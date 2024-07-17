24 Saat Yetmiyor Diyenler Buraya! Dünya Şişiyor: İklim Değişikliği Günleri Uzatıyor!
24 Saat Yetmiyor Diyenler Buraya! Dünya Şişiyor: İklim Değişikliği Günleri Uzatıyor!
Kaynak: https://www.euronews.com/green/2024/0...
İklim değişikliği Dünya'nın hızına dahi etki ediyor! Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatarak günlerimizi uzatıyor. ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Dünya şişiyor!
İşte, detaylar...
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İklim değişikliği, günlerimizi uzatıyor!
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Bugüne kadar her yüzyılda bir güne birkaç milisaniye eklenmişti!
Dünya yavaşladıkça şekli değişiyor: Şişiyor!
ETH Zürih'ten Prof. Benedikt Soja, bu durumu "bir patencinin kollarını vücuduna yakın tutarak dönüş hızını artırdıktan sonra kollarını açarak dönüş hızını yavaşlatmasına" benzetiyor.
Deniz seviyesinin yükselmesi 20. yüzyılda, bir günün süresini 0,3 ile 1 milisaniye arasında değiştirmiş.
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Sera gazı emisyonları ve okyanusların ısınmasıyla bu süre daha da artabilir!
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