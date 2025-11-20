Umudunu Ne Bitirdi?
Her insanın kalbinde bir ışık yanar: umut. Bazen yaşadığımız hayal kırıklıkları, bazen insanlar, bazen de kendi iç sesimiz bu ışığı zayıflatır. Ama umudu yok eden şey aslında tek bir olay değildir. Bu testte senin umudunu ne bitirdi öğreneceksin!
Hadi teste!
1. Şu sıralar en çok hangi duygu seni yoruyor?
2. Bir şeyler yolunda gitmediğinde ilk tepkini nasıl veriyorsun?
3. Seni en çok hangi tür olaylar kırıyor?
4. Kaygıların en çok hangi konuyla bağlantılı?
5. Motivasyonun düştüğünde neye sarılıyorsun?
6. Hangi düşünce seni en çok tüketiyor?
7. Son zamanlarda seni hayal kırıklığına uğratan bir şey oldu mu?
8. Kendini en çok hangi durumda umutsuz hissediyorsun?
9. En büyük yaraların nereden geliyor?
10. En çok neyin değişmesini isterdin?
Umudunu en çok belirsizlik bitirmiş!
Umudunu en çok insanlar bitirmiş!
Umudunu en çok iç sesin bitirmiş!
Umudunu en çok hayat bitirmiş!
