Bu Dönem Üniversitede Aşkı Bulacak mısın?

Bu Dönem Üniversitede Aşkı Bulacak mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer
24.09.2025 - 09:00

Üniversite hayatı sadece derslerden ve sınavlardan ibaret değil; bazen beklenmedik bir anda karşına çıkan bir gülümseme tüm dönemin en güzel anısı olabiliyor. Peki bu dönem senin için aşk dolu mu geçecek? 

Hadi teste!

1. Öncelike cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Üniversitede en çok nerede vakit geçiriyorsun?

4. Birine hoşlandığını belli etme tarzın nasıl olur?

5. Kampüste seni en çok motive eden şey ne?

6. Aşk deyince aklına ilk gelen şey?

7. Arkadaş grubunda nasıl birisin?

8. Aşkı bulma konusunda kendine güveniyor musun?

9. Hoşlandığın biriyle aynı derse girdiğini düşün, ne yaparsın?

10. Bu dönem için en büyük hedefin?

Sen bu dönem kesinlikle aşkı bulacaksın!

Senin enerjin bu dönem çok yüksek! Girdiğin her ortamda dikkat çekiyorsun ve karşına çıkacak özel birine kapıları sonuna kadar açıyorsun. İnsanlara yaklaşımındaki samimiyet ve sıcaklık sana avantaj sağlıyor. Bu dönem üniversite senin için sadece derslerden ibaret olmayacak; kalbine dokunacak bir aşk hikâyesi seni bekliyor. Biraz cesur davranman yeterli olacak!

Bu dönem muhtemelen aşkı bulacaksın!

Sen aslında bu dönem aşkı yaşayabilirsin ama biraz daha adım atmaya ihtiyacın var. Çekingenliğin veya önceliğini derslere vermen seni geride bırakabiliyor. Eğer gözünü dört açarsan kampüste bir anda yolunun kesişeceği birileri olabilir. Şans kapını çalacak, önemli olan senin o kapıyı açıp açmaman.

Sen bu dönem aşkı bulamayacaksın!

Bu dönem senin için aşk biraz geri planda kalıyor. Daha çok derslerine, kariyer hedeflerine ya da sosyal aktivitelerine odaklanıyorsun. Bu kötü değil; çünkü kendi yolunu çizmen ileride daha doğru bir aşkı karşına çıkaracak. Şimdilik gönül işlerinden çok kendi gelişimine yatırım yapma zamanı.

Sen bu dönem aşktan çok uzaksın!

Senin için bu dönem aşk kapını çalmayacak gibi görünüyor. Ama bu hiç de olumsuz bir şey değil! Arkadaşlıklar, unutulmaz anılar, güzel etkinlikler seni bekliyor. Belki bu dönem aşktan çok dostluklardan beslenecek ve ileride daha sağlam bir ilişkinin temelini atabileceksin. Kampüs hayatını dolu dolu yaşa, aşk zaten zamanı gelince seni bulacak.

