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Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir? Dünya Çapında Microsoft Kesintisi: 'Mavi Ekran' Verdi!

Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir? Dünya Çapında Microsoft Kesintisi: 'Mavi Ekran' Verdi!

Microsoft
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 12:35 Son Güncelleme: 19.07.2024 - 14:00

Microsoft, dünya genelinde yaşanan bir kesinti ile gündeme geldi. Teknoloji devi Microsoft'un sunduğu hizmetlerde yaşanan bu kesinti, kullanıcıları olumsuz etkiledi. Peki, mavi ekran sorununun sebebi neydi? Microsoft Crowdstrike güncellemesi nedir?

İşte, Microsoft'un son güncellemesi olan Crowdstrike ile ilgili detaylar...

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Dünya genelinde, Hindistan, Avustralya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerdeki Microsoft Windows kullanıcıları, dizüstü bilgisayarlarında karşılaştıkları 'mavi ekran' hatasıyla karşı karşıya kaldı!

Dünya genelinde, Hindistan, Avustralya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerdeki Microsoft Windows kullanıcıları, dizüstü bilgisayarlarında karşılaştıkları 'mavi ekran' hatasıyla karşı karşıya kaldı!

Bir anda büyük bir krize neden olan sorun, kullanıcıların sistemlerinin otomatik olarak yeniden başlamasına veya tamamen kapanmasına yol açtı. Dell Technologies gibi teknoloji devleri, bu çökmenin nedeninin yakın zamanda gerçekleştirilen bir CrowdStrike güncellemesi olduğunu ifade etti.

Kesinti, Perşembe akşamı başladı ve Microsoft'un Amerika Birleşik Devletleri'nin orta bölgesini etkiledi. Kesinti, American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant, Sun Country gibi Amerika'daki havayollarının yanı sıra THY, IndiGo ve Hindistan'daki diğer havayollarının temel sistemlerini olumsuz etkiledi.

Kesinti, Perşembe akşamı başladı ve Microsoft'un Amerika Birleşik Devletleri'nin orta bölgesini etkiledi. Kesinti, American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant, Sun Country gibi Amerika'daki havayollarının yanı sıra THY, IndiGo ve Hindistan'daki diğer havayollarının temel sistemlerini olumsuz etkiledi.

Peki, CrowdStrike nedir?

Peki, CrowdStrike nedir?

CrowdStrike, kullanıcılara ve işletmelere siber güvenlik çözümleri sunan bir platformdur. Falcon Identity Threat Protection adlı bir sensör ve birleşik tehdit arayüzü kullanarak, uç noktalar, iş yükleri ve kimlikler arasında saldırı korelasyonu sağlar ve kimlik odaklı ihlalleri gerçek zamanlı olarak durdurur.

Bu hatanın, CrowdStrike'ın Falcon Sensörü'nün arızalanması ve Windows sistemiyle çakışması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

CrowdStrike, bu hatayı kabul etti ve mühendislerinin bu sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Beklenen açıklama şirket'in CEO'su George Kurtz'dan geldi.

George Kurtz, X üzerinden 'Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme uygulandı' açıklamasında bulundu.

George Kurtz, X üzerinden 'Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme uygulandı' açıklamasında bulundu.
twitter.com

İşte, CrowdStrike şirketinin CEO'su George Kurtz'un o açıklaması: 'Bu bir güvenlik olayı veya siber saldırı değildir.'

İşte, CrowdStrike şirketinin CEO'su George Kurtz'un o açıklaması: 'Bu bir güvenlik olayı veya siber saldırı değildir.'

'CrowdStrike, Windows ana bilgisayarlarına yönelik tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışıyor. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmez. Bu bir güvenlik olayı veya siber saldırı değildir. Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme uygulandı. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber oldu.'

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Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir?

Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir?

Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı Crowdstrike güncellemesini kullanıcılarına sundu. Microsoft'un bu güncellemesi, aslında güvenlik odaklı bir güncelleme olup, bilgisayarları daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyordu. 

Ancak, yaşanan 'Mavi Ekran' hatası nedeniyle, kullanıcılar bu güncellemeyi olumsuz bir şekilde karşıladılar. Microsoft, yaşanan bu sorunun farkında ve çözüm üzerinde çalışıyor.

'Mavi Ekran' (BSOD) Nedir?

'Mavi Ekran' (BSOD) Nedir?

'Mavi Ekranı' (BSOD), Windows işletim sistemlerinde görünen kritik bir hata ekranıdır. Bu hata, sistemde güvenli bir şekilde çalışmayı engelleyen ciddi bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Bu hata meydana geldiğinde, bilgisayar beklenmedik bir şekilde yeniden başlar ve kaydedilmemiş verilerin kaybolma riski vardır.

Bu sorun, Windows, Mac ve Linux gibi işletim sistemlerinde görülebiliyor.

İşte, Ahmet Usta'dan gelen sorunun kaynağına ilişkin detaylı açıklama

İşte, Ahmet Usta'dan gelen sorunun kaynağına ilişkin detaylı açıklama

En önemli sorunu ise şu şekilde yorumladı: 'Yazılım ve donanım sistemlerinde mutlaka bağımsız ulusal geliştirme ve uygulama stratejilerimiz olmalı.' 👇

En önemli sorunu ise şu şekilde yorumladı: 'Yazılım ve donanım sistemlerinde mutlaka bağımsız ulusal geliştirme ve uygulama stratejilerimiz olmalı.' 👇
twitter.com

Crowdstrike Mavi Ekran Problemi Nasıl Çözülür?

Crowdstrike Mavi Ekran Problemi Nasıl Çözülür?

Crowdstrike şirketi, mavi ekran hatası veren cihazların düzeltilmesi için “güvenli modda” yeniden başlatılması gerektiğini duyurdu. Soruna yol açan dosyanın silinmesi gerektiğini de belirten şirketin açıklamasında yapılması gerekenler adım adım yer aldı: 

  • Windows’u Güvenli Mod’da ya da Windows Kurtarma Ortamı’nda başlatın

  • C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin

  • “C-00000291*.sys” adlı dosyayı bulun ve bu dosyayı silin

  • Son olarak, cihazı normal şekilde yeniden başlatın

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