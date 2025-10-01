Gururun Ne Kadar Büyük?
Hepimiz gururumuzla sınanıyoruz. Kimi en küçük şeyde bile 'Ben bunu kaldıramam' diyerek köşesine çekilirken, kimimiz “Önemli değil” diyerek gururunu geri plana atabiliyor. Peki sen bu konuda neredesin? Gururun seni mi yönetiyor yoksa sen mi gururunu?
1. Biri sana haksızlık yaptığında ne yaparsın?
2. Eski sevgilin barışmak istese tepkin ne olur?
3. Arkadaşın seni kalabalıkta utandırdı, ne yaparsın?
4. Özür dilemek senin için ne ifade ediyor?
5. Sana "Sen haksızsın" dendiğinde tepkin nasıl olur?
6. Bir tartışmada haklı olduğunu biliyorsun ama karşındaki inat ediyor. Ne yaparsın?
7. İş yerinde hakkın yense ne yaparsın?
8. Sosyal medyada biri sana laf attı, tepkin ne olur?
9. Ailenden biri seni yanlış anladı, ne yaparsın?
10. Biri sana yardım teklif ettiğinde tepkin ne olur?
Senin gururun büyük değil!
Senin gururun ne büyük ne de küçük!
Senin gururun yeterli büyüklükte!
Sein gururun kocaman!
