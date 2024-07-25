NASA'dan Daha Önce Görülmemiş Görüntüler! İşte Chandra X-Işını Uzay Teleskobundan Uzayın Derinlerine
NASA'dan Daha Önce Görülmemiş Görüntüler! İşte Chandra X-Işını Uzay Teleskobundan Uzayın Derinlerine
Kaynak: https://chandra.cfa.harvard.edu/
NASA, Chandra X-ışını Gözlemevi'nin 25. yıl dönümünü kutlamak için büyüleyici gökyüzü fotoğrafları yayımladı. Daha önce görmediğiniz bu görüntüler, Pavo (Tavuskuşu) takımyıldızındaki sarmal bir galaksi olan NGC 6872'ye ait!
Uzayın büyüleyici güzelliğine şahitlik etmeye hazır olun...
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Chandra'dan gelen görüntüler, X-ışını astronomisinin evrenin tüm köşelerini nasıl keşfettiğini gösteriyor.
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1. Crab Nebula (Yengeç Bulutsusu)
2. Orion Nebula (Orion Bulutsusu)
3. The Eyes Galaxies (NGC 4438 & 4435)
4. The Cat's Paw Nebula (Kedi Pençesi Bulutsusu)
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5. The Milky Way's Galactic Center (Samanyolu'nun Galaktik Merkezi)
6. M16 (Kartal Bulutsusu)
7. NGC 7469
8. WR 124
9. Cassiopeia A
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10. NGC 6872
11. NGC 3324
12. NGC 1365
13. Jüpiter
14. SN 1987A
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15. Centaurus A
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