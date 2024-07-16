Dünyaca Ünlü Markaların Logolarının Evrimi! Resmen Gözlerinize İnanamayacaksınız
Dünyaca Ünlü Markaların Logolarının Evrimi! Resmen Gözlerinize İnanamayacaksınız
Dünyaca ünlü markaların gelişimini bir kez de logoları üzerinden ele alalım! Yıllar içerisinde hafızalarımıza kazınan markaların ilk logoları, size de nostalji yaşatacak. Öte yandan zamanın hızlı değişimini de gözler önüne serecek. Bakın, teknoloji nasıl gelişmiş, tasarımlar nasıl değişmiş!
Kaynak: Time Capsule Tales
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Google
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Amazon
3. Coco-Cola
4. BMW
5. FedEx
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Nike
7. Shell
8. Apple
9. Starbucks
10. Adidas
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Pepsi Cola
12. Microsoft Word
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın