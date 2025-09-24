Kişilik Testi: Ne Kadar Mütevazısın?
Mütevazılık, bazen sessiz bir güç, bazen de insanı en çekici kılan özelliktir. Kimimiz başarılarımızı öne çıkarmayı severiz, kimimiz ise her zaman geri planda kalmayı tercih ederiz. Peki sen aslında ne kadar mütevazısın?
Hadi teste!
1. Başarılarınla ilgili övgü aldığında ne yaparsın?
2. Sosyal medyada başarılarını paylaşır mısın?
3. Çok iyi bildiğin bir konuda sohbet açıldığında ne yaparsın?
4. Hediye aldığında tepkin nasıl olur?
5. Birisi senden yardım istediğinde ne yaparsın?
6. Arkadaş ortamında nasıl olursun?
7. İş görüşmesinde kendini nasıl anlatırsın?
8. Sık sık göze çarpar mısın?
9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
Sen %100 mütevazisin!
Sen %70 mütevazisin!
Sen %45 mütevazisin!
Sen %20 mütevazisin!
