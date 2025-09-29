Sen Ne Kadar Kavgacısın?

Senin için kavga adeta yaşam tarzı olmuş diyebiliriz. Tartışmadan, çatışmadan ve iddiadan hoşlanıyorsun. Nerede bir problem varsa sen mutlaka kendini ortaya koyuyorsun. Sabırsız, tez canlı ve hızlı tepkiler veren yapın bazen seni fazla kavgacı gösterebiliyor. Bazen ufak meseleleri bile büyütüp hararetli tartışmalara girebiliyorsun. Ama kabul edelim, bu enerjin seni aynı zamanda cesur, güçlü ve gözünü budaktan sakınmayan biri yapıyor. İnsanlar seni iyi tanıdığında, aslında bu kavgacılığın altında büyük bir tutku ve adalet isteği olduğunu da fark ediyorlar.