Şans Ne Kadar Seninle?

Hayat senin için bir denge dansı ve sen bu dansı oldukça ustaca yapıyorsun. Şansın, birçok kişinin aksine, büyük piyangolar kazanmak veya bir anda zengin olmak üzerine kurulu değil. Ancak bu durum, şansının daha az olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, senin şansın daha stabil ve güvenilir. Belki milyonlarca lira kazanmazsın, ama işlerin kötüye gitmesine de izin vermezsin. Her zaman bir çıkış yolu bulmayı başarıyorsun, ne kadar zor durumda olursan ol. Bu durumlar senin hayatında dengeyi sağlamak için birer araç gibi. Hayatta 'denge' senin için şansın ta kendisi. İyi niyetin ve sabrın, seni hayatın zorluklarına karşı koruyor. Evrenle aranda ise adeta bir simbiyotik ilişki var. Güçlü ama bir o kadar da sakin bir bağ. Bu bağ sayesinde, hayatın sana getirdiği tüm zorlukları aşmayı başarıyorsun. Şansın, belki de bu denge ve uyum sayesinde daima seninle. Sonuç olarak, hayat senin için bir denge dansı ve sen bu dansı oldukça ustaca yapıyorsun. Şansın, belki büyük piyangolar kazanmak üzerine kurulu değil ama stabil ve güvenilir. İyi niyetin ve sabrın, seni hayatın zorluklarına karşı koruyor. Evrenle aranda ise adeta bir simbiyotik ilişki var. Bu bağ sayesinde, hayatın sana getirdiği tüm zorlukları aşmayı başarıyorsun. Şansın, belki de bu denge ve uyum sayesinde daima seninle.