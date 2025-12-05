Aşksızlıktan Sıkıldın mı?
Aşksızlık bazen sessiz bir oda gibi… içeri girince hiçbir şey yokmuş gibi durur ama birkaç dakika beklersen kendi içinden minik tıngırtılar yükselir. Kimileri bu sessizliği sever, kimileri ise artık bir çift ayak sesi duymak ister. Bu test sana kalbinin şu an hangi frekansta çaldığını gösterecek.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Son zamanlarda duygusal boşluğunu nasıl tarif edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Romantik bir film görünce tepkin?
3. Aşk konuları açılınca?
4. Instagram’da çift fotoğrafları görünce?
5. Gece yatağa girince?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birinin sana ilgisini hissetsen?
7. Eski ilişkilerini düşündüğünde?
8. Arkadaşların ilişki konuşunca?
9. Aşk sana şu an ne ifade ediyor?
10. “Biri olsun ister miydin?” sorusuna cevabın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen aşksızlıktan bıkmışsın!
Sen aşksızlıktan çok sıkılmışsın!
Sen aşksızlığa alışmışsın!
Sen aşksız çok mutlusun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın