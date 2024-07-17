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Kayıp Rıhtım Okurları Seçti! Yılın Teknoloji Kanalı Webtekno Oldu!

Kayıp Rıhtım Okurları Seçti! Yılın Teknoloji Kanalı Webtekno Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 00:11

Türkiye'nin en popüler edebiyat ve kültür sanat platformlarından biri olan Kayıp Rıhtım'ın okurları, 2023 yılının enlerini oyladı. Yaklaşık 7 bin katılımcının 60 kategoride oy kullandığı etkinlikte, 2023 Yılının En İyi Teknoloji Kanalı, Webtekno oldu! 

İşte, detaylar...

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Edebiyattan Kaybolanlara... 16 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden Kayıp Rıhtım, 60 kategoride yılın enlerini seçti!

Edebiyattan Kaybolanlara... 16 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden Kayıp Rıhtım, 60 kategoride yılın enlerini seçti!

2009 yılından bu yana, Kayıp Rıhtım, okuyucularının oylarıyla kültür ve sanat dünyasındaki öne çıkan figürleri belirleyen 'Yılın En'leri' adlı anketler düzenliyor.

Edebiyat, sinema, video oyunları ve televizyon dizileri gibi birçok farklı kategoriyi kapsayan bu Yılın En'leri oylaması, geçmiş yılın kültür ve sanat dünyasındaki gelişmelerine genel bir bakış sunuyor. Ayrıca, geçmişte neleri kaçırmış olabileceklerini keşfetmek isteyen okuyucular için de önemli bir kaynak olma hedefi taşıyor.

Bu yıl oylamada, 60 farklı kategoriye odaklanıldı. Katılım oldukça yüksekti; 6.623 farklı kullanıcı bu oylamada yer aldı ve tüm kategorilerde toplamda 99.506 farklı oy kullanıldı.

Bu yıl oylamada, 60 farklı kategoriye odaklanıldı. Katılım oldukça yüksekti; 6.623 farklı kullanıcı bu oylamada yer aldı ve tüm kategorilerde toplamda 99.506 farklı oy kullanıldı.

Yılın En İyi Teknoloji Kanalı: Webtekno

Yılın En İyi Teknoloji Kanalı: Webtekno

2013 yılından beri teknolojinin eğlenceli ve samimi yanlarını tarafsız bir dille okuyucuya aktaran Webtekno, zirvede yerini aldı. 

2023 Kayıp Rıhtım Yılın EN’leri Sonuçlarını Burada Bulabilirsiniz

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