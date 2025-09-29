onedio
Sen Ne Kadar Kavgacısın?

İnci Döşer
29.09.2025 - 09:34

Bazılarımız tartışmayı sever, bazılarımız kaçınır peki ya sen? Bu test, stres anlarında ve çatışmalarda senin doğal eğilimini ortaya çıkaracak. Samimi cevaplar ver; sonuçlar seni hem tanımlayacak hem de ilişki ve sosyal hayatında işe yarayacak ipuçları sunacak.

1. Birisi sana sokakta laf atsa ilk tepkilerin hangisi olur?

2. İş yerinde biri emeğini çaldığında nasıl davranırsın?

3. Tartışma kızıştığında genelde ne yaparsın?

4. Birisi sevdiğin birine haksızlık ettiğinde tavrın nasıl olur?

5. Trafikte biri sana yol vermese hangi tepkide bulunursun?

6. Kıskançlık durumunda davranışın genelde nasıl?

7. Bir tartışmada hangi stratejiyi kullanırsın?

8. Bir kavga sonrası pişmanlık hisseder misin?

9. Sınırların çiğnendiğinde ne yaparsın?

10. Grup içinde biri seni küçük düşürse nasıl davranırsın?

Sen tam bir kavga makinesisin!

Senin için kavga adeta yaşam tarzı olmuş diyebiliriz. Tartışmadan, çatışmadan ve iddiadan hoşlanıyorsun. Nerede bir problem varsa sen mutlaka kendini ortaya koyuyorsun. Sabırsız, tez canlı ve hızlı tepkiler veren yapın bazen seni fazla kavgacı gösterebiliyor. Bazen ufak meseleleri bile büyütüp hararetli tartışmalara girebiliyorsun. Ama kabul edelim, bu enerjin seni aynı zamanda cesur, güçlü ve gözünü budaktan sakınmayan biri yapıyor. İnsanlar seni iyi tanıdığında, aslında bu kavgacılığın altında büyük bir tutku ve adalet isteği olduğunu da fark ediyorlar.

Sen fazlasıyla kavgacısın!

Senin için kavga etmek çok da uzak bir ihtimal değil. Canın sıkıldığında, sabrın taştığında ya da biri sana ters bir şey söylediğinde anında tepki veriyorsun. Tartışmalarda geri adım atmayı sevmiyorsun ve haklı olduğunu düşündüğün her durumda sonuna kadar savunuyorsun. Bazen küçük meseleleri büyütebiliyorsun ama bu da senin güçlü ve iddialı karakterinden kaynaklanıyor. İnsanlar seni sinirlendirmekten çekiniyor çünkü karşında sessiz kalmak neredeyse imkânsız.

Sen ara sıra kavgacı olabiliyorsun!

Genelde sakin bir yapın var ama bazı konular senin sabrını zorlayabiliyor. Haksızlığa uğradığında ya da sevdiklerin kırıldığında sesini yükseltmekten çekinmiyorsun. Yani öyle sürekli kavga çıkaran biri değilsin ama gerekirse kendini savunuyorsun. Senin için kavga amaç değil, bazen kendini ifade etmenin bir yolu. Kısacası sen ne sürekli susuyorsun ne de durduk yere kavga çıkarıyorsun; dengeyi yakalamışsın.

Sen hiç kavgacı değilsin!

Sen kavganın ne demek olduğunu bilmeyen, sakinliğini her durumda koruyan birisin. Sana yapılan haksızlıklarda bile önce derin nefes alıp düşünür, olayları büyütmemeyi tercih edersin. İnsanların seni sinirlendirmesi oldukça zor çünkü hoşgörün ve empatin çok güçlü. Çatışmaları çözmek için konuşmayı, karşı tarafı anlamayı ve ortamı yumuşatmayı tercih ediyorsun. Kısacası senin bulunduğun yerde kavga değil, huzur ve anlayış var.

