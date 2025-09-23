onedio
Bu Genel Kültür Testinde 15/15 Yapmak Çok Zor!

Bu Genel Kültür Testinde 15/15 Yapmak Çok Zor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 18:03

Genel kültür bilgine güveniyor musun? Tarihten sanata, spordan coğrafyaya kadar uzanan bu testte bakalım kaç soruyu doğru cevaplayabileceksin. Ama dikkat! 15/15 yapmak gerçekten zor. 

Hadi teste!

1. Antik dünyanın “Yedi Harikası” arasında günümüze ulaşan tek yapı hangisidir?

2. “Divânu Lügati’t-Türk” adlı eserin yazarı kimdir?

3. Türkiye’de ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

4. Hangi elementin kimyasal sembolü “W” harfiyle gösterilir?

5. “Küçük Prens” kitabının yazarı kimdir?

6. 2. Dünya Savaşı sırasında “Normandiya Çıkarması” hangi yıl gerçekleşmiştir?

7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi hangi padişah döneminde uygulanmaya başlanmıştır?

8. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru hangi okyanusta bulunur?

9. Türk edebiyatında ilk realist roman olarak kabul edilen eser hangisidir?

10. “Suç ve Ceza” romanının yazarı kimdir?

11. İlk çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını icat etmiştir?

12. Ay yüzeyine ilk ayak basan insan kimdir?

13. Hangi gezegen ‘Kızıl Gezegen’ olarak bilinir?

14. İlk modern Olimpiyat Oyunları hangi yıl yapılmıştır?

15. Nobel ödülü kazanan ilk kadın kimdir?

