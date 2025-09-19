onedio
En Çok Hangi Hatıranı Unutmak İsterdin?

İnci Döşer
19.09.2025 - 16:03

Hepimizin hayatında keşke hiç yaşanmasaydı dediği anılar vardır. Bazen küçük görünen ama içimizde iz bırakan olaylar, bazen de büyük kırılma anları… Zamanla kabullenmeye çalışsak da bazı anıları silmek isteriz. Peki senin iç dünyanda hangi tür anılar seni en çok yoruyor ve keşke unutabilsem dedirtiyor?

1. Birini affetmekte en çok zorlandığın durum ne olur?

2. En çok hangi duygu seni geçmişe takılı bırakır?

3. Keşke unutabilsem dediğin an genelde hangi ortamda yaşanmıştır?

4. Bir hatırayı unutmak için en çok ne yaparsın?

5. En çok seni hayal kırıklığına uğratan şey neydi?

6. Gece yatağa uzandığında aklına en çok ne gelir?

7. En çok hangi cümle seni yaralar?

8. Birini hatırladığında içini en çok ne sızlatır?

9. İnsanlara anlatmaya çekindiğin şey nedir?

10. Geçmişten bir sahneyi silebilsen hangisini silerdin?

Sen hatalarını unutmak isterdin!

Senin için en zorlayıcı hatıralar, kendi yaptığın hatalar ve verdiğin yanlış kararlar. İçinde sürekli “keşke” cümleleri dönüyor. Yaptığın şeyleri telafi etmeye çalışsan da bazı şeyleri geri alamaman seni yoruyor. Kalbin en çok kendi kendine yükleniyor. Unutmak istediğin şey aslında başkaları değil, kendi pişmanlıkların.

Sen ayrılık hatıralarını unutmak isterdin!

Senin kalbini en çok yoran şey, yarım kalmış ilişkiler. Terk edilmek, kaybetmek ya da ayrılıkların getirdiği boşluk seni derinden etkiliyor. Zaman zaman güçlü görünsen de aslında kalbinin bir köşesinde hep o “giden” var. Unutmak istediğin şey, sana yeniden sevmekten korkutan ayrılık hatıraları.

Sen utanç verici hatıralarını unutmak isterdin!

Senin için en unutulmaz ve en acı veren şeyler, yanlış anlaşıldığın, sustuğun ya da istemeden kırıldığın anlar. Başkalarının gözünde nasıl göründüğünü düşünmek seni bazen geceler boyu düşündürüyor. Unutmak istediğin şey aslında başkalarının gözüne düşen yansıman.

Sen acı kayıplarını unutmak isterdin!

Senin için en ağır hatıralar kayıplar. Hayatından çıkan insanlar, veda etmek zorunda kaldığın sevdiklerin, bir daha geri gelmeyecek anlar… Bunlar seni en çok hüzne boğan şeyler. Zaman geçse de içindeki özlem hiç bitmiyor. Unutmak istediğin şey aslında yokluğun acısı.

