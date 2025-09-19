En Çok Hangi Hatıranı Unutmak İsterdin?
Hepimizin hayatında keşke hiç yaşanmasaydı dediği anılar vardır. Bazen küçük görünen ama içimizde iz bırakan olaylar, bazen de büyük kırılma anları… Zamanla kabullenmeye çalışsak da bazı anıları silmek isteriz. Peki senin iç dünyanda hangi tür anılar seni en çok yoruyor ve keşke unutabilsem dedirtiyor?
1. Birini affetmekte en çok zorlandığın durum ne olur?
2. En çok hangi duygu seni geçmişe takılı bırakır?
3. Keşke unutabilsem dediğin an genelde hangi ortamda yaşanmıştır?
4. Bir hatırayı unutmak için en çok ne yaparsın?
5. En çok seni hayal kırıklığına uğratan şey neydi?
6. Gece yatağa uzandığında aklına en çok ne gelir?
7. En çok hangi cümle seni yaralar?
8. Birini hatırladığında içini en çok ne sızlatır?
9. İnsanlara anlatmaya çekindiğin şey nedir?
10. Geçmişten bir sahneyi silebilsen hangisini silerdin?
Sen hatalarını unutmak isterdin!
Sen ayrılık hatıralarını unutmak isterdin!
Sen utanç verici hatıralarını unutmak isterdin!
Sen acı kayıplarını unutmak isterdin!
