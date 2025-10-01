onedio
Seni Yüzüstü Bırakacak Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Seni Yüzüstü Bırakacak Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer
01.10.2025

Hayatta herkesin güvendiği ama sonra beklemediği anda yüzüstü bırakıldığı bir an olmuştur. Kimi dost kazığıdır, kimi sevgiliden gelir… Peki, seni en çok yarı yolda bırakacak burç hangisi olabilir? 

Hadi teste!

1. Birine güvenmen için ne gerekir?

2. Bir arkadaşın sana planı iptal ettiğini söyledi. Tepkin?

3. İlişkide en çok neye tahammül edemezsin?

3. İlişkide en çok neye tahammül edemezsin?

4. Bir arkadaşına sırrını verdin ama başkasına anlattı. Ne yaparsın?

5. Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?

6. İnsanlarda en çekilmez özellik sence nedir?

7. Sevgilin son anda randevuyu iptal etti. Ne yaparsın?

8. Dostunda ne ararsın?

9. Güvendiğin birinin yalanını yakaladın. Ne yaparsın?

10. Birine kırıldığında nasıl davranırsın?

Seni yüzüstü bırakacak burç İkizler!

Seni yüzüstü bırakacak burç İkizler!

Senin için güven, sabırla oluşuyor ama bir İkizler’in değişken ruh halleri seni hayal kırıklığına uğratabilir. Bir gün çok yakınken ertesi gün mesafe koyabilir. Bu da senin güven duygunu zedeliyor. Aslında kötü niyetli değil ama tutarsızlıkları seni yüzüstü bırakılmış hissettirebilir.

Seni yüzüstü bırakacak burç Yay!

Seni yüzüstü bırakacak burç Yay!

Umursamaz tavırlarıyla bilinen Yay burçları, sana en çok “yanında değilmiş” hissini yaşatabilir. Planları iptal edebilir, kendi kafasına göre hareket edebilir. Sen ilgi ve özen beklerken onların özgür ruhu seni kırabilir. Çok severler ama öncelikleri bazen kendileri olur.

Seni yüzüstü bırakacak burç Balık!

Seni yüzüstü bırakacak burç Balık!

Balık burçları duygusal görünse de bazen dengesiz davranışlarıyla seni hayal kırıklığına uğratabilir. Bir gün çok yakınken ertesi gün soğuk olabilirler. Özellikle aldatma veya saklama huyları seni derinden sarsabilir. Onların hassas yapısı seni de kırılgan hale getirebilir.

Seni yüzüstü bırakacak burç Koç!

Seni yüzüstü bırakacak burç Koç!

Koç burçları enerjik, güçlü ve iddialıdır ama sabırsızlıkları ve ani kararlarıyla seni yüzüstü bırakabilir. Söz verip tutmamak, aniden vazgeçmek onların en sık yaptığı şeylerden. Sen sadakat beklerken, onların aceleci tavırları seni hayal kırıklığına uğratabilir.

İnci Döşer
İnci Döşer
