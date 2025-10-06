Evet/Hayır Testine Göre Ayrılırken Saçmalayanlardan Mısın?
Ayrılıklar, insanın hem en savunmasız hem de en abartılı hallerini ortaya çıkarır. Bazılarımız sessizce çekip gider; bazılarımızsa mesaj tufanları, sosyal medya sahneleri ve dramatik çıkışlarla etrafı sarsar. Peki ya sen? Ayrılırken ne kadar “saçmalayan” biri olduğunu merak ediyorsan bu test, davranışlarını ve reflekslerini ölçüp sana dürüst bir tablo sunacak. Hazır mısın?
1. Ayrıldıktan sonra uzun uzun mesaj atar mısın?
2. Sosyal medyada imalı paylaşımlar yapar mısın?
3. Ayrılığı defalarca arkadaşlarına anlatır mısın?
4. Ayrıldığın kişiyi arayıp kavga çıkarır mısın?
5. Ortak eşyaları bahane ederek tartışma yaratır mısın?
6. Onu kıskandırmak için özel paylaşımlar yapar mısın?
7. “Bensiz yapamazsın” gibi sözler söyler misin?
8. Ayrıldığın kişiyi başkalarına kötüleyerek anlatır mısın?
9. Ayrılık sonrası günlerce uyuyamaz ya da yemek yiyemez misin?
10. Ayrılığı kabullenmekte zorlanır mısın?
Sen ayrılırken saçmalıyorsun!
Sen ayrılırken saçmalamıyorsun!
