Burcuna Göre Kasım’da Aşkı Bulma İhtimalin Ne?

Kasım ayı senin için adeta bir 'flört festivali' gibi geçecek. Bu ay boyunca yeni insanlarla tanışma fırsatları ve sosyal çevrende dikkat çekme enerjin tavan yapacak. İster bir partiye katıl, ister bir kafede otur; etrafındaki insanların gözleri üzerinde olacak. İçindeki bu enerjiyi dışa vururken, aşkın da seni bulacağını unutma. Ancak burada önemli bir nokta var: Bu aşkın uzun soluklu bir ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceği tamamen senin ciddiyetine bağlı. Belki de bu, sadece birkaç hafta sürecek bir heyecan olacak. Ya da belki de bu, hayatını değiştirecek bir aşk olacak. Ancak her iki durumda da, senin için önemli olan, kendi duygularını ve niyetlerini netleştirmek olmalı. Bu süreçte kafan karışabilir, çünkü aşk, her zaman olduğu gibi, karmaşık ve tahmin edilemez olabilir. Ancak kalbin, genellikle doğru sinyalleri verir. Ona kulak ver ve onunla hareket et. Son olarak, bu ay tanışacağın biriyle ilgili en önemli nokta, zihinsel uyum olacak. Yani, sadece fiziksel çekicilik ya da sosyal statüye odaklanma. Onunla aynı frekansta olup olmadığını, düşüncelerini ve duygularını paylaşıp paylaşamadığını kontrol et. Unutma, gerçek bir ilişki için zihinsel uyum, her zaman en önemli faktördür.