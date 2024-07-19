Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir? Dünya Çapında Microsoft Kesintisi: 'Mavi Ekran' Verdi!
Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir? Dünya Çapında Microsoft Kesintisi: 'Mavi Ekran' Verdi!
Microsoft, dünya genelinde yaşanan bir kesinti ile gündeme geldi. Teknoloji devi Microsoft'un sunduğu hizmetlerde yaşanan bu kesinti, kullanıcıları olumsuz etkiledi. Peki, mavi ekran sorununun sebebi neydi? Microsoft Crowdstrike güncellemesi nedir?
İşte, Microsoft'un son güncellemesi olan Crowdstrike ile ilgili detaylar...
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Dünya genelinde, Hindistan, Avustralya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerdeki Microsoft Windows kullanıcıları, dizüstü bilgisayarlarında karşılaştıkları 'mavi ekran' hatasıyla karşı karşıya kaldı!
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Kesinti, Perşembe akşamı başladı ve Microsoft'un Amerika Birleşik Devletleri'nin orta bölgesini etkiledi. Kesinti, American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant, Sun Country gibi Amerika'daki havayollarının yanı sıra THY, IndiGo ve Hindistan'daki diğer havayollarının temel sistemlerini olumsuz etkiledi.
Peki, CrowdStrike nedir?
George Kurtz, X üzerinden 'Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme uygulandı' açıklamasında bulundu.
İşte, CrowdStrike şirketinin CEO'su George Kurtz'un o açıklaması: 'Bu bir güvenlik olayı veya siber saldırı değildir.'
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Microsoft Crowdstrike Güncellemesi Nedir?
'Mavi Ekran' (BSOD) Nedir?
İşte, Ahmet Usta'dan gelen sorunun kaynağına ilişkin detaylı açıklama
En önemli sorunu ise şu şekilde yorumladı: 'Yazılım ve donanım sistemlerinde mutlaka bağımsız ulusal geliştirme ve uygulama stratejilerimiz olmalı.' 👇
Crowdstrike Mavi Ekran Problemi Nasıl Çözülür?
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