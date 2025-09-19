En Çok Hangi Hatıranı Unutmak İsterdin?

Senin için en zorlayıcı hatıralar, kendi yaptığın hatalar ve verdiğin yanlış kararlar. İçinde sürekli “keşke” cümleleri dönüyor. Yaptığın şeyleri telafi etmeye çalışsan da bazı şeyleri geri alamaman seni yoruyor. Kalbin en çok kendi kendine yükleniyor. Unutmak istediğin şey aslında başkaları değil, kendi pişmanlıkların.