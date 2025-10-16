Kendine Kötü Davranmanın Nedeni Ne?
Kendimize karşı sert olmak, ertelemek, küçük düşürmek ya da bilinçli/ bilinçsiz şekilde zarar verici seçimler yapmak; çoğu zaman tek bir nedenle açıklanamaz. Bu test, verdiğin cevaplara göre içinde yatan temel motivasyonu söylüyor!
1. Başkalarının takdirini ne kadar önemsersin?
2. Stresli anlarda ilk eğilimlerin hangisidir?
3. Geçmişte yaşadığın zor deneyimler seni nasıl etkiledi?
4. Başarısızlık korkun seni nasıl yönlendirir?
5. Birine yardım etmekte zorlanır mısın?
6. Kendin hakkında iç konuşman genelde nasıldır?
7. Birine güvenmek senin için ne kadar kolaydır?
8. Duygularını başkalarına ifade etme eğilimin nedir?
9. Çocukluğunda otorite/eleştiri ile ilişkin nasıldı?
10. Birinden eleştiri aldığında ilk tepkin nedir?
Kendine kötü davranma nedenin mükemmeliyetçi olman!
Kendine kötü davranma nedenin geçmişte yaşadığın travmalar!
Kendine kötü davranma nedenin kontrolcü olman!
Kendine kötü davranma nedenin özgüveninin düşük olması!
