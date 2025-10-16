onedio
Kendine Kötü Davranmanın Nedeni Ne?

İnci Döşer
16.10.2025 - 13:05

Kendimize karşı sert olmak, ertelemek, küçük düşürmek ya da bilinçli/ bilinçsiz şekilde zarar verici seçimler yapmak; çoğu zaman tek bir nedenle açıklanamaz. Bu test, verdiğin cevaplara göre içinde yatan temel motivasyonu söylüyor!

Hadi teste!

1. Başkalarının takdirini ne kadar önemsersin?

2. Stresli anlarda ilk eğilimlerin hangisidir?

3. Geçmişte yaşadığın zor deneyimler seni nasıl etkiledi?

4. Başarısızlık korkun seni nasıl yönlendirir?

5. Birine yardım etmekte zorlanır mısın?

6. Kendin hakkında iç konuşman genelde nasıldır?

7. Birine güvenmek senin için ne kadar kolaydır?

8. Duygularını başkalarına ifade etme eğilimin nedir?

9. Çocukluğunda otorite/eleştiri ile ilişkin nasıldı?

10. Birinden eleştiri aldığında ilk tepkin nedir?

Kendine kötü davranma nedenin mükemmeliyetçi olman!

Birinci sınıf standartlarına sahip olmanın ve başarısızlık korkusunun senin üzerinde yarattığı etkiyi düşündün mü hiç? Hataların senin için sadece bir utanç kaynağı olmaktan öte, kendine acımasızca cezalar vermeni de tetikliyor. Kendini küçümseme, aşırı çalışma ve dinlenmeyi reddetme gibi eylemler, sanki bir hata yaptığın için kendini cezalandırıyormuşsun gibi. Bu durum, bir yandan seni daha da yıpratırken, diğer yandan da uzun vadede ciddi sonuçlara yol açıyor. Tükenmişlik, anksiyete ve özdeğerin erozyonu gibi durumlar, bu acımasız tutumunun sonuçlarından sadece birkaçı. Bu yüzden, kendine karşı bu kadar sert olmayı bir kenara bırakmanın belki de zamanı gelmiştir. Kendine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmayı denemelisin. Unutma ki, hatalar hepimizin yapabileceği insana özgü durumlardır ve onlardan öğrenmek, gelişimimizin en önemli parçalarından biridir. Kendine karşı daha nazik ol, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Kendine kötü davranma nedenin geçmişte yaşadığın travmalar!

Sıradan bir günün içinde, belki de farkında bile olmadan, senin davranışlarının arkasında geçmişte yaşanmış reddedilme, ihmal veya duygusal zararlar bulunuyor olabilir. Bu durum, bir dizi TV dizisinden çıkmış gibi görünen bir senaryo gibi gelebilir, ancak gerçekten de hayatın içinde, belki de tam da şu anda, yaşanıyor olabilir. Kendine kötü davranma eğiliminde olman, bazen içteki acıyı cezalandırma, cezalandırılarak bir tür “denge” kurma girişimi olabilir. Bu, sanki kendi içinde bir drama yaratıyormuş gibi görünebilir, ancak aslında bu, duygusal bir denge arayışının bir parçası olabilir. Bu tür bir profil, derin, köklü yaralara işaret eder. Bu yaralar, belki de yıllar önce atılmış ve unutulmuş gibi görünen, ancak aslında hala içinde yaşayan eski bir fotoğraf kadar gerçek ve etkileyici olabilir. Bu yaralar, belki de geçmişte yaşanmış bir aşkın acısı, bir aile üyesinin ihmal etmesi veya bir arkadaşın reddetmesi gibi durumlar olabilir. Bu yaralar, belki de farkında bile olmadan, senin hayatının her alanına sızıyor olabilir.  Bu nedenle, kendine kötü davranma eğiliminde olman, aslında bu yaraları iyileştirmek için bir çığlık olabilir. Bu, belki de içindeki çocuğun, geçmişte yaşadığı acıları hala taşıdığı ve bu acıları dindirmek için bir çözüm aradığı anlamına gelebilir. Bu, belki de senin kendi içindeki savaşın, kendi içindeki dengenin bir parçası olabilir.

Kendine kötü davranma nedenin kontrolcü olman!

'Kendine kötü davranma' ritüelin, hayatındaki belirsizliklerle başa çıkma stratejisi olabilir. Bu belirsizlikler, hayatının kontrolünü kaybettiğin hissini yaratabilir ve bu durumda, kendine sert kurallar koyarak, aşırı disiplin uygulayarak ya da duygularını bastırarak kontrolü yeniden sağlamaya çalışabilirsin. Bu tür bir davranış biçimi, içsel bir düzen kurma çabası olabilir. Kendine sert kurallar koyarak ve aşırı disiplin uygulayarak, belirsizliklerin yarattığı kaosu kontrol altına almayı ve hayatını daha düzenli bir hale getirmeyi hedefleyebilirsin. Bu, belirsizlikler karşısında kendini daha güvende hissetmeni sağlar. Duygularını bastırma yoluna gitmek de, dışarıdan gelebilecek yaralanmaları azaltmayı umduğun bir başka strateji olabilir. Duygusal tepkilerini kontrol altına alarak, kendini olası acılardan korumaya çalışabilirsin. Bu, belirsizliklerin yarattığı korkuyu azaltabilir ve kendini daha güçlü hissetmeni sağlar. Bu tür bir davranış biçimi, belirsizliklerle başa çıkma stratejisi olabilir. Ancak unutma ki, kendine kötü davranmak yerine, belirsizliklerle başa çıkmak için daha sağlıklı yollar da var. Kendine karşı daha anlayışlı olmayı, duygularını kabul etmeyi ve hayatının kontrolünü sağlıklı bir şekilde ele almayı deneyebilirsin. Kendine karşı daha nazik olmak, belirsizliklerle başa çıkmada daha etkili bir strateji olabilir.

Kendine kötü davranma nedenin özgüveninin düşük olması!

Dikkat çekici bir sorunla karşı karşıyayız: özdeğer hissimizin zayıflığı. Kendine duyulan öfke veya küçümseme, çoğunlukla içimizdeki 'ben değersizim' inancından kuvvet alır. Kendimizi kötü hissetmek, genellikle başkalarının beklentilerine göre şekillenmez; asıl etken, içimizde yankılanan ve bizi sarsan değersizlik duygusudur. Birçok insanın içinde, kendine yönelik bir öfke veya küçümseme hissi vardır. Bu duygular genellikle, kendimizi değersiz hissettiğimiz anlarda ortaya çıkar. Kendimizi değersiz hissettiğimizde, genellikle kendimize karşı bir öfke veya küçümseme hissi besleriz. Bu, adeta içimizdeki bir 'ben değersizim' inancını daha da güçlendirir. Kendimizi kötü hissettiğimizde, bunun genellikle başkalarının beklentilerine göre şekillenmediğini fark ederiz. Aslında, bu kötü his, daha çok içimizdeki değersizlik duygusundan kaynaklanır. Bu duygu, içimizde yankılanır ve bizi sarsar, bizi kendimizi kötü hissetmeye sürükler. Kendimizi değersiz hissettiğimizde, bu duygu genellikle kendimizi kötü hissetmeye devam etmemize neden olur. Sonuç olarak, kendimize duyduğumuz öfke veya küçümseme, aslında içimizdeki 'ben değersizim' inancının bir yansımasıdır. Kendimizi kötü hissettiğimizde, bu genellikle başkalarının beklentilerine göre değil, içimizdeki değersizlik duygusundan kaynaklanır. Bu duygu, içimizde yankılanır ve bizi sarsar, bizi kendimizi kötü hissetmeye sürükler.

