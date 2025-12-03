İçindeki Çocuk Ne Kadar Kırgın?

İçinde, uzun zamandır konuşmayan ama sürekli hatırlatan bir çocuk var gibi. Onun kırgınlıkları yalnızca çocukluk yaralarından ibaret değil; büyürken üst üste eklenen, görmezden gelinen, sessizce taşınan izler de var. Sen çoğu zaman güçlü duruyor gibi görünsen bile iç dünyanda duygular biriktiğinde derinleşiyor. Bu kırgın küçük halin, seni tetikleyen şeylere karşı daha hassas yapıyor. Bazen değer görmediğini düşündüğünde fazla etkilenmen, “Beni fark et” diyen o eski sesin yankısı. Onu yok saymak değil; ona yumuşakça yaklaşmak, yükünü azaltmak gerekiyor. Kendine şefkat göstermek bir zorunluluk değil, bir iyileştirme ritüeli.