Sen Ne Kadar Kavgacısın?
Bazılarımız tartışmayı sever, bazılarımız kaçınır peki ya sen? Bu test, stres anlarında ve çatışmalarda senin doğal eğilimini ortaya çıkaracak. Samimi cevaplar ver; sonuçlar seni hem tanımlayacak hem de ilişki ve sosyal hayatında işe yarayacak ipuçları sunacak.
1. Birisi sana sokakta laf atsa ilk tepkilerin hangisi olur?
2. İş yerinde biri emeğini çaldığında nasıl davranırsın?
3. Tartışma kızıştığında genelde ne yaparsın?
4. Birisi sevdiğin birine haksızlık ettiğinde tavrın nasıl olur?
5. Trafikte biri sana yol vermese hangi tepkide bulunursun?
6. Kıskançlık durumunda davranışın genelde nasıl?
7. Bir tartışmada hangi stratejiyi kullanırsın?
8. Bir kavga sonrası pişmanlık hisseder misin?
9. Sınırların çiğnendiğinde ne yaparsın?
10. Grup içinde biri seni küçük düşürse nasıl davranırsın?
Sen tam bir kavga makinesisin!
Sen fazlasıyla kavgacısın!
Sen ara sıra kavgacı olabiliyorsun!
Sen hiç kavgacı değilsin!
