Hazırladığın Kahvaltı Seninle İlgili Ne Anlatıyor?
Kahvaltı sadece güne başlamak için değil, karakterimizin küçük bir yansımasıdır aslında. Kimimiz sofrayı çeşit çeşit donatırken, kimimiz pratik bir tostla yetiniriz. Peki senin hazırladığın kahvaltı tarzın kişiliğin hakkında neler söylüyor?
Hadi teste!
1. Yumurtayı nasıl seversin?
2. Kahvaltıda ekmek tercihin nedir?
3. Sofranda olmazsa olmaz peynir hangisi?
4. Çay mı kahve mi?
5. Zeytin tercihin nedir?
6. Kahvaltıda sıcak yiyecek seçimin ne olur?
7. Bu sebzelerden hangisi kesinlikle olmalı?
8. Dışarıda kahvaltıya gitmeyi sever misin?
Senin kişiliğin daha geleneksel!
Senin modern bir kişiliğin var!
Senin kişiliğin pratik ve enerjik!
Senin kişiliğin umursamaz ve rahat!
