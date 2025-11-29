onedio
Bu Testi Sadece Gerçek Tarihçiler Bitirebilecek!

Bu Testi Sadece Gerçek Tarihçiler Bitirebilecek!

İnci Döşer
İnci Döşer
29.11.2025 - 15:01

Zamanın kıvrımları arasında gezinmeye hazırsan bu test, bilgi hazineni parlatacak. Antik imparatorluklardan modern çağlara uzanan 15 soruluk bu mini yolculuk, tarih bilginin ne kadar derine indiğini gösterecek. Hafızanın karanlık koridorlarında yankı bulan bilgiler mi var, yoksa tarihin seni hafifçe ters köşeye mi yatıracak?

1. Roma İmparatorluğu’nun resmi dili hangisiydi?

2. Mısır’da firavun mezarlarının bulunduğu bölge hangisidir?

3. İpek Yolu hangi iki bölge arasında temel ticaret bağlantısı kuruyordu?

4. TBMM'yi ilk tanıyan Avrupa devlet, hangisidir?

5. 31 Mart Olayı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

6. Hangi savaştan sonra Türkler toplu bir şekilde İslamiyet'e geçmiştir?

7. Osmanlı Devleti'nde pazar yerlerinden alınan verginin adı nedir?

8. Cumhuriyet tarihinin ilk kağıt parası hangi tarihte basılmıştır?

9. Hangi savaş Persler'in Orta Anadolu’yu ele geçirip Atina’yı yakıp yıkması ile sonuçlanmıştır?

10. Büyük İskender’in ölümünden sonra yönetimi kim devralmıştır?

11. Alman Birliği'ni kurma yolundayken Prusya ilk hangi ülkeyle savaşmıştır?

12. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi hangi boydandır?

13. Osmanlı Devleti'nde savaş esnasında şehit olan tek padişah kimdir?

14. Fransız İhtilali hangi yılda başlamıştır?

15. “Tarihin babası” olarak bilinen isim kimdir?

