Seni Yüzüstü Bırakacak Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Senin için güven, sabırla oluşuyor ama bir İkizler’in değişken ruh halleri seni hayal kırıklığına uğratabilir. Bir gün çok yakınken ertesi gün mesafe koyabilir. Bu da senin güven duygunu zedeliyor. Aslında kötü niyetli değil ama tutarsızlıkları seni yüzüstü bırakılmış hissettirebilir.