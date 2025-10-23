Burcuna Göre Aslında Hangi Mesleği Yapmalısın?
Bazen sahip olduğumuz meslek, ruhumuza hiç uymuyormuş gibi gelir. Ama belki de astroloji, bu konuda bize ipucu veriyordur! Burcunun güçlü yönlerine ve enerjisine göre, senin doğuştan yatkın olduğun mesleği söylüyoruz!
Hadi teste!
Burcunu seçer misin?
Sen aslında Girişimci olmalıydın!
Sen aslında Şef olmalıydın!
Sen aslında Gazeteci olmalıydın!
Sen aslında Psikolog olmalıydın!
Sen aslında Oyuncu olmalıydın!
Sen aslında Doktor olmalıydın!
Sen aslında Avukat olmalıydın!
Sen aslında Dedektif olmalıydın!
Sen aslında Gezgin olmalıydın!
Sen aslında Yönetici olmalıydın!
Sen aslında Yazılımcı olmalıydın!
Sen aslında Sanatçı olmalıydın!
