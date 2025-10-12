onedio
Şans Ne Kadar Seninle?

Şans Ne Kadar Seninle?

Kimi insanlar sabah rastgele yürürken yerde para bulur, kimisi de her gün aynı kahveyi döker… Şans, gizemli bir oyun gibidir: Kimi zaman yanımızda, kimi zaman karşımızda. Peki senin hayatında şans hangi tarafta oynuyor?

Hadi teste!🍀

1. Bir çekilişe katıldığında içinden ne geçer?

2. Sabahları güne nasıl başlarsın?

3. Kaybettiğin bir şeyi bulma ihtimalin nedir?

4. Son anda planların iptal olursa ne düşünürsün?

5. Bir sınava veya mülakata girerken kendini nasıl hissedersin?

6. Uçağın/otobüsün son koltuğu kalmışsa?

7. Yeni bir işe veya ilişkiye başlarken ne düşünürsün?

8. Arkadaş grubunda genelde neler yaşarsın?

9. Şans oyunları oynar mısın?

10. Hayatta en çok neye inanırsın?

Şans her zaman seninle!

Bazı insanlar doğuştan şanslıdır, sen de onlardan birisin. Hayatın sana sunduğu sürprizler, adeta bir film sahnesi gibi karşına çıkıyor. Her yeni gün, sana yeni bir macera, yeni bir fırsat sunuyor. Seninle birlikte bir odaya girdiğinde, oda sanki sihirli bir dokunuşla aydınlanıyor. Etrafındaki enerji aniden değişiyor ve herkesin dikkati senin üzerine çekiliyor. Karşına çıkan fırsatlar ise adeta senin için özel olarak yazılmış bir senaryo gibi. Bazen nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktığını bile anlamadan, doğru zamanda doğru yerde oluyorsun. Bu, tabii ki sadece şansın eseri değil. Senin pozitif enerjin, çevrendeki her şeyi etkileyerek bu gücü çekiyor. Evren, senin bu pozitif enerjini seviyor ve karşılığını veriyor. Sen ona ne kadar pozitif enerji verirsen, o da sana aynı oranda güzellikler sunuyor. Bu etkileşim, adeta bir aşk hikayesi gibi. Sen evreni seviyorsun, evren de seni. Bu, hayatın en güzel danslarından biri. Her gün, bu dansın yeni bir adımını atıyorsun ve hayat sana daha fazla güzellikler sunuyor.

Şans çoğu zaman seninle!

Hayat senin için bir denge dansı ve sen bu dansı oldukça ustaca yapıyorsun. Şansın, birçok kişinin aksine, büyük piyangolar kazanmak veya bir anda zengin olmak üzerine kurulu değil. Ancak bu durum, şansının daha az olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, senin şansın daha stabil ve güvenilir. Belki milyonlarca lira kazanmazsın, ama işlerin kötüye gitmesine de izin vermezsin. Her zaman bir çıkış yolu bulmayı başarıyorsun, ne kadar zor durumda olursan ol. Bu durumlar senin hayatında dengeyi sağlamak için birer araç gibi. Hayatta 'denge' senin için şansın ta kendisi. İyi niyetin ve sabrın, seni hayatın zorluklarına karşı koruyor. Evrenle aranda ise adeta bir simbiyotik ilişki var. Güçlü ama bir o kadar da sakin bir bağ. Bu bağ sayesinde, hayatın sana getirdiği tüm zorlukları aşmayı başarıyorsun. Şansın, belki de bu denge ve uyum sayesinde daima seninle. Sonuç olarak, hayat senin için bir denge dansı ve sen bu dansı oldukça ustaca yapıyorsun. Şansın, belki büyük piyangolar kazanmak üzerine kurulu değil ama stabil ve güvenilir. İyi niyetin ve sabrın, seni hayatın zorluklarına karşı koruyor. Evrenle aranda ise adeta bir simbiyotik ilişki var. Bu bağ sayesinde, hayatın sana getirdiği tüm zorlukları aşmayı başarıyorsun. Şansın, belki de bu denge ve uyum sayesinde daima seninle.

Şans zaman zaman seninle!

Hayatının ritmi biraz jaz gibi, senin şansın da öyle. Bazen yıldızlar sanki senin için bir araya gelip gökyüzünde parıldıyor, tüm evren senin lehine çalışıyor gibi hissediyorsun. Ama bazen de, sanki bu yıldızlar seni göz ardı ediyor, sırtını dönüyor ve seni kendi kaderinle baş başa bırakıyorlar. Fakat unutma, hayatın bu dengesizliği aslında senin en büyük gücün. Her şanssızlık, seni biraz daha sertleştiriyor, biraz daha dayanıklı hale getiriyor. Her düşüşte daha hızlı ayağa kalkmayı öğreniyorsun. Her başarısızlıkta, bir sonraki zaferin tohumlarını ekiyorsun. Şansını yönetmeyi öğrendiğinde ise, işte o zaman hayat senin için bambaşka bir hal alacak. Tıpkı bir orkestra şefi gibi, kendi melodini yaratacak ve hayatın ritmini kontrol edeceksin. Şansın sana değil, sen şansına yön vereceksin. Ve o zaman, belki de ilk defa, yıldızların senin için hizalandığını göreceksin. Bu, senin hikayenin sadece başlangıcı. Şansının seni nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyorum!

Şans hiç seninle değil!

Kendini şanssız hissettiğin anlarda, evrenin sana gönderdiği bir davetiye aslında bu: Kendi şansını yaratma zamanı geldi çattı! Sürekli olarak olumsuzluklara odaklanmak, seni hayatın sunduğu minik ama değerli mutluluklardan mahrum bırakıyor. Belki de bu durumun farkında bile değilsin. Ancak hayat, aslında bir dizi küçük güzelliklerden oluşur ve bu güzellikleri fark etmek, hayatı daha anlamlı ve renkli kılar. Bir çiçeğin açışını, bir çocuğun masum gülüşünü, sevdiğin bir şarkının radyoda çalmasını fark etmeye başladığında, aslında şansın her zaman yanında olduğunu anlarsın. Şans, bazen bir tebessümle, bazen de içten söylenen bir “olacak bu iş” cümlesiyle karşına çıkar. Belki de bu noktada yapman gereken tek şey, evrene inanmak ve onunla bağlantıya geçmek. Evren, senin sesini duymak için her zaman hazır. Yeter ki sen de ona inan ve sesini duyur. Unutma, her şey senin elinde ve sen kendi şansını yaratma gücüne sahipsin. Kendine inan, evrene inan ve hayatın sana sunduğu güzellikleri fark etmeye başla. Şansın kapısını araladığında, hayatının ne kadar renkli ve dolu dolu olduğunu göreceksin.

