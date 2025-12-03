onedio
article/share
İçindeki Çocuk Ne Kadar Kırgın?

İnci Döşer
İnci Döşer
03.12.2025 - 12:01

Bazen büyüdüğümüzü sanırız ama içimizde bir yerlerde hala o küçük halimiz durur; gözleri büyük, sesi kısık, beklentisi saf. Kimimiz onu şefkatle saklar, kimimiz görmezden gelir, kimimizse onun kırgınlığını taşıyarak yol alır. Bu test, o sessiz çocuğun ne kadar incinmiş olduğunu, hangi noktalarda hala ses vermeyi beklediğini anlamak için hazırlandı.

Hadi teste!

1. Birinin seni yanlış anladığını hissettiğinde ne yaparsın?

2. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında tepkin?

3. “Senden bunu beklemezdim” cümlesi sende nasıl bir his yaratır?

4. Özür dileyen biri olduğunda nasıl hissedersin?

5. Birisi sana sesini yükselttiğinde?

6. Bir plan iptal edildiğinde?

7. Bir konuda çok emek verip karşılık alamadığında?

8. Birine güvendiğinde o güven sarsılınca?

9. Duygularını ifade etmek senin için ne kadar kolay?

10. Çocukluğundaki bir anı aklına gelse tepkin?

İçindeki çocuk çok kırgın!

İçinde, uzun zamandır konuşmayan ama sürekli hatırlatan bir çocuk var gibi. Onun kırgınlıkları yalnızca çocukluk yaralarından ibaret değil; büyürken üst üste eklenen, görmezden gelinen, sessizce taşınan izler de var. Sen çoğu zaman güçlü duruyor gibi görünsen bile iç dünyanda duygular biriktiğinde derinleşiyor. Bu kırgın küçük halin, seni tetikleyen şeylere karşı daha hassas yapıyor. Bazen değer görmediğini düşündüğünde fazla etkilenmen, “Beni fark et” diyen o eski sesin yankısı. Onu yok saymak değil; ona yumuşakça yaklaşmak, yükünü azaltmak gerekiyor. Kendine şefkat göstermek bir zorunluluk değil, bir iyileştirme ritüeli.

İçindeki çocuk biraz kırgın!

İçindeki çocuk zamanında canını acıtan şeyleri unutmuş gibi görünse de aslında tam anlamıyla kapanmamış bazı kapılar var. Bazen bir sözle, bir davranışla tetiklenen o hafif sızı, aslında hâlâ orada duran eski bir gölgeyi işaret ediyor. Günlük hayatında güçlü, toparlayıcı, olgun bir enerji taşıyorsun ama bazı anlarda içindeki küçük halin “Ben biraz daha ilgi istiyorum” diyor. Bu kırgınlık seni zayıf kılmıyor; aksine duyarlılığının kaynağı oluyor. Zaman zaman kendine daha nazik davranırsan o küçük ses de sakinleşir.

İçindeki çocuk kırgınlığını bastırmış!

Senin içindeki çocuk kırılgan ama küsmüş değil. Bir şeyler seni üzdüğünde duyguyu hissedersin ama orada kalmazsın. Kalbin çabuk onarılıyor, çünkü yetişkin yanın güçlü bir sarıcı gibi onun başını okşuyor. Zaman zaman geçmişinden ufak bir buğu yükselse de, içsel yapın kolaylıkla toparlanıyor. Bu, duygusal dayanıklılığın bir işareti. Sen, kırılganlığını reddetmeden ama ona teslim olmadan yürüyen ender insanlardan birisin. İçindeki çocuk seni suçlamıyor; sadece yanında durmanı istiyor.

İçindeki çocuk kırgın değil!

Senin içindeki çocuk, hayatın zorluklarına rağmen oldukça sağlam kalmış. Esnekliğin, duygusal toparlanma hızın ve içsel güvenin sayesinde küçük halin büyük bir kırgınlık taşımıyor. Bu tamamen travmasız olduğun anlamına gelmez; ama duyguları işleme biçimin, geçmişi bugüne taşımayan bir açıklığa sahip. İnsanların seni kolaylıkla rahatlatmaya çalışmasının sebebi de bu: içindeki çocuk genelde sakin, güvende ve görülmüş hissediyor. Yalnız, zaman zaman kendini fazlaca güçlü sanıp duygularını ertelememeye dikkat et en aydınlık odaların bile ara sıra havalandırılmaya ihtiyacı olur.

