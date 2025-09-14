Günlük Hayatta Hangi Hayvan Gibi Davranıyorsun?
Hepimizin günlük hayatta benimsediği davranışlar, tepkiler ve alışkanlıklar aslında içimizdeki hayvan arketiplerini yansıtır. Kimisi sakin ve seçici bir kedi gibi, kimisi sadık bir köpek gibi, kimisi gözlemci bir baykuş gibi, kimisi ise zeki bir tilki gibi yaşamını sürdürür. Bu testi çöz ve gündelik halleri hangi hayvanla paylaştığını keşfet!
Hadi teste!
1. Sabah uyandığında ilk tepkin nedir?
2. Yeni insanlarla tanıştığında nasıl davranırsın?
3. Boş zamanında en çok ne yaparsın?
4. Stresli bir durumla karşılaştığında tepkin nedir?
5. İş veya okul ortamında nasıl algılanırsın?
6. Bir plan yaparken en çok neye güvenirsin?
7. Bir hedefe ulaşmak için hangi yöntem sana daha uygun?
8. Geceyi nasıl değerlendirirsin?
9. Eleştiri aldığında tepkin nedir?
10. Kendini tek bir kelimeyle tanımlayacak olsan hangisi olurdu?
Sen günlük hayatında kedi gibisin!
Sen günlük hayatında köpek gibisin!
Sen günlük hayatında baykuş gibisin!
Sen günlük hayatında tilki gibisin!
