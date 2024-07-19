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Dünyayı Etkisi Altına Alan Microsoft Crowdstrike Krizinin Türkiye'deki Etkileri! Hangi Şirketler Etkilendi?

Dünyayı Etkisi Altına Alan Microsoft Crowdstrike Krizinin Türkiye'deki Etkileri! Hangi Şirketler Etkilendi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 15:37

Dünya çapında etkisini gösteren Microsoft Crowdstrike güncelleme krizi, Türkiye'de de etkili oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren pek çok sektörü etkisi altında alan sorun, kısa zamanda çözüme ulaştırsa da uçuşlar iptal oldu. Ayrıca banka, hastane, iş merkezleri ve borsalarda da krizin etkileri büyük oldu. Peki, Türkiye'de hangi şirketler Microsoft ve Crowdstrike krizinden etkilendi? 

İşte, detaylar...

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Dünyanın birçok yerinde pek çok ülkede havacılık, bankacılık, sağlık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler meydana geldi. Sorun ilk etapta siber saldırı sanılsa da kısa zamanda, krize Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike şirketinin sistemlerindeki sorunun neden olduğu anlaşıldı.

Dünyanın birçok yerinde pek çok ülkede havacılık, bankacılık, sağlık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler meydana geldi. Sorun ilk etapta siber saldırı sanılsa da kısa zamanda, krize Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike şirketinin sistemlerindeki sorunun neden olduğu anlaşıldı.

Yaşananlar bir kez daha akıllara Dünyayı Ardında Bırak filmini getirdi. Pek çok kişinin 'filmdi gerçek oldu' diyerek tanımladığı krizde şirket yetkililerinden de açıklamalar peş peşe geldi.

Yaşananlar bir kez daha akıllara Dünyayı Ardında Bırak filmini getirdi. Pek çok kişinin 'filmdi gerçek oldu' diyerek tanımladığı krizde şirket yetkililerinden de açıklamalar peş peşe geldi.

Crowdstrike şirketinin CEO'su sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin açıklamada bulundu. Çalışmalarının sürdüğünü ve sorunun siber bir saldırı olmasını dikkatle vurguladı.

Crowdstrike şirketinin CEO'su sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin açıklamada bulundu. Çalışmalarının sürdüğünü ve sorunun siber bir saldırı olmasını dikkatle vurguladı.

Microsoft'un Crowdstrike Sorunu ve Çözümüne İlişkin Detayları Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Gelelim, Türkiye'de yaşananlara: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, Denizbank ve TÜVTÜRK'ten açıklama geldi.

Gelelim, Türkiye'de yaşananlara: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, Denizbank ve TÜVTÜRK'ten açıklama geldi.

Türk Havayolları (THY), onlarca seferini iptal etti. Yapılan açıklamada yolcuların kayıplarının karşılanacağı duyuruldu. Denizbank ise yaptığı açıklama ile teknik sorunların en kısa zamanda çözüleceğini belirtti.  TÜVTÜRK, çalışanlarını evlerine gönderdi. 

Son olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, 'Bir siber saldırı söz konusu değil” diyen Bakan Uraloğlu, sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti.  Bakan Uraloğlu, 'İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı.

Detayları Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Türkiye'de hangi şirketler Microsoft ve Crowdstrike krizinden etkilendi?

Türkiye'de hangi şirketler Microsoft ve Crowdstrike krizinden etkilendi?

Sağlık sektöründen telekomünikasyona, bankalardan havayolu şirketlerine pek çok alanda krize neden olan sorun; alışveriş merkezleri, e-ticaret siteleri, sosyal medya platformlarına da etki etti. Bazı AVM'lerde sorun yaşandı, POS cihazlarının çalışmadığı öğrenildi. İşte, ülkemizde krizden etkilenen şirketler: 

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