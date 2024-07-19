Dünyayı Etkisi Altına Alan Microsoft Crowdstrike Krizinin Türkiye'deki Etkileri! Hangi Şirketler Etkilendi?
Dünyayı Etkisi Altına Alan Microsoft Crowdstrike Krizinin Türkiye'deki Etkileri! Hangi Şirketler Etkilendi?
Dünya çapında etkisini gösteren Microsoft Crowdstrike güncelleme krizi, Türkiye'de de etkili oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren pek çok sektörü etkisi altında alan sorun, kısa zamanda çözüme ulaştırsa da uçuşlar iptal oldu. Ayrıca banka, hastane, iş merkezleri ve borsalarda da krizin etkileri büyük oldu. Peki, Türkiye'de hangi şirketler Microsoft ve Crowdstrike krizinden etkilendi?
İşte, detaylar...
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Dünyanın birçok yerinde pek çok ülkede havacılık, bankacılık, sağlık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler meydana geldi. Sorun ilk etapta siber saldırı sanılsa da kısa zamanda, krize Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike şirketinin sistemlerindeki sorunun neden olduğu anlaşıldı.
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Yaşananlar bir kez daha akıllara Dünyayı Ardında Bırak filmini getirdi. Pek çok kişinin 'filmdi gerçek oldu' diyerek tanımladığı krizde şirket yetkililerinden de açıklamalar peş peşe geldi.
Crowdstrike şirketinin CEO'su sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin açıklamada bulundu. Çalışmalarının sürdüğünü ve sorunun siber bir saldırı olmasını dikkatle vurguladı.
Gelelim, Türkiye'de yaşananlara: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, Denizbank ve TÜVTÜRK'ten açıklama geldi.
Türkiye'de hangi şirketler Microsoft ve Crowdstrike krizinden etkilendi?
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