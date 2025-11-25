Bu Davranışları Yapıyorsan Kalbin Kırık Demektir!
Bazen kalbin kırıldığını yüksek sesle söylemezsin… Ama davranışların seni ele verir. İçinde taşıdığın sızı, sesindeki titreme, mesajlarına bile yansıyan bir mesafe vardır. Kalp kırıklığı kolay geçmez; kendini saklamaya çalışsan da beden dilinden rutinlerine kadar birçok küçük işaret gerçeği fısıldar. Bakalım senin kalbin ne kadar kırık?
Hadi teste!
Sende olanları seçer misin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Senin kalbin kırılmış ama geçmiş!
Seni kalbin çok kırılmış!
Senin kalbin çok fazla kırılmış!
Sen çok kırgınsın!
