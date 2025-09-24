Bu Dönem Üniversitede Aşkı Bulacak mısın?

Senin için bu dönem aşk kapını çalmayacak gibi görünüyor. Ama bu hiç de olumsuz bir şey değil! Arkadaşlıklar, unutulmaz anılar, güzel etkinlikler seni bekliyor. Belki bu dönem aşktan çok dostluklardan beslenecek ve ileride daha sağlam bir ilişkinin temelini atabileceksin. Kampüs hayatını dolu dolu yaşa, aşk zaten zamanı gelince seni bulacak.