Kendine Kötü Davranmanın Nedeni Ne?

Sıradan bir günün içinde, belki de farkında bile olmadan, senin davranışlarının arkasında geçmişte yaşanmış reddedilme, ihmal veya duygusal zararlar bulunuyor olabilir. Bu durum, bir dizi TV dizisinden çıkmış gibi görünen bir senaryo gibi gelebilir, ancak gerçekten de hayatın içinde, belki de tam da şu anda, yaşanıyor olabilir. Kendine kötü davranma eğiliminde olman, bazen içteki acıyı cezalandırma, cezalandırılarak bir tür “denge” kurma girişimi olabilir. Bu, sanki kendi içinde bir drama yaratıyormuş gibi görünebilir, ancak aslında bu, duygusal bir denge arayışının bir parçası olabilir. Bu tür bir profil, derin, köklü yaralara işaret eder. Bu yaralar, belki de yıllar önce atılmış ve unutulmuş gibi görünen, ancak aslında hala içinde yaşayan eski bir fotoğraf kadar gerçek ve etkileyici olabilir. Bu yaralar, belki de geçmişte yaşanmış bir aşkın acısı, bir aile üyesinin ihmal etmesi veya bir arkadaşın reddetmesi gibi durumlar olabilir. Bu yaralar, belki de farkında bile olmadan, senin hayatının her alanına sızıyor olabilir. Bu nedenle, kendine kötü davranma eğiliminde olman, aslında bu yaraları iyileştirmek için bir çığlık olabilir. Bu, belki de içindeki çocuğun, geçmişte yaşadığı acıları hala taşıdığı ve bu acıları dindirmek için bir çözüm aradığı anlamına gelebilir. Bu, belki de senin kendi içindeki savaşın, kendi içindeki dengenin bir parçası olabilir.