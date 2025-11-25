Bu Davranışları Yapıyorsan Kalbin Kırık Demektir!

Hayatın zorlu dalgaları seni bir hayli sarsmış olabilir, belki de bazı acılar yaşamışsın. Ancak bu, senin içindeki sevgi dolu kalbinin kapılarını tamamen kapatmamış. Hâlâ birine gönül verebiliyor, hâlâ birine güvenebiliyorsun. Ancak bu sefer daha dikkatlisin, daha temkinlisin. Her yeni adımın yanında hafif bir tedirginlik, bir çekince var. Birine yaklaşırken içinden 'umarım bu sefer farklı olur, umarım bu sefer daha iyi olur' diye geçiriyorsun. Kalbin hassas, belki de biraz yorgun. Ancak bu hassasiyet seni durdurmuyor, aksine daha da cesur olmana sebep oluyor. Belki biraz kırgınsın, belki biraz yaralısın ama bu durum seni tamamen kopmuş, umutsuz bir hale getirmemiş. Hâlâ sevgiye, güvene ve umuda yer var kalbinde. İşte bu yüzden sen özelsin; çünkü ne olursa olsun sevgiye ve güvene dair umudunu yitirmiyorsun.