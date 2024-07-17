Kayıp Rıhtım Okurları Seçti! Yılın Teknoloji Kanalı Webtekno Oldu!

2009 yılından bu yana, Kayıp Rıhtım, okuyucularının oylarıyla kültür ve sanat dünyasındaki öne çıkan figürleri belirleyen 'Yılın En'leri' adlı anketler düzenliyor.

Edebiyat, sinema, video oyunları ve televizyon dizileri gibi birçok farklı kategoriyi kapsayan bu Yılın En'leri oylaması, geçmiş yılın kültür ve sanat dünyasındaki gelişmelerine genel bir bakış sunuyor. Ayrıca, geçmişte neleri kaçırmış olabileceklerini keşfetmek isteyen okuyucular için de önemli bir kaynak olma hedefi taşıyor.