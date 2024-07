Dünyaca Ünlü Markaların Logolarının Evrimi! Resmen Gözlerinize İnanamayacaksınız

Amazon'un bugün dünyada en tanınan logolarından biri olan ok şeklindeki yarım gülümsemesi, aslında her zaman aynı şekilde olmadı. Bu simge, dünyanın en büyük e-ticaret şirketinin logosu olarak bilinirken, 1995 yılında kuruluşundan bu yana altı büyük değişikliğe uğradı. Bu değişimlerin her biri, Amazon'un marka kimliğinin ve kurumsal imajının gelişimine katkıda bulundu.

Amazon'un logosu, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını ve geniş ürün yelpazesini temsil eder. Ok şeklindeki gülümseme, Amazon'un 'A'dan 'Z'ye her şeyi sunma' misyonunu simgeler. Ayrıca, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir şirket olduğunu da gösterir. Bu logo, Amazon'un müşterilerine sunduğu geniş hizmet yelpazesini ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi başarılı bir şekilde yansıtır.