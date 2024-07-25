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NASA'dan Daha Önce Görülmemiş Görüntüler! İşte Chandra X-Işını Uzay Teleskobundan Uzayın Derinlerine

NASA'dan Daha Önce Görülmemiş Görüntüler! İşte Chandra X-Işını Uzay Teleskobundan Uzayın Derinlerine

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 13:41

NASA, Chandra X-ışını Gözlemevi'nin 25. yıl dönümünü kutlamak için büyüleyici gökyüzü fotoğrafları yayımladı. Daha önce görmediğiniz bu görüntüler, Pavo (Tavuskuşu) takımyıldızındaki sarmal bir galaksi olan NGC 6872'ye ait! 

Uzayın büyüleyici güzelliğine şahitlik etmeye hazır olun...

Kaynak: https://chandra.cfa.harvard.edu/
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Chandra'dan gelen görüntüler, X-ışını astronomisinin evrenin tüm köşelerini nasıl keşfettiğini gösteriyor.

Chandra'dan gelen görüntüler, X-ışını astronomisinin evrenin tüm köşelerini nasıl keşfettiğini gösteriyor.

Büyüleyici güzelliğiyle göz kamaştıran Pavo (Tavuskuşu) takımyıldızındaki sarmal galaksi NGC 6872, 522.000 ışık yılı genişliğinde. Bu da onu, Samanyolu galaksisinin 5 katından daha büyük yapıyor.

1. Crab Nebula (Yengeç Bulutsusu)

1. Crab Nebula (Yengeç Bulutsusu)

Yengeç Nebulası, 1054 yılında Çinli ve diğer gökbilimcilerin tanık olduğu muhteşem bir süpernova patlamasının ürünüdür.

2. Orion Nebula (Orion Bulutsusu)

2. Orion Nebula (Orion Bulutsusu)

Orion Bulutsusu, dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu gizemli ve büyüleyici bölge, yeni yıldızların doğum yeri olarak hizmet veriyor.

3. The Eyes Galaxies (NGC 4438 & 4435)

3. The Eyes Galaxies (NGC 4438 & 4435)

Virgo Kümesi'nde birleşen bu galaksi çifti ise, milyonlarca derece sıcaklıktaki gaz yayıyor.

4. The Cat's Paw Nebula (Kedi Pençesi Bulutsusu)

4. The Cat's Paw Nebula (Kedi Pençesi Bulutsusu)

'Kedi Pençesi' olarak adlandırılan bu bulutsu, Samanyolu galaksimizde yer alır. The Cat's Paw Nebula'sı da yeni yıldızların doğuşuna ev sahipliği yapıyor.

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5. The Milky Way's Galactic Center (Samanyolu'nun Galaktik Merkezi)

5. The Milky Way's Galactic Center (Samanyolu'nun Galaktik Merkezi)

Samanyolu'muzun merkezi birçok ışık türünde gaz ve toz tarafından engelleniyor. Fakat, X-ışınları nüfuz edebiliyor ve galaksimizin devasa kütleli kara deliğinden gelen aşırı ısınmış gaz ipliklerini ve patlamaları bu şekilde ortaya çıkıyor.

6. M16 (Kartal Bulutsusu)

6. M16 (Kartal Bulutsusu)

Bu bölgedeki yıldız oluşumu, Hubble Uzay Teleskobu'nun popülerleştirdiği Yaratılış Sütunları'nı da barındırıyor.

7. NGC 7469

7. NGC 7469

NGC 7469, genişlemekte olan süper kütleli bir kara deliği barındıran ve yüz yüze bakan bir sarmal galaksi olarak biliniyor. 

Burada gördüğünüz ise Chandra'dan NASA'ya ulaşan kara deliğin çevresindeki sıcak gaz kümesi.

8. WR 124

8. WR 124

WR 124, evrimsel sürecinin geçici bir dönemini geçiren bir Wolf-Rayet yıldızı. Bu tür, yıldızlar arasında oldukça nadir görülür. Büyük ve parlak yıldızdan yayılan yoğun rüzgarlar, Chandra adlı teleskop ile bir nötron yıldızı çiftinin tespitini zorlaştırabilir.

9. Cassiopeia A

9. Cassiopeia A

Cassiopeia A, bir süpernova kalıntısıdır. 1999 yılında başlatılan Chandra görevi kapsamında 2 milyon saniyeden fazla bir süre boyunca incelenmiştir. Bu gözlem süresi, astronomi tarihindeki en uzun süreli gözlemlerden biridir. Cassiopeia A, ayrıca süpernovaların ve onların kalıntılarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor.

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10. NGC 6872

10. NGC 6872

NGC 6872 adlı çubuklu sarmal bir galaksi, sol üst köşede yer alan daha minik bir galaksiyle etkileşim içerisinde bulunuyor. Bu daha küçük ölçekli galaksi, büyük ihtimalle NGC 6872'den gaz çalarak kendi merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğini besliyor.

11. NGC 3324

11. NGC 3324

Astronomi uzmanları, bir yıldız oluşum bölgesini 'Kozmik Uçurumlar' olarak adlandırıyorlar. Bu bölge ise, Carina Nebulası adı verilen yakın bir bölgede yer alıyor.

12. NGC 1365

12. NGC 1365

NGC 1365, spiral şeklindeki bir galaksidir. Merkezinde son derece büyük bir kara delik ve hızla oluşan yıldız kümeleri barındırıyor.

13. Jüpiter

13. Jüpiter

Güneş Sistemi'nin 5. sırasındadaki gezegen olan Jüpiter, aynı zamanda bu sistemdeki en büyük gezegen unvanını taşıyor. Jüpiter'in dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri de kutup bölgelerinde X ışını üreten auroraların varlığı.

14. SN 1987A

14. SN 1987A

Şubat 1987'de Dünya'dan gözlemlenen bir süpernova patlamasının sonucunda oluşan SN 1987A ve bu patlama sonucu oluşan enkazdan yayılan X ışınlarına bakıyorsunuz.

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15. Centaurus A

15. Centaurus A

NASA tarafından yayımlanan, Chandra'nın 25. yılına özel 25 fotoğraf galerisini incelemek için chandra.cfa.harvard.edu internet sitesini ziyaret etmelisiniz. 

NASA'S CHANDRA 25th ANNIVERSARY

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