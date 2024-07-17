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Instagram'dan Çok Konuşulacak 'Süper Like' Özelliği! Günde Sadece Bir Hikayeye Atılacak!

Instagram'dan Çok Konuşulacak 'Süper Like' Özelliği! Günde Sadece Bir Hikayeye Atılacak!

Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 20:27

Instagram, 2016 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu 'Hikayeler'ini geliştirmeye devam ediyor. YouTube ve Tinder'daki 'süper' hikayelere geliyor. Günde sadece bir hikayeye 'süper like' atılabilecek. 

İşte, detaylar...

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Instagram'ın (IG) uygulama kodunda yapılan bir keşif, milyonların tercih ettiği sosyal medya platformunun Hikayeler için "Süper Beğen" seçeneği üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Instagram'ın (IG) uygulama kodunda yapılan bir keşif, milyonların tercih ettiği sosyal medya platformunun Hikayeler için "Süper Beğen" seçeneği üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Yazılım geliştirme uzmanı Alessandro Paluzzi, tarafından X üzerinden sızdırılan bilgiye göre, Instagram 'Süper Beğeni' özelliği üzerinde çalışıyor.

YouTube'un canlı yayın yorumları ve Tinder'ın potansiyel eşleşmeler için sunduğu özelliklere benzeyen: 'Süper Like' için çalışmalar başladı.

YouTube'un canlı yayın yorumları ve Tinder'ın potansiyel eşleşmeler için sunduğu özelliklere benzeyen: 'Süper Like' için çalışmalar başladı.

2016 yılında Hikayeler özelliğinin kullanıma sunan Instagram, kullanıcıların sevdiği bu özelliği geliştirmeye devam ediyor. Etkileşimin ve DM yoğunluğunun çok fazla olduğu 'Hikayeler'de 'süper like' özelliği için çalışmalar yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili ilk bilgilere göre, kullanıcılar Süper Beğen özelliğini sadece günde bir kez kullanabilecekler.

Yapılan çalışmalarla ilgili ilk bilgilere göre, kullanıcılar Süper Beğen özelliğini sadece günde bir kez kullanabilecekler.

Yalnızca 24 saat boyunca görüntüleyebildiğimiz 'Hikayeler'den sadece birine süper like atabileceğiz. 2024 saatte süper like hakkı yenilenecek.

İşte, Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan örnek 👇

İşte, Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan örnek 👇
twitter.com

'#Instagram Hikayeler için Süper Beğeni üzerinde çalışıyor. 24 saatte yalnızca 1 gönderebilirsiniz'

Peki Instagram, YouTube ve Tinder'ın "süper" özelliklerinde olduğu gibi, 'Süper Beğeni'ler için kullanıcılardan ücret alacak mı?

Peki Instagram, YouTube ve Tinder'ın "süper" özelliklerinde olduğu gibi, 'Süper Beğeni'ler için kullanıcılardan ücret alacak mı?

Instagram, henüz bu özellik ya da kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir açıklama yapmadı. 

Belki de Instagram bu özelliği inceleyip rafa kaldıracak ya da daha fazlasını yapacak. Bu sadece erken bir prototip de olabilir.

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