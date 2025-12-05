Aşksızlıktan Sıkıldın mı?

Aşkın yokluğu, şu sıralar seni hiç de rahatsız etmiyor. Hatta bu durum, sana bir hafiflik, bir özgürlük hissi veriyor. Yalnızlık, belki de beklediğinden daha hoşuna gidiyor. Etrafında kimse yok, ama bu durum seni eksik hissettirmiyor. Kendini tam ve bütün hissediyorsun. Kalbin, huzurlu ve sakin bir odada oturuyor sanki. Penceresi hafifçe aralık, ama dışarıdan gelen rüzgar, onu rahatsız etmiyor. İç sesin, sana sürekli olarak 'daha vaktim var' diye fısıldıyor. Aşk için acele etmenin bir anlamı yok, çünkü kalbin ve ruhun, bu yalnızlıkla barışık. Kendi kendine yetebiliyorsun ve bu durum, sana huzur veriyor. Aşkın yokluğu, belki de beklediğinden daha hoşuna gidiyor. Yalnızlık, belki de beklediğinden daha hoşuna gidiyor. Etrafında kimse yok, ama bu durum seni eksik hissettirmiyor. Kendini tam ve bütün hissediyorsun. Kalbin, huzurlu ve sakin bir odada oturuyor sanki. Penceresi hafifçe aralık, ama dışarıdan gelen rüzgar, onu rahatsız etmiyor. İç sesin, sana sürekli olarak 'daha vaktim var' diye fısıldıyor. Aşk için acele etmenin bir anlamı yok, çünkü kalbin ve ruhun, bu yalnızlıkla barışık. Kendi kendine yetebiliyorsun ve bu durum, sana huzur veriyor.