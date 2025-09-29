Sen Hangi Süper Güce Sahip Olmalıydın?
Hepimizin içten içe “Keşke bir süper gücüm olsa” dediği anlar vardır. Kimi uçmak ister, kimi görünmez olmayı hayal eder, kimiyse zamanı geri almayı… Peki senin ruhuna, karakterine ve yaşam tarzına en çok yakışacak süper güç hangisi?
1. Bir sabah uyandığında ilk işin ne olur?
2. Arkadaş grubunda seni nasıl tanımlarlar?
3. Çocukken en çok hangi süper kahramana özenirdin?
4. İlişkilerde en çok hangi özelliğinle öne çıkarsın?
5. Zor durumda kaldığında ilk refleksin ne olur?
6. En sevdiğin film türü hangisi?
7. En büyük korkun hangisi?
8. Tatilde en çok hangisini tercih edersin?
9. Sana göre bir kahramanı kahraman yapan şey ne?
10. Kendini hangi hayvana benzetirsin?
Senin süper gücün görünmezlik olurdu!
Senin süper gücün ışınlamak olurdu!
Senin süper gücün zamanı kontrol etmek olurdu!
Senin süper gücün zihin okuma olurdu!
