Bloody Mary' sevenlere!

İçerek yemek...

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elissa el nur khoury

iştahımız kaçsın diye mi uğraşmışlar

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