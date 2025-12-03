İçindeki Çocuk Ne Kadar Kırgın?
Bazen büyüdüğümüzü sanırız ama içimizde bir yerlerde hala o küçük halimiz durur; gözleri büyük, sesi kısık, beklentisi saf. Kimimiz onu şefkatle saklar, kimimiz görmezden gelir, kimimizse onun kırgınlığını taşıyarak yol alır. Bu test, o sessiz çocuğun ne kadar incinmiş olduğunu, hangi noktalarda hala ses vermeyi beklediğini anlamak için hazırlandı.
1. Birinin seni yanlış anladığını hissettiğinde ne yaparsın?
2. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında tepkin?
3. “Senden bunu beklemezdim” cümlesi sende nasıl bir his yaratır?
4. Özür dileyen biri olduğunda nasıl hissedersin?
5. Birisi sana sesini yükselttiğinde?
6. Bir plan iptal edildiğinde?
7. Bir konuda çok emek verip karşılık alamadığında?
8. Birine güvendiğinde o güven sarsılınca?
9. Duygularını ifade etmek senin için ne kadar kolay?
10. Çocukluğundaki bir anı aklına gelse tepkin?
İçindeki çocuk çok kırgın!
İçindeki çocuk biraz kırgın!
İçindeki çocuk kırgınlığını bastırmış!
İçindeki çocuk kırgın değil!
