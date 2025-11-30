Hangi Taşacak Bu Deniz Karakterisin?
“Taşacak Bu Deniz” sadece bir dizi değil; duyguların kıyıya vuran, sonra tekrar derine çekilen bir hikaye. Her karakter kendi acısını, kaderini ve inadını Karadeniz’in dalgalarına karışmış gibi taşıyor. Bu test, senin içindeki dalganın hangi karakterle aynı ritimde çarptığını bulman için hazırlandı.
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir çatışma anında tavrın ne olur?
4. Birine güvenmek için neye ihtiyacın var?
5. Aşkı nasıl tanımlarsın?
6. Bir sırrın var; ne yaparsın?
7. En değer verdiğin şey nedir?
8. Seni en çok hangi his yönetir?
9. Bir yol ayrımında kalsan neye göre seçim yaparsın?
10. Hayatının müziği neye benzer?
Sen Esme Furtuna'sın!
Sen Eleni Miryano'sun!
Sen Fadime Koçari'sin!
Sen Adil Koçari'sin!
Sen Oruç Furtuna'sın!
Sen İso Furtuna'sın!
