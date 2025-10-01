Seni Yüzüstü Bırakacak Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Hayatta herkesin güvendiği ama sonra beklemediği anda yüzüstü bırakıldığı bir an olmuştur. Kimi dost kazığıdır, kimi sevgiliden gelir… Peki, seni en çok yarı yolda bırakacak burç hangisi olabilir?
Hadi teste!
1. Birine güvenmen için ne gerekir?
2. Bir arkadaşın sana planı iptal ettiğini söyledi. Tepkin?
3. İlişkide en çok neye tahammül edemezsin?
4. Bir arkadaşına sırrını verdin ama başkasına anlattı. Ne yaparsın?
5. Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?
6. İnsanlarda en çekilmez özellik sence nedir?
7. Sevgilin son anda randevuyu iptal etti. Ne yaparsın?
8. Dostunda ne ararsın?
9. Güvendiğin birinin yalanını yakaladın. Ne yaparsın?
10. Birine kırıldığında nasıl davranırsın?
Seni yüzüstü bırakacak burç İkizler!
Seni yüzüstü bırakacak burç Yay!
Seni yüzüstü bırakacak burç Balık!
Seni yüzüstü bırakacak burç Koç!
