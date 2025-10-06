onedio
Evet/Hayır Testine Göre Ayrılırken Saçmalayanlardan Mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Ayrılırken Saçmalayanlardan Mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer
06.10.2025 - 12:04

Ayrılıklar, insanın hem en savunmasız hem de en abartılı hallerini ortaya çıkarır. Bazılarımız sessizce çekip gider; bazılarımızsa mesaj tufanları, sosyal medya sahneleri ve dramatik çıkışlarla etrafı sarsar. Peki ya sen? Ayrılırken ne kadar “saçmalayan” biri olduğunu merak ediyorsan bu test, davranışlarını ve reflekslerini ölçüp sana dürüst bir tablo sunacak. Hazır mısın?

1. Ayrıldıktan sonra uzun uzun mesaj atar mısın?

2. Sosyal medyada imalı paylaşımlar yapar mısın?

3. Ayrılığı defalarca arkadaşlarına anlatır mısın?

4. Ayrıldığın kişiyi arayıp kavga çıkarır mısın?

5. Ortak eşyaları bahane ederek tartışma yaratır mısın?

6. Onu kıskandırmak için özel paylaşımlar yapar mısın?

7. “Bensiz yapamazsın” gibi sözler söyler misin?

8. Ayrıldığın kişiyi başkalarına kötüleyerek anlatır mısın?

9. Ayrılık sonrası günlerce uyuyamaz ya da yemek yiyemez misin?

10. Ayrılığı kabullenmekte zorlanır mısın?

Sen ayrılırken saçmalıyorsun!

Ayrılık, senin için sadece bir son değil, aynı zamanda duyguların en yoğun ve en çıplak haliyle sahneye çıktığı bir gösteri gibi. Bu sahnede başrolde sen varsın ve içinde fırtınalar kopuyor. Öfke, hayal kırıklığı, kırgınlık... Bu duyguların hepsi seni bazen kontrolsüz davranışlara sürükleyebiliyor. Mesajlar atıyorsun, durmadan, duraksamadan. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsun, belki de onun görmesini umarak. Arkadaşlarınla konuşuyorsun, onlara döküyorsun içini, belki de biraz olsun hafiflemek için. Hatta belki de küçük intikam planları bile yapıyorsun, belki de ona yaşattığın acıyı bir nebze olsun hissetmesini istiyorsun. Bu yoğun duygular, belki de bir süreliğine seni rahatlatıyor. Ancak uzun vadede, bu davranışlar hem seni hem de ilişkilerini yıpratabilir. Çünkü sen, aslında çok derin seven, bağlandığında kolay kolay bırakamayan bir insansın. Bu yüzden ayrılık, belki de seni diğerlerinden daha çok zorlar. Ama unutma ki, her ayrılık yeni bir başlangıçtır ve her son, yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir.

Sen ayrılırken saçmalamıyorsun!

Ayrılıkların soğukkanlı kahramanı sensin! Duygularını bir kenara atıp, onları yok saymıyorsun, ama aynı zamanda onları herkesin gözü önünde bir tiyatro oyunu gibi sergileme ihtiyacı da duymuyorsun. Mesaj bombardımanı, sosyal medya melodramları ya da gereksiz olaylar yaratma gibi reflekslerden uzak durmayı başarıyorsun. Bu da seni, ayrılıkların yaralarını daha hızlı saran biri yapıyor. Ayrılık acısını içten içe yaşarken bile, çevrene yük olmadan, olgun bir tavırla ilerliyorsun. Bu duruş, hem senin hayatını kolaylaştırıyor hem de eski partnerinin. Çünkü kimse, ayrılık sonrası dramatik sahnelerle karşılaşmak istemez, değil mi? Senin bu soğukkanlı ve olgun yaklaşımın, ayrılıkların bile bir çeşit sanata dönüşmesini sağlıyor. Duygularını kontrol altında tutarken, aynı zamanda onları yaşamayı da biliyorsun. Ayrılıkların acısını içinde saklayıp, dışarıya karşı güçlü bir duruş sergileyerek, hem kendine hem de çevrene saygı gösteriyorsun. Bu da seni, ayrılıkların soğukkanlı kahramanı yapıyor. Bravo sana!

