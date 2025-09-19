Senin İç Dünyanı Tanımlayan Cümle Ne?
Bazen insanın içini kelimelerden daha iyi anlatacak bir şey yoktur. Bir cümle, bir bakış açısı, bir motto… Hepsi aslında ruhunun nasıl çalıştığını ortaya koyar. Senin iç dünyan derin mi, sakin mi, yoksa enerjik ve hareketli mi?
Hadi teste!
1. Hayatını tek kelimeyle tanımlaman gerekse ne dersin?
2. Zor bir durumla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
3. Sana göre mutluluk en çok nerede bulunur?
4. Gelecekle ilgili en büyük isteğin ne?
5. Günlük hayatında en çok hangi duyguyu yaşıyorsun?
6. Bir arkadaş grubunda genelde nasıl davranırsın?
7. İnsanların seni tanımlarken söylediği şey ne olur?
8. Sana göre hayatın en önemli anlamı ne?
9. Zamanı nasıl geçirirsin?
10. Seni en çok ne yorar?
Benim için huzur her şeyden önemli!
Hayatta durmam, hep ileri giderim!
Yanımda sevdiklerim olunca her şey güzel!
Benim yolum kendimi keşfetmekten geçiyor!
