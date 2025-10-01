Gururun Ne Kadar Büyük?

Senin için gurur her şeyden önce geliyor. Asla alttan almıyor, özür dilemiyor, ilk adımı atmıyorsun. Hayatında gururunla yaşamayı bir ilke haline getirmişsin. Bu seni güçlü biri gibi gösterse de aslında bazı güzel bağları kaybetmene sebep olabilir. Gururunla birlikte yaşamak senin tercihin ama bazen küçük bir tevazu, hayatına çok daha büyük huzur katabilir.