Verdiğin Cevaplara Göre Ruhsal Yaşın Kaç Söylüyoruz!

Seninle tanışan herkes, senin ruhsal olgunluğun karşısında hayranlıkla kalıyor. Hayata dair bakış açın o kadar geniş ki, birçok insanın göremediği detayları sen bir bakışta yakalıyorsun. Duygusal tepkilerin ise dengeli ve ölçülü. Ne çok duygusal ne de çok soğuk... Tam bir denge ustası olduğunu söyleyebilirim. Sorumluluk anlayışın da oldukça güçlü. İster iş ister özel hayat, hangi konuda olursa olsun, seninle birlikte olan herkes senin bu güçlü yanını takdir ediyor. Deneyimlerin, senin için birer öğretmen gibi. Her yaşadığın olaydan bir ders çıkarıyor, bir sonraki adımını bu derslere göre atıyorsun. İlişkilerde ise derinlik arayan birisin. Yüzeysel sohbetler, anlamsız ilişkiler senin tarzın değil. Karşındaki insanla gerçek bir bağ kurmak, onu derinlemesine anlamak istiyorsun. Karar verme konusunda da oldukça başarılısın. Hem mantığını hem de duygularını kararlarında kullanmayı biliyorsun. Bu yüzden insanlar sana akıl danışmayı seviyor. Çünkü sen, onlara güven veriyorsun. Fakat her güçlü insanın bir zayıf noktası vardır, değil mi? Senin zayıf noktan ise duygusal yoğunlukları fazla analiz edip kendini yıpratabilmen. İç dünyanda bir fırtına koparken, dışarıdan bakıldığında hala sakin ve kontrollü görünüyorsun. Bu durum bazen seni yorabilir. Bu yüzden sana bir önerim var: Olgunluğunu korurken, ara sıra spontane ve hafif şeylere izin ver. Belki bir çocuk gibi parkta koşmak, belki de hiç düşünmeden bir tatil planı yapmak... Bu tür eylemler, ruhunu tazeleyebilir ve seni biraz olsun rahatlatabilir. Unutma, hayat sadece ciddiyet ve sorumluluklarla dolu değil. Biraz eğlenceye de yer açmalısın.