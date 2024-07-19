Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir? Dünya Çapında Microsoft Kesintisi: 'Mavi Ekran' Verdi!

CrowdStrike, kullanıcılara ve işletmelere siber güvenlik çözümleri sunan bir platformdur. Falcon Identity Threat Protection adlı bir sensör ve birleşik tehdit arayüzü kullanarak, uç noktalar, iş yükleri ve kimlikler arasında saldırı korelasyonu sağlar ve kimlik odaklı ihlalleri gerçek zamanlı olarak durdurur.

Bu hatanın, CrowdStrike'ın Falcon Sensörü'nün arızalanması ve Windows sistemiyle çakışması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

CrowdStrike, bu hatayı kabul etti ve mühendislerinin bu sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Beklenen açıklama şirket'in CEO'su George Kurtz'dan geldi.