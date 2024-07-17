Kayıp Rıhtım Okurları Seçti! Yılın Teknoloji Kanalı Webtekno Oldu!
Kayıp Rıhtım Okurları Seçti! Yılın Teknoloji Kanalı Webtekno Oldu!
Türkiye'nin en popüler edebiyat ve kültür sanat platformlarından biri olan Kayıp Rıhtım'ın okurları, 2023 yılının enlerini oyladı. Yaklaşık 7 bin katılımcının 60 kategoride oy kullandığı etkinlikte, 2023 Yılının En İyi Teknoloji Kanalı, Webtekno oldu!
İşte, detaylar...
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Edebiyattan Kaybolanlara... 16 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden Kayıp Rıhtım, 60 kategoride yılın enlerini seçti!
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Bu yıl oylamada, 60 farklı kategoriye odaklanıldı. Katılım oldukça yüksekti; 6.623 farklı kullanıcı bu oylamada yer aldı ve tüm kategorilerde toplamda 99.506 farklı oy kullanıldı.
Yılın En İyi Teknoloji Kanalı: Webtekno
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