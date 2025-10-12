Şans Ne Kadar Seninle?
Kimi insanlar sabah rastgele yürürken yerde para bulur, kimisi de her gün aynı kahveyi döker… Şans, gizemli bir oyun gibidir: Kimi zaman yanımızda, kimi zaman karşımızda. Peki senin hayatında şans hangi tarafta oynuyor?
Hadi teste!🍀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir çekilişe katıldığında içinden ne geçer?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sabahları güne nasıl başlarsın?
3. Kaybettiğin bir şeyi bulma ihtimalin nedir?
4. Son anda planların iptal olursa ne düşünürsün?
5. Bir sınava veya mülakata girerken kendini nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Uçağın/otobüsün son koltuğu kalmışsa?
7. Yeni bir işe veya ilişkiye başlarken ne düşünürsün?
8. Arkadaş grubunda genelde neler yaşarsın?
9. Şans oyunları oynar mısın?
10. Hayatta en çok neye inanırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şans her zaman seninle!
Şans çoğu zaman seninle!
Şans zaman zaman seninle!
Şans hiç seninle değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın