Instagram'dan Çok Konuşulacak 'Süper Like' Özelliği! Günde Sadece Bir Hikayeye Atılacak!
Instagram'dan Çok Konuşulacak 'Süper Like' Özelliği! Günde Sadece Bir Hikayeye Atılacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'ın (IG) uygulama kodunda yapılan bir keşif, milyonların tercih ettiği sosyal medya platformunun Hikayeler için "Süper Beğen" seçeneği üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube'un canlı yayın yorumları ve Tinder'ın potansiyel eşleşmeler için sunduğu özelliklere benzeyen: 'Süper Like' için çalışmalar başladı.
Yapılan çalışmalarla ilgili ilk bilgilere göre, kullanıcılar Süper Beğen özelliğini sadece günde bir kez kullanabilecekler.
İşte, Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan örnek 👇
Peki Instagram, YouTube ve Tinder'ın "süper" özelliklerinde olduğu gibi, 'Süper Beğeni'ler için kullanıcılardan ücret alacak mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın