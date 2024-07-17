24 Saat Yetmiyor Diyenler Buraya! Dünya Şişiyor: İklim Değişikliği Günleri Uzatıyor!

Euro News'te yer alan habere göre, ETH Zürih Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen ve NASA tarafından desteklenen bir çalışma; 1900 ile 2100 yılları arasındaki dönemde, küresel ısınmanın bir günün süresi üzerindeki etkisini ve gelecekteki etkilerini hesaplamak için gözlemsel veriler ve iklim modellerini kullanıyor.

20. yüzyılda deniz seviyesinin yükselmesi, bir günün süresinin 0,3 ile 1 milisaniye arasında değişmesine neden omuş.