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24 Saat Yetmiyor Diyenler Buraya! Dünya Şişiyor: İklim Değişikliği Günleri Uzatıyor!

24 Saat Yetmiyor Diyenler Buraya! Dünya Şişiyor: İklim Değişikliği Günleri Uzatıyor!

iklim değişikliği
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 20:59

İklim değişikliği Dünya'nın hızına dahi etki ediyor! Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatarak günlerimizi uzatıyor. ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Dünya şişiyor! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.euronews.com/green/2024/0...
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İklim değişikliği, günlerimizi uzatıyor!

İklim değişikliği, günlerimizi uzatıyor!

Bilim insanları, insan kaynaklı emisyonların Dünya üzerinde beklenenden daha büyük etkileri olabileceğini belirtiyor. Yeni bulgular, eriyen buzulların bir günün süresi üzerinde daha önce tahmin edilenden daha büyük bir etkisi olabileceğini gösteriyor. İklim değişikliği, Dünya'nın dönüş hızını azaltarak günlerin uzamasına neden oluyor. Bu durum, sadece birkaç milisaniyelik bir fark yaratsa da, hassas atom saatlerine dayanan modern teknoloji sistemlerimiz üzerinde önemli etkileri olabilir.

Bugüne kadar her yüzyılda bir güne birkaç milisaniye eklenmişti!

Binlerce yıl boyunca, ayın yerçekimi etkisi, Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatarak her yüzyılda bir güne birkaç milisaniye eklendiği bilim insanları tarafından ispatlanmıştı. Fakat şimdi insan faktörü de Dünya'nın hızına ve dolayısıyla bir günün uzunluğuna etki ediyor.

Dünya yavaşladıkça şekli değişiyor: Şişiyor!

Dünya yavaşladıkça şekli değişiyor: Şişiyor!

Küresel ısınma nedeniyle eriyen Grönland ve Antarktika buz tabakaları, suyun kutuplardan ekvatora doğru yeniden dağılmasına neden oluyor. Bu durum, Dünya'nın şeklini değiştirerek kutupları düzleştiriyor ve ortasını genişletiyor, bu da dönüş hızını yavaşlatıyor.

ETH Zürih'ten Prof. Benedikt Soja, bu durumu "bir patencinin kollarını vücuduna yakın tutarak dönüş hızını artırdıktan sonra kollarını açarak dönüş hızını yavaşlatmasına" benzetiyor.

Ancak, insanların fosil yakıt tüketimini sürdürmesi ve Dünya'nın buna bağlı olarak ısınması durumunda, bu durumun ayın etkisinden daha büyük olacağı belirtiliyor. Bu durum, iklim değişikliğinin bu konuda en belirleyici faktör olabileceğini gösteriyor.

Deniz seviyesinin yükselmesi 20. yüzyılda, bir günün süresini 0,3 ile 1 milisaniye arasında değiştirmiş.

Deniz seviyesinin yükselmesi 20. yüzyılda, bir günün süresini 0,3 ile 1 milisaniye arasında değiştirmiş.

Euro News'te yer alan habere göre, ETH Zürih Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen ve NASA tarafından desteklenen bir çalışma; 1900 ile 2100 yılları arasındaki dönemde, küresel ısınmanın bir günün süresi üzerindeki etkisini ve gelecekteki etkilerini hesaplamak için gözlemsel veriler ve iklim modellerini kullanıyor. 

20. yüzyılda deniz seviyesinin yükselmesi, bir günün süresinin 0,3 ile 1 milisaniye arasında değişmesine neden omuş.

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Sera gazı emisyonları ve okyanusların ısınmasıyla bu süre daha da artabilir!

Sera gazı emisyonları ve okyanusların ısınmasıyla bu süre daha da artabilir!

Eğer sera gazı emisyonları artmaya devam ederse, buzulların erimesi hızlanır ve okyanuslar daha da ısınırsa, bir günün süresi yüzyılın sonuna kadar 2,62 milisaniye artabilir. Bu durum, ayın etkisini aşarak en belirleyici faktör haline gelebilir.

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