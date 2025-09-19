Kalbini Kime Açacağını Ne Belirliyor?

Kalbini açmanı belirleyen şey güven. Senin için aşk, ancak karşındaki insana tam olarak güvenebildiğinde gerçek oluyor. Yalan, gizlilik, samimiyetsizlik seni çok çabuk uzaklaştırıyor. Senin kalbini kazanmak isteyen biri, önce güvenilir olmalı ve sana sadakatini göstermeli. Çünkü senin için aşk, en çok huzur ve güven üzerine kurulu.