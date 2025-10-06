Evet/Hayır Testine Göre Ayrılırken Saçmalayanlardan Mısın?

Ayrılık, senin için sadece bir son değil, aynı zamanda duyguların en yoğun ve en çıplak haliyle sahneye çıktığı bir gösteri gibi. Bu sahnede başrolde sen varsın ve içinde fırtınalar kopuyor. Öfke, hayal kırıklığı, kırgınlık... Bu duyguların hepsi seni bazen kontrolsüz davranışlara sürükleyebiliyor. Mesajlar atıyorsun, durmadan, duraksamadan. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsun, belki de onun görmesini umarak. Arkadaşlarınla konuşuyorsun, onlara döküyorsun içini, belki de biraz olsun hafiflemek için. Hatta belki de küçük intikam planları bile yapıyorsun, belki de ona yaşattığın acıyı bir nebze olsun hissetmesini istiyorsun. Bu yoğun duygular, belki de bir süreliğine seni rahatlatıyor. Ancak uzun vadede, bu davranışlar hem seni hem de ilişkilerini yıpratabilir. Çünkü sen, aslında çok derin seven, bağlandığında kolay kolay bırakamayan bir insansın. Bu yüzden ayrılık, belki de seni diğerlerinden daha çok zorlar. Ama unutma ki, her ayrılık yeni bir başlangıçtır ve her son, yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir.