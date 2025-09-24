Bu Dönem Üniversitede Aşkı Bulacak mısın?
Üniversite hayatı sadece derslerden ve sınavlardan ibaret değil; bazen beklenmedik bir anda karşına çıkan bir gülümseme tüm dönemin en güzel anısı olabiliyor. Peki bu dönem senin için aşk dolu mu geçecek?
Hadi teste!
1. Öncelike cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Üniversitede en çok nerede vakit geçiriyorsun?
4. Birine hoşlandığını belli etme tarzın nasıl olur?
5. Kampüste seni en çok motive eden şey ne?
6. Aşk deyince aklına ilk gelen şey?
7. Arkadaş grubunda nasıl birisin?
8. Aşkı bulma konusunda kendine güveniyor musun?
9. Hoşlandığın biriyle aynı derse girdiğini düşün, ne yaparsın?
10. Bu dönem için en büyük hedefin?
Sen bu dönem kesinlikle aşkı bulacaksın!
Bu dönem muhtemelen aşkı bulacaksın!
Sen bu dönem aşkı bulamayacaksın!
Sen bu dönem aşktan çok uzaksın!
