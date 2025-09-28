Senin Kişiliğin Hangi Kahveye Benziyor?
Kahve sadece bir içecek değil; ruh halimizi, ritmimizi ve bazen de kişiliğimizi yansıtan küçük bir ritüeldir. Bu testte hangi kahvenin karakterine daha çok benzediğini bulacağız!
Hadi teste!
1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
2. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. Zor bir karar karşısında nasıl davranırsın?
4. Randevuda seni en çok ne çeker?
5. Boş zamanlarında en çok ne yapmayı seversin?
6. Stresle başa çıkma yöntemin nedir?
7. İş/okul ortamında seni motive eden ne?
8. Yeni tanıştığın birine ilk bakışta hangi özellik önemlidir?
9. Sosyal medyada paylaştığın içerikler genelde neyle ilgili?
10. İlişkilerde en çok neye önem verirsin?
Senin kişiliğin espressoya benziyor!
Senin kişiliğin latteye benziyor!
Senin kişiliğin Türk kahvesine benziyor!
Senin kişiliğin cappuccinoya benziyor!
